Harry Kane a semnat! „Balonul de Aur” i-a adus un contract astronomic

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Harry Kane (33 de ani) a dat lovitura! După o carieră la Tottenham unde nu a reușit să pună mâna pe niciun trofeu, britanicul se transformă într-o legendă la Bayern Munchen. După ce a pus mâna pe primele trofee alături de bavarezi, vârful de atac a fost răsplătit cu „Balonul de Aur”. Acum, a venit rândul gigantului german să acționeze, iar care i-a oferit prelungirea contractului pe încă 3 ani cu un salariu uriaș, devenind astfel și cel mai bine plătit fotbalist din Europa. Bineînțeles, englezul a acceptat oferta.

Harry Kane a semnat prelungirea cu Bayern Munchen! Salariu monstru pentru „Balonul de Aur”

Chiar dacă nu a câștigat Champions League cu Bayern Munchen sau Campionatul Mondial alături de Anglia, Harry Kane a avut un sezon de excepție.

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După ce anul său senzațional a fost răsplătit de France Football cu „Balonul de Aur”, Bayern Munchen a decis să-l convingă pe britanic să semneze prelungirea pe încă 3 ani, întrucât contractul său se apropia de ultimele șase luni. Conform , britanicul a acceptat și astfel devine cel mai bine plătit fotbalist din Europa. Strict ca nivel salarial, fără bonusuri incluse, Erling Haaland era pe primul loc în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Europa, la Manchester City, cu o remunerație de 31,5 milioane de euro anual. Deși salariul lui Kane nu a fost dezvăluit, se spune că ar depăși această sumă.

Kane a ratat șansa să-l egaleze pe Cristiano Ronaldo în UEFA Champions League

„Mister Champions League” răsuflă ușurat după ultimul meci al celor de la Bayern Munchen din UEFA Champions League. Harry Kane, putea să-l egaleze pe Cristiano Ronaldo la un capitol extrem de greu de realizat. Portughezul deține recordul pentru cele mai multe meciuri consecutive în Champions League cu gol marcat: 11.

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Atacantul bavarezilor a fost doar la un pas să-l egaleze, fiind la borna 10 înaintea partidei cu Atletico Madrid. Chiar dacă nemții au învins cu 2-0, Kane nu a reușit să-și treacă numele pe tabela marcatorilor, cu toate că a avut câteva ocazii foarte bune de a marca. Totuși, el a contribuit cu o pasă decisivă la golul al doilea, marcat de Laimer. Astfel, recordul lui CR7 rămâne unic, cel puțin momentan.