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Harry Kane, eroul Angliei în partida cu RD Congo din Cupa Mondială, moment special în tribune. Ce a făcut după meci

Harry Kane, fotbalistul care a calificat Anglia în optimile de la Campionatul Mondial, după partida cu RD Congo, este în centrul atenției. Gestul la care a recurs.
Alexa Serdan
04.07.2026 | 08:15
Harry Kane eroul Angliei in partida cu RD Congo din Cupa Mondiala moment special in tribune Ce a facut dupa meci
SPECIAL FANATIK
Harry Kane, gest de milioane după meciul din Cupa Mondială. Sursa foto: Instagram.com
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Eroul Angliei în partida cu RD Congo din Cupa Mondială 2026 a fost protagonistul unui moment extrem de special în tribune. Descoperă ce a făcut, de fapt, Harry Kane, după meci și către ce persoană și-a îndreptat atenția.

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Gestul făcut de Harry Kane după partida dintre Anglia și RD Congo

Harry Kane a marcat ambele goluri ale Angliei în meciul cu RD Congo din 16-imile Campionatului Mondial. Partida terminată cu scorul de 2-1 a adus calificarea britanicilor în optimi, cunoscutul fotbalist marcând o mare reușită. L-a depășit pe legendarul Pele, ajungând în momentul de față la 13 goluri înscrise în cadrul acestui eveniment sportiv.

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Englezul este pe locul 6 în ierarhia all-time, la egalitate cu francezul Just Fontaine, care a înscris de 13 ori la ediția din 1958. Suporterii prezenți pe stadion au făcut vrăji în direct la TV chiar înainte ca sportivul să marcheze „dubla” fabuloasă. Astfel, starul a avut parte de laude și aprecieri din partea susținătorilor din lumea întreagă.

Cu toate acestea, cel mai mare fan s-a dovedit chiar soția sa. Atacantul a recurs la un gest emoționant imediat ce a ieșit de pe teren. S-a îndreptat direct către locul unde se afla partenera sa de viață, împreună cu copiii lor. Potrivit publicației The Sun, a sărutat-o pe superba Kate în văzul tuturor, fără niciun fel de reținere.

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Renumitul sportiv nu s-a ferit sub nicio formă de lumina reflectoarelor. Puțini știu că Harry Kane a cerut-o de soție pe mama copiilor săi în timpul unei vacanțe în Bahamas. Ei se cunosc încă din copilărie, crescând în același cartier din Londra. Au fost prieteni buni la școală, însă au decis să devină o familie abia în anul 2019.

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Dezvăluirea făcută de soția lui Harry Kane despre relația lor

„Obișnuiam să râd de tine când am început să ieșim împreună și veneai la mine acasă să faci lovituri de la 11 metri cu fratele meu Tom și cu câinele Seamus, iar tu spuneai că într-o zi vei fi căpitanul naționalei Angliei”, a notat soția lui Harry Kane, pe contul de Instagram în 2021, scrie People.

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Momentan, nu se știe când s-a transformat relația lor de prietenie în una romantică. Cei doi au preferat să nu discute pe marginea acestui subiect. În schimb, au împărtășit cu internauții faptul că au fost împreună la balul de absolvire organizat la terminarea liceului.

Ulterior, vedeta a urmat studii universitare. Are o diplomă în științe ale sportului, conform postărilor sale de pe rețelele de socializare. Cuplul s-a logodit în anul 2017, iar nunta a avut loc doi ani mai târziu. Harry Kane este tatăl a patru copii de care este tare mândru.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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