Sport

Harry Kane a semnat! „Balonul de Aur” i-a adus un contract astronomic

Ciprian Păvăleanu
05.11.2026 | 10:27
Harry Kane a semnat Balonul de Aur ia adus un contract astronomic
breaking news
Harry Kane a semnat și va fi cel mai bine plătit fotbalist din Europa. Foto: Hepta.ro
La scurt timp după ce a câștigat „Balonul de Aur”, Harry Kane a pus mâna pe un contract „bombă”! Va deveni cel mai bine plătit jucător din Europa
ADVERTISEMENT

Harry Kane (33 de ani) a dat lovitura! După o carieră la Tottenham unde nu a reușit să pună mâna pe niciun trofeu, britanicul se transformă într-o legendă la Bayern Munchen. După ce a pus mâna pe primele trofee alături de bavarezi, vârful de atac a fost răsplătit cu „Balonul de Aur”. Acum, a venit rândul gigantului german să acționeze, iar care i-a oferit prelungirea contractului pe încă 3 ani cu un salariu uriaș, devenind astfel și cel mai bine plătit fotbalist din Europa. Bineînțeles, englezul a acceptat oferta.

Harry Kane a semnat prelungirea cu Bayern Munchen! Salariu monstru pentru „Balonul de Aur”

Chiar dacă nu a câștigat Champions League cu Bayern Munchen sau Campionatul Mondial alături de Anglia, Harry Kane a avut un sezon de excepție. El a înscris 73 de goluri, a oferit 8 pase decisive și și-a dat sufletul pe teren în fiecare meci, având un aport decisiv atât la construcție, cât și în apărare.

ADVERTISEMENT

După ce anul său senzațional a fost răsplătit de France Football cu „Balonul de Aur”, Bayern Munchen a decis să-l convingă pe britanic să semneze prelungirea pe încă 3 ani, întrucât contractul său se apropia de ultimele șase luni. Conform The Athletic, britanicul a acceptat și astfel devine cel mai bine plătit fotbalist din Europa. Strict ca nivel salarial, fără bonusuri incluse, Erling Haaland era pe primul loc în topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Europa, la Manchester City, cu o remunerație de 31,5 milioane de euro anual. Deși salariul lui Kane nu a fost dezvăluit, se spune că ar depăși această sumă.

Kane a ratat șansa să-l egaleze pe Cristiano Ronaldo în UEFA Champions League

„Mister Champions League” răsuflă ușurat după ultimul meci al celor de la Bayern Munchen din UEFA Champions League. Harry Kane, ultimul câștigător al „Balonului de Aur”, putea să-l egaleze pe Cristiano Ronaldo la un capitol extrem de greu de realizat. Portughezul deține recordul pentru cele mai multe meciuri consecutive în Champions League cu gol marcat: 11.

ADVERTISEMENT
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după...
Digi24.ro
„Pregătiţi-vă.” 5 aspecte pe care Europa trebuie să le ia în calcul după înfrângerea lui Trump în fața democraţilor

Atacantul bavarezilor a fost doar la un pas să-l egaleze, fiind la borna 10 înaintea partidei cu Atletico Madrid. Chiar dacă nemții au învins cu 2-0, Kane nu a reușit să-și treacă numele pe tabela marcatorilor, cu toate că a avut câteva ocazii foarte bune de a marca. Totuși, el a contribuit cu o pasă decisivă la golul al doilea, marcat de Laimer. Astfel, recordul lui CR7 rămâne unic, cel puțin momentan.

ADVERTISEMENT
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și...
Digisport.ro
A venit rezultatul autopsiei lui Jesus de Miguel! Instanța a fost informată și cercetează trei aspecte
S-a stabilit ora meciului Sorana Cîrstea – Mary Stoiana din „optimile” turneului de...
Fanatik
S-a stabilit ora meciului Sorana Cîrstea – Mary Stoiana din „optimile” turneului de la Hong Kong. Update
Gabi Torje și Alin Alexuc, remarcați de localnicii chinezi la Asia Express. Cum...
Fanatik
Gabi Torje și Alin Alexuc, remarcați de localnicii chinezi la Asia Express. Cum au fost caracterizați cei doi
Scandal la Turneul Campioanelor! Jessica Pegula a atacat-o pe Mirra Andreeva în timpul...
Fanatik
Scandal la Turneul Campioanelor! Jessica Pegula a atacat-o pe Mirra Andreeva în timpul antrenamentului: ”Ești o divă!” Video
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Fostul atacant a izbucnit în direct: 'Dinamo a scăpat de insolvență că i...
iamsport.ro
Fostul atacant a izbucnit în direct: 'Dinamo a scăpat de insolvență că i s-au tăiat datoriile, a fost jaf!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!