E oficial! El este coșmarul lui Real Madrid! E un adevărat killer

Harry Kane a devenit principalul coșmar al celor de la Real Madrid, în competițiile europene, stabilind un record impresionant. Căpitanul naționalei Angliei a marcat în meciul de retur din sferturile de finală ale Ligii Campionilor, câștigat de Bayern München, scor 4-3, care a consemnat calificarea echipei germane în semifinale.

Harry Kane este coșmarul lui Real Madrid

Bayern a intrat în meci cu un avantaj de 2-1, după victoria din tur de pe Santiago Bernabeu, dar a văzut rapid cum avantajul său a fost anulat, Arda Guler aducând Real Madrid în avantaj după doar un minut. Aleksandar Pavlovic a egalat pentru gazde la scurt timp după aceea, dar Guler a marcat al doilea gol, readucând Real în avantaj.

Momentul lui Kane a venit în minutul 38, când englezul a finalizat cu precizie după o pasă a lui Dayot Upamecano. Golul i-a permis să atingă și o bornă în cariera sa de marcator. Jucătorul în vârstă de 32 de ani se mândrea cu două goluri și două pase decisive în ultimele patru întâlniri cu gigantul fotbalului spaniol.

Cinci contribuții la gol consecutive cu Los Blancos

Iar ultima sa contribuție la un gol îl face să fie acum primul jucător care a marcat sau a dat o pasă decisivă în cinci meciuri consecutive din Liga Campionilor împotriva Realului. Seria sa de contribuții la goluri a început cu o pasă decisivă pentru Christian Eriksen, în memorabila victorie cu 3-1 a lui Spurs de pe Wembley, din 2017.

După ce a trecut la Bayern, în 2023, Kane a marcat în prima manșă a confruntării din semifinala UCL, Bayern vs Real, din 2024, și a dat o pasă decisivă în retur. Englezul și-a continuat seria în meciul tur de săptămâna trecută, de pe Santiago Bernabeu, marcând în victoria cu 2-1. Harry a recidivat aseară, pe Allianz Arena, și a devenit principalul ghimpe din coasta Realului Madrid.

Englezul și-a depășit cea mai bună performanță din UCL

Totodată, englezul, care a marcat în al cincilea său meci consecutiv din Liga Campionilor, a egalat cea mai lungă serie de goluri înscrise de un jucător englez în această competiție. Aceasta fusese stabilită de Steven Gerrard, care a realizat aceeași performanță pentru Liverpool în sezonul 2007/08.

Mai mult, Harry Kane a înregistrat cel mai bun bilanț de goluri din cariera sa în Liga Campionilor, cu al 12-lea gol, depășind cele 11 goluri marcate în sezonul 2024/25. O lună mai târziu, o dublă în victoria cu 4-1 a lui Bayern asupra Atalantei, în martie, l-a ajutat pe Kane să ajungă la 50 de goluri în Liga Campionilor în doar 66 de meciuri.

A pus ochii pe recordul lui Lewandowski

Acum, englezul mai are în vizor un record. care deține recordul de 41 de goluri marcate într-un singur sezon de Bundesliga. Pentru a reuși acest lucru, Kane mai are nevoie de 10 goluri în ultimele cinci meciuri, el având în prezent 31 de goluri înscrise în sezonul Bundesligii.

În Liga Campionilor, atacantul lui Bayern își va putea îmbunătăți cifrele în semifinale cu PSG. Marea finală a competiției, programată la Budapesta, pe 30 mai, va fi stabilită după meciurile:

PSG – Bayern (28 aprilie), Bayern – PSG (6 mai)

Atletico Madrid – Arsenal (29 aprilie), Arsenal – Atletico (5 mai)