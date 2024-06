Harry Kane, încredere maximă înaintea debutului la EURO 2024: „Cea mai în formă echipă pe care Anglia a avut-o vreodată!”

Harry Kane este foarte încrezător în puterea echipei convocate de Gareth Southgate, atacantul considerând că Anglia poate ataca trofeul EURO 2024.

Harry Kane oferă un mesaj războinic înaintea debutului la EURO 2024: „Avem cea mai în formă echipă”

Atacantul de la Bayern Munchen a avut parte de un sezon excelent, reușind să marcheze 44 de goluri și să ofere 12 pase decisive în 45 de meciuri disputate la echipa de club. Jucătorul a ajuns în Germania în schimbul a 95 de milioane de euro, de la echipa lui Radu Drăgușin, Tottenham.

ADVERTISEMENT

al EURO 2024, atenția se îndreaptă acum spre alt „colos”, Anglia jucând primul meci la euro duminică, 16 iunie, de la ora 22:00.

Gheata de Aur a Europei, Harry Kane, este căpitanul englezilor la acest turneu final, atacantul considerând că echipa de acum este cea mai în formă echipă pe care Anglia a avut-o, deși în trecut au mai fost generații talentate.

ADVERTISEMENT

„E o echipă fantastică! Sunt de părere că e greu de spus dacă e cea mai talentată echipă, deoarece am mai avut formații talentate pe parcursul istoriei echipei naționale. Dar cred că ceea ce aș spune despre această echipă este că probabil are cea mai în formă echipă pe care am avut-o, asta când te uiți la jucătorii și sezoanele pe care le-a avut fiecare pentru cluburile lor, cred că toată lumea este cu adevărat pregătită (n.r pentru EURO 2024).

Toți am avut sezoane grozave, așa că timpul ne va spune dacă vom reuși. Trebuie să transformăm forma de la echipele de club într-o formă la echipa națională și asta vom căuta să facem. Am avut acum câteva săptămâni să ne adaptăm unul cu celălalt și trebuie să arătăm asta”, a declarat Harry Kane la

ADVERTISEMENT

Anglia este văzută drept principala favorită la EURO 2024

și a primit o cotă de 5,00 la pentru a pune mâna pe trofeu, după ce în ediția trecută naționala „celor trei lei” s-a oprit în finală, când a pierdut în fața Italiei la loviturile de departajare „acasă”, pe Wembley.

Băieții convocați de Gareth Southgate fac parte din grupa C a Campionatului European, alături de Serbia, Slovenia și Danemarca. Meciul de debut al Angliei va avea loc duminică, 16 iunie, de la ora 22:00.

ADVERTISEMENT

Lotul convocat de Anglia pentru EURO 2024:

Portari : Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), Aaron Ramsdale (Arsenal)

: Fundași : Lewis Dunk (Brighton), Joe Gomez (Liverpool), Marc Guehi (Crystal Palace), Ezri Konsa (Aston Villa), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City)

: Mijlocași : Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Conor Gallagher (Chelsea), Kobbie Mainoo (Manchester United), Adam Wharton (Crystal Palace), Declan Rice (Arsenal)

: Atacanți : Jude Bellingham (Real Madrid), Jarrod Bowen (West Ham), Eberechi Eze (Crystal Palace), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munchen), Cole Palmer (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Brentford), Ollie Watkins (Aston Villa).

6,50 este cota NETBET pentru pronosticul „Harry Kane va fi golgheterul Euro 2024”