Harry Kane, discurs în pragul lacrimilor după ce a câștigat Ballon d’Or 2026: „Duc acest trofeu unde îi e locul”

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Harry Kane (33 de ani) a trăit o seară de neuitat la Londra! Atacantul lui Bayern Munchen a fost desemnat câștigătorul Balonului de Aur 2026, după un sezon spectaculos în care a rupt plasele porților adverse Vizibil emoționat, căpitanul naționalei Angliei și-a stăpânit cu greu lacrimile în momentul în care a urcat pe scenă pentru a primi cel mai important trofeu individual din fotbal.

Harry Kane, discurs emoționant după câștigarea Balonului de Aur 2026. Promisiunea făcută de cel mai bun fotbalist al anului

În fața celor mai importante nume din fotbalul mondial, Harry Kane a ținut un discurs plin de emoție. de la Ronaldo (50 de ani) și a ținut să le mulțumească tuturor celor care l-au ajutat să ajungă cel mai bun fotbalist al plantei, începând cu actualii săi colegi de la Bayern Munchen și antrenorul Vincent Kompany.

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„În primul rând, sunt fără cuvinte. Mulțumesc France Football pentru acest eveniment extraordinar. Le mulțumesc tuturor celor care au votat pentru mine, le mulțumesc colegilor mei, tuturor jucătorilor de super clasă care sunt în sală. Colegii mei de la Bayern, nu ar fi fost posibil fără voi, cât de mult m-ați împins, mă faceți să vreau mereu să mă îmbunătățesc.

Îi urez sănătate lui Vinnie (n.r. Vincent Kompany). De când sunt cu voi, staff-ul, am devenit mai bun. Mulțumesc tuturor conducătorilor de la Bayern, este o onoare să joc pentru Bayern Munchen, mă bucur că aduc acest trofeu acolo unde îi este locul”, a transmis Harry Kane.

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Kane nu i-a uitat nici pe Thomas Tuchel, selecționerul Angliei, și pe foștii săi colegi de la Tottenham, echipă la care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei și „Am avut un an special, foarte bun, o adevărată onoare la Campionatul Mondial să vă fi fost căpitan. Îi mulțumesc lui Thomas Tuchel pentru felul în care ne conduce, ne împinge de la spate, pentru felul în care a ales să lucreze pentru emblema Angliei.

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Sunt onorat să fiu căpitanul lui. Le mulțumesc celor de la Tottenham. Nu aș fi fost cel care sunt astăzi dacă nu aș fi trecut pe la Tottenham. Le mulțumesc tuturor fanilor mei din jurul lumii, din această sală și de pe stadioane. Îmi aduc aminte că și eu eram un suporter nu cu mult timp în urmă”, a declarat Harry Kane, imediat după ce i-a fost înmânat Balonul de Aur, ediția 2026.

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🚨 𝗡𝗘𝗪: Harry Kane started crying straight away after Ronaldo announced his name. https://t.co/E8Omf9SP0d — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX)

Primul englez care câștigă Balonul de Aur după 25 de ani

Premiul câștigat de Harry Kane are o semnificație aparte pentru fotbalul din Anglia. Atacantul de la Bayern Munchen este primul jucător englez care ia Balonul de Aur după Michael Owen, care a pus mâna pe trofeu în anul 2001. Momentul a fost și mai special deoarece gala Ballon d’Or 2026 a avut loc în Palladium Theatre, din Londra, orașul în care Kane s-a născut și în care s-a consacrat în tricoul lui Tottenham.

Balonul de Aur din acest an a fost legitimat la Spurs din vara lui 2004 până în vara lui 2023, când a fost cedat la Bayern Munchen în schimbul sumei de 95.000.000 de euro. În 435 de apariții la Tottenham, Harry Kane a marcat 280 de goluri și a dat 63 de assist-uri.

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