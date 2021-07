Harlem Gnohere și Virgiliu Postolachi, manele în vestiarul lui Mouscron! Video

Fostul atacant al FCSB-ului și atacantul pe care România și Republica Moldova s-au luptat pentru a-l naturaliza s-au distrat în vestiarul echipei cântând manele.

Filmulețul a fost postat de Harlem Gnohere pe contul personal de Instagram, la „InstaStory”, Virgiliu Postolachi fiind etichetat de „Bizon”, care nu a uitat limba română.

Gnohere și Postolachi, manele în vestiarul lui Mouscron

în vestiarul lui Mouscron, filmulețul cu ei doi fiind distribuit pe rețelele de socializare de fostul atacant al FCSB-ul.

În filmuleț se vede că Harlem Gnohere nu a uitat limba română și cântă pe versuri. „Bizonul” și Virgiliu Postolachi sunt colegi la Royal Mouscron în prima ligă din Belgia.

Născut la Edineț, în Moldova, dar ajuns în Franța la vârsta de 2 ani, Virgiliu Postolachi a mers în 2013 la Academia de fotbal a celor de la PSG, unde s-a format.

În 2016 a fost campion al Franței cu PSG la U17, performanță pe care a retrăit-o cu un sezon mai târziu, marcând două goluri în finala câștigată de PSG cu AS Monaco.

După ce în 2019 semnase cu Lille, Postolachi a fost cedat pe gratis în Belgia, la Royal Mouscron, formație la care a revenit după un împrumut în Danemarca, la Vendyssel.

Gnohere, plecare cu supărare de la FCSB

Harlem Gnohere a ajuns tot liber de contract la Mouscron, după o despărțire de FCSB, care nu s-a produs tocmai în termeni amiabili. „Bizonul” a vorbit imediat după rezilierea contractului despre neînțelegerile pe care le-a avut cu Bogdan Argeș Vintilă, fostul antrenor al „roș-albaștrilor”.

FANATIK plecarea lui Harlem Gnohere de la FCSB, care a pus „tunurile și pe Gigi Becali: „Am plecat pentru că am simțit că era momentul să plec, apoi a intervvenit epidemia, nici patronul nu mă plăcea, au apărut multe declarații de-ale lui în presă. Am vorbit cu soția mea și am luat decizia să plec.

Nu l-am înțeles pe patron, el știa foarte bine că am contract până în 2021, și în luna iunie anul trecut, am avut o ofertă după golul din meciul cu Viitorul din Turcia, dar nu au vrut să mă lase să plec”.

„Am impresia că nu am fost respectat, pentru că nu m-au lăsat să plec. Antrenorul pentru mine e cel care îți spune ce să faci și să decidă, care îți vorbește direct, nu unul care are nevoie de intermediari pentru a purta o discuție”, a mai spus Harlem Gnohere.

