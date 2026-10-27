Sport

Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 la o diferență istorică! Kylian Mbappe, învins la limită într-o luptă fără precedent

Gabriel Neagu
27.10.2026 | 12:31
Harry Kane a castigat Balonul de Aur 2026 la o diferenta istorica Kylian Mbappe invins la limita intro lupta fara precedent
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Balonul de Aur 2026 a avut cea mai stransa lupta pentru primul loc. sursa foto: colaj fanatik / profimedia
Harry Kane a pus mâna pe trofeul Balonului de Aur, însă lupta a fost una aprigă. Diferența de puncte dintre el și Kylian Mbappe a intrat în istorie.
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Prestigiosul trofeu al Balonului de Aur a avut, în acest an, cea mai strânsă luptă din istorie. La finalul ceremoniei, Harry Kane a fost desemnat câștigător, iar podiumul a fost completat de Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

Cea mai mică diferență de puncte din istorie a fost la Balonul de Aur 2026

Trofeul câștigat de Harry Kane a fost puternic disputat. Înaintea ceremoniei, fiecare jucător clasat la final pe podium era văzut drept un pretendent cu șanse reale pentru a pune mâna pe distincția individuală. Mai mult, părerile au fost foarte împărțite între votanți. Atacantul britanic a câștigat Balonul de Aur la cea mai mică diferență de puncte din istorie.

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”Anul acesta, au existat mai mulți concurenți serioși. Cei mai apropiați doi au fost primii doi, Harry Kane și Kylian Mbappé, iar cursa dintre ei a fost decisă la foarte puțin. Diferența de puncte dintre Kane și Mbappé a fost mai mică decât diferența dintre Rodri și Vinicius în 2024, care era de 41 de puncte – și aceasta era deja o diferență foarte mică la momentul respectiv. A fost incredibil de strâns. Am urmărit rezultatele în timp real în luna votului. Kylian a condus cursa mult timp, dar Harry Kane a revenit în competiție și, în final, s-a decis la un număr foarte, foarte mic de puncte”, a spus Vincent Garcia, redactorul-șef al revistei organizatoare France Football, potrivit AS.com.

La polul opus, cea mai mare diferență de puncte a fost înregistrată în 2016. Atunci, Cristiano Ronaldo l-a devansat pe competitorul direct, Lionel Messi, cu nu mai puțin de 429 de puncte.

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Clasamentul complet al Balonului de Aur 2026

Harry Kane s-a aflat în fruntea clasamentului pentru Balonul de Aur în acest an. În spatele său au fost Kylian Mbappe și Lamine Yamal, iar pe poziția 5 s-a aflat Lionel Messi. În primele 10 locuri ale ierarhiei s-au regăsit și alte nume sonore ale fotbalului mondial, precum Haaland, Olise, fostul câștigător Dembele sau Kvaratskhelia. Acesta este clasamentul complet al ediției cu numărul 70 a Balonului de Aur.

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  1. Harry Kane
  2. Kylian Mbappe
  3. Lamine Yamal
  4. Rodri
  5. Lionel Messi
  6. Kvicha Kvaratskhelia
  7. Ousmane Dembele
  8. Erling Haaland
  9. Michael Olise
  10. Fabian Ruiz
  11. Jude Bellingham
  12. Pau Cubarsi
  13. Achraf Hakimi
  14. Vitinha
  15. Declan Rice
  16. Ferran Torres
  17. Vinicius
  18. Marc Cucurella
  19. Joao Neves
  20. William Pacho
  21. Gabriel
  22. Lautaro Martinez
  23. Nuno Mendes
  24. Luis Diaz
  25. Marquinhos
  26. Dayot Upamecano
  27. Bruno Fernandes
  28. Julian Quinones
  29. Sadio Mane (egalitate de puncte)
  30. William Saliba (egalitate de puncte)
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