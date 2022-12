Harry Kane, ironizat de fanii englezi pentru penalty-ul ratat cu Franța! Ce au strigat spectatorii de Boxing Day

Premier League este primul mare campionat din Europa care își reia activitatea după Cupa Mondială din Qatar. În primul meci de s-au înfruntat Brentford și Tottenham, partidă în care Conte l-a titularizat pe Harry Kane. Fanii englezi nu au uitat de ratarea atacantului de la 11 metri în meciul cu Franța și l-au taxat.

Harry Kane, batjocorit de fanii englezi la primul meci în Premier League după Cupa Mondială: „Ți-ai trădat țara”

de către Franța, scor 1-2, însă naționala lui Gareth Southgate a irosit șansa de a trimite meciul în prelungiri. , după ce reușise să marcheze de la punctul cu var în minutul 54.

Fanii englezi ai lui Brentford nu au trecut cu ușurință peste dezamăgirea de la Cupa Mondială și l-au taxat pe atacantul lui Tottenham. Harry Kane a fost întâmpinat cu reacții violente, iar după doar câteva minute petrecute pe gazon, fanii lui Brentford i-au amintit fotbalistului despre ratarea de la Campionatul Mondial 2022.

„Ți-ai trădat țara”, a fost mesajul suporterilor lui Brentford pentru Harry Kane. Căpitanul Angliei a revenit la antrenamente joi, 22 decembrie și existau incertitudini în ceea ce privește prezența sa pe gazon în meciul cu echipa lui Thomas Frank.

Harry Kane, revenire cu gol în tricoul lui Tottenham

Totuși, replica fotbalistului în vârstă de 29 de ani a venit din teren. Tottenham s-a văzut condusă încă din minutul 15, când Janelt a deschis scorul pentru Brentford. Gazdele și-au majorat avantajul după pauză, prin Toney, în minutul 54.

Formația lui Antonio Conte a redus din diferență în minutul 65 prin Harry Kane, care a trimis perfect cu o lovitură de cap din centrarea lui Clement Lenglet.

Este al 14-lea gol înscris de Harry Kane în stagiunea actuală pentru Tottenham în 22 de partide. Atacantul echipei din Londra se află pe locul 2 în clasamentul marcatorilor din Premier League, în spatele lui Erling Haaland.

Harry Kane, devastat după ratarea penalty-ului din meciul cu Franța de la Cupa Mondială

Harry Kane nu a reușit să repete istoria primului penalty din meciul cu Franța de la Cupa Mondială 2022, când a reușit să îl învingă pe Hugo Lloris.

Atacantul lui Tottenham a trimis peste poartă, iar Anglia a fost eliminată după ce scorul a rămas neschimbat, 1-2 în favoarea echipei care avea să obțină medalia de argint. „Nu sunt genul de jucător care se gândește foarte mult la asta. Mă pregătesc la fel chiar dacă am un penalty sau două penalty-uri într-un joc. Nu pot da vina pe pregătirea mea sau pe amănuntele de dinaintea jocului. Am avut încredere că voi marca, dar nu am executat așa cum mi-aș fi dorit.

Cu siguranță va trebui să trăiesc toată viața cu această vină și să îmi asum responsabilitatea, dar tot ce putem face este să fim mândri unul de altul și să știm că echipa are un viitor promițător”, au fost cuvintele lui Harry Kane.