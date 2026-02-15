Harry Kane a ajuns la un număr uluitor de goluri marcate. Doar cinci jucători activi sunt mai prolifici decât atacantul englez

Moment important în cariera lui Harry Kane. Britanicul, transferat de Bayern Munchen de la Tottenham în 2023, a ajuns la 500 de goluri marcate în activitatea sa. A reușit asta în victoria cu 3-0 a lui Bayern Munchen în fața celor de la Werder Bremen.
Kane a transformat al 100-lea penalty din cariera sa, după ce VAR a decis că mijlocașul echipei Bremen, Senne Lynen, l-a faultat pe Lennart Karl. Trei minute mai târziu, el a dublat scorul, marcând de la marginea careului.
Leon Goretzka a completat victoria cu un gol de 3-0, ajutând Bayern München să se distanțeze la șase puncte, de Borussia Dortmund, în fruntea clasamentului din Bundesliga.
Kane a marcat de 126 de ori pentru Bayern Munchen, de când nemții au plătit 104 milioane de lire sterline pentru a-l aduce pe Allianz Arena, în august 2023.
Dar majoritatea golurilor lui Kane au fost marcate Tottenham, unde a înscris de 280 de ori. Produs al academiei din nordul Londrei, el este în continuare cel mai bun marcator al Spurs din toate timpurile.
Kane a marcat și pentru trei echipe la care a fost împrumutat de Tottenham, la începutul carierei sale: Millwal – 9, Leyton Orient – 5 și Leicester – 2.
Acum doar două luni, Kane a depășit recordul de 474 de goluri al lui Jimmy Greaves, stabilit acum șase decenii, și a urcat în fruntea listei jucătorilor englezi cu cele mai multe goluri.
În mod remarcabil, Kane nu numai că a marcat o mulțime de goluri, dar a și înscris într-un ritm incredibil. Reușitele lui au venit în 743 de apariții atât pentru club, cât și pentru echipa națională. Kane are și 78 de goluri marcate la naționala Angliei, fiind golgheterul all-time al echipei.
Vârful lui Bayern Munchen, în vârstă de 32 de ani, a ajuns la un total incredibil de 46 de goluri pentru club și națională în acest sezon. În ierarhia all-time a jucătorilor activi, doar cinci fotbaliști au marcat mai mult decât el.
Topul fotbaliștilor în activitate cu cele mai multe goluri:
1. Cristiano Ronaldo – 962
2. Lionel Messi – 896
3. Robert Lewandowski – 690
4. Luis Suarez – 600
5. Karim Benzama – 517