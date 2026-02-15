Harry Kane a ajuns la un număr uluitor de goluri marcate. Doar cinci jucători activi sunt mai prolifici decât atacantul englez

ADVERTISEMENT

Moment important în cariera lui Harry Kane. a ajuns la 500 de goluri marcate în activitatea sa. A reușit asta în victoria cu 3-0 a lui Bayern Munchen în fața celor de la Werder Bremen.

Harry Kane a marcat 500 de goluri în carieră

Kane a transformat al 100-lea penalty din cariera sa, după ce VAR a decis că mijlocașul echipei Bremen, Senne Lynen, l-a faultat pe Lennart Karl. Trei minute mai târziu, el a dublat scorul, marcând de la marginea careului.

ADVERTISEMENT

Leon Goretzka a completat victoria cu un gol de 3-0, ajutând Bayern München să se distanțeze la șase puncte, de Borussia Dortmund, în fruntea clasamentului din Bundesliga.

Kane a marcat de 126 de ori pentru Bayern Munchen, de când nemții au plătit 104 milioane de lire sterline pentru a-l aduce pe Allianz Arena, în august 2023.

ADVERTISEMENT

Cele mai multe reușite le are la Tottenham

Dar majoritatea golurilor lui Kane au fost marcate Tottenham, unde a înscris de 280 de ori. Produs al academiei din nordul Londrei, el este în continuare cel mai bun marcator al Spurs din toate timpurile.

ADVERTISEMENT

Kane a marcat și pentru trei echipe la care a fost împrumutat de Tottenham, la începutul carierei sale: Millwal – 9, Leyton Orient – 5 și Leicester – 2.

Acum doar două luni, Kane a depășit recordul de 474 de goluri al lui Jimmy Greaves, stabilit acum șase decenii, și a urcat în fruntea listei jucătorilor englezi cu cele mai multe goluri.

ADVERTISEMENT

Englezul are 46 de goluri în acest sezon

În mod remarcabil, Kane nu numai că a marcat o mulțime de goluri, dar a și înscris într-un ritm incredibil. Reușitele lui au venit în 743 de apariții atât pentru club, cât și pentru echipa națională.

Vârful lui Bayern Munchen, în vârstă de 32 de ani, a ajuns la un total incredibil de 46 de goluri pentru club și națională în acest sezon. În ierarhia all-time a jucătorilor activi, doar cinci fotbaliști au marcat mai mult decât el.

Topul fotbaliștilor în activitate cu cele mai multe goluri:

1. Cristiano Ronaldo – 962

2. Lionel Messi – 896

3. Robert Lewandowski – 690

4. Luis Suarez – 600

5. Karim Benzama – 517