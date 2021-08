Harry Kane forțează plecarea de la Tottenham! A refuzat să se prezinte la antrenamente

Harry Kane nu își dorește să mai continue la Tottenham și în următorul sezon, deși conducerea încearcă să îl păstreze. Starul formației a refuzat să se mai prezinte la ultimele antrenamente ale echipei.

Pep Guardiola încearcă să îl aducă pe Kane la Manchester City, mai ales că are nevoie de un nou atacant valoros după plecarea lui Sergio Aguero la Barcelona.

, formație unde a devenit un adevărat simbol, însă starul naționalei Angliei vrea să înceapă să câștige și trofee, el fiind unul dintre fotbaliștii de top care nu a pus mâna pe niciun trofeu în cariera de profesionist.

Jurnalistul Fabrizio Romano a vorbit despre situația lui Harry Kane la Tottenham și a anunțat că atacantul a refuzat să participe la antrenamentele de luni, 2 august, ale echipei.

Deși își dorește să plece, Daniel Levy, președintele lui Spurs, nu ia în considerare o astfel de mutare, dorind să îl mai păstreze pe Kane încă un sezon, minim.

Confirmed. Harry Kane has NOT shown up for Tottenham training, as revealed. Been told it’s Harry Kane choice and not related to Covid test. ⚪️

Kane is assuming that he has had a ‘gentlemen agreement’ with the club since one year to leave Spurs this summer.

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano)