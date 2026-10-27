Harry Kane a câștigat Balonul de Aur 2026 la o diferență istorică! Kylian Mbappe, învins la limită într-o luptă fără precedent

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Prestigiosul trofeu al Balonului de Aur a avut, în acest an, cea mai strânsă luptă din istorie. La finalul ceremoniei, , iar podiumul a fost completat de Kylian Mbappe și Lamine Yamal.

Cea mai mică diferență de puncte din istorie a fost la Balonul de Aur 2026

Trofeul câștigat de Harry Kane a fost puternic disputat. Înaintea ceremoniei, fiecare jucător clasat la final pe podium era văzut drept un pretendent cu șanse reale pentru a pune mâna pe distincția individuală. Mai mult, părerile au fost foarte împărțite între votanți. Atacantul britanic a câștigat Balonul de Aur la cea mai mică diferență de puncte din istorie.

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”Anul acesta, au existat mai mulți concurenți serioși. Cei mai apropiați doi au fost primii doi, Harry Kane și Kylian Mbappé, iar cursa dintre ei a fost decisă la foarte puțin. Diferența de puncte dintre Kane și Mbappé a fost mai mică decât diferența dintre Rodri și Vinicius în 2024, care era de 41 de puncte – și aceasta era deja o diferență foarte mică la momentul respectiv. A fost incredibil de strâns. Am urmărit rezultatele în timp real în luna votului. Kylian a condus cursa mult timp, dar Harry Kane a revenit în competiție și, în final, s-a decis la un număr foarte, foarte mic de puncte”, a spus Vincent Garcia, redactorul-șef al revistei organizatoare France Football, potrivit .

La polul opus, cea mai mare diferență de puncte a fost înregistrată în 2016. Atunci, Cristiano Ronaldo l-a devansat pe competitorul direct, Lionel Messi, cu nu mai puțin de 429 de puncte.

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Clasamentul complet al Balonului de Aur 2026

Harry Kane s-a aflat în fruntea clasamentului pentru Balonul de Aur în acest an. , iar pe poziția 5 s-a aflat Lionel Messi. În primele 10 locuri ale ierarhiei s-au regăsit și alte nume sonore ale fotbalului mondial, precum Haaland, Olise, fostul câștigător Dembele sau Kvaratskhelia. Acesta este clasamentul complet al ediției cu numărul 70 a Balonului de Aur.

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