Harry Kane a făcut anunțul înainte de super-meciul Arsenal – Bayern: „E puțin probabil”

Harry Kane a făcut un anunț important înainte de partida pe care Bayern o va disputa pe terenul lui Arsenal în UEFA Champions League. Englezul a clarificat mai multe aspecte.
Bogdan Mariș
25.11.2025 | 16:58
Harry Kane a facut anuntul inainte de supermeciul Arsenal Bayern E putin probabil
Harry Kane a vorbit despre interesul Barcelonei. FOTO: Hepta
Contractul lui Robert Lewandowski cu Barcelona expiră în vara lui 2026, iar catalanii se gândesc deja la mai multe variante pentru a-l înlocui pe acesta. Printre atacanții urmăriți de gruparea blaugrana se numără și Harry Kane, a cărui înțelegere cu Bayern expiră în 2027. Înainte de meciul cu Arsenal din UEFA Champions League, englezul a vorbit despre interesul Barcelonei.

Harry Kane a făcut anunțul înainte de Arsenal – Bayern

Atacantul a declarat că nu a fost contactat de reprezentanții Barcelonei, șansele ca o mutare să se realizeze în vara lui 2026 fiind mici. „Nu am fost contactat. Mă simt foarte bine în situația actuală, dar nu am discutat cu Bayern despre viitor. Nu mă grăbesc. Sunt foarte fericit la Munchen, iar asta se vede în jocul meu.

Dacă va exista contact, vom vedea. Dar acum nu mă gândesc la următorul sezon. În primul rând, urmează Cupa Mondială în vară. E puțin probabil să se schimbe ceva după acest sezon”, a declarat Kane pentru Bild. Englezul ar fi o variantă atractivă pentru Barcelona, deoarece în contractul său există o clauză de reziliere oarecum accesibilă din punct de vedere financiar.

Ce a declarat președintele lui Bayern despre o posibilă plecare a lui Harry Kane

Președintele lui Bayern, Herbert Hainer, a comentat la rândul său situația înainte de a pleca spre Londra, unde bavarezii o vor întâlni pe Arsenal miercuri seară, de la ora 22:00, într-un duel extrem de important din UEFA Champions League. „Când vorbesc cu el, așa cum am făcut-o sâmbătă după meci, pare a fi foarte fericit.

E foarte mulțumit. Și din câte am auzit, inclusiv cei din familia lui se simt foarte bine. Nu văd niciun motiv pentru care ar pleca de la Bayern. Mai are un an și jumătate de contract și joacă la un nivel incredibil de ridicat. Vom discuta. El va lua decizia pe baza planurilor pe care le are pentru viitor. Dar sunt convins că Bayern are o șansă foarte mare”, a afirmat acesta pentru sursa menționată.

Ce bilanț are Harry Kane în partidele cu Arsenal

Meciul cu Arsenal va fi unul foarte special pentru Harry Kane. Atacantul englez a trecut prin academia clubului înainte de a scrie istorie la marea rivală Tottenham, pentru care a înscris 280 de goluri în 435 de partide. Kane a jucat de 21 de ori în carieră contra „tunarilor”, reușind să marcheze 15 goluri și să ofere două pase decisive. Bilanțul său împotriva lui Arsenal este de 8 victorii, 6 remize și 7 eșecuri.

