Harry Kane l-a depășit pe Cristiano Ronaldo! Englezul e de neoprit la Bayern Munchen

Sezon de vis pentru Harry Kane în Germania. Dubla din ultimul meci l-a propulsat peste Cristiano Ronaldo în clasamentul celor mai prolifici marcatori.
Alex Bodnariu
27.09.2025 | 11:15
Harry Kane, sezon fantastic în Germania. Englezul i-a luat fața lui Ronaldo

Harry Kane, atacantul englez de la Bayern München, pare de neoprit în acest sezon. Atacantul a ajuns la cota 10 pentru bavarezi în noua stagiune de Bundesliga și a bătut un nou record. Britanicul le-a luat fața lui Cristiano Ronaldo și lui Erling Haaland.

Harry Kane a doborât un nou record! Performanță uluitoare pentru atacantul de la Bayern

Transferul lui Kane în Bundesliga nu a fost văzut cu ochi buni de toată lumea, însă atacantul englez a demonstrat rapid de ce este considerat unul dintre cele mai letale vârfuri din fotbalul mondial.

Ajuns deja la al treilea an la Bayern, Harry Kane pare în cea mai bună perioadă a carierei. Atacantul are 10 goluri marcate în acest sezon. Vineri seara a înscris de două ori în poarta celor de la Werder Bremen. Pofta sa de goluri pare că nu se stinge.

Dar, dincolo de statistici, performanța lui Kane atinge acum o dimensiune istorică. Britanicul a devenit cel mai rapid jucător care ajunge la borna de 100 de goluri pentru un club din top 5 campionate europene, reușită pe care a bifat-o în doar 104 meciuri.

Harry Kane se gândește să înceapă o carieră în fotbalul amercian

Britanicul i-a surclasat pe Cristiano Ronaldo și Erling Haaland. Cei doi au reușit să bifeze această cifră de 100 de goluri în 105 meciuri, iar acum pe primul loc este Harry Kane, care e în căutare să bată și alte noi recorduri, întrucât nu pare că are vreun gând să se retragă din fotbalul profesionist. El a glumit însă, spunând că are în plan să încerce și fotbalul american pe finalul carierei.

„Pe măsură ce mă apropii de sfârșitul carierei mele de fotbalist, poate voi analiza mai atent și voi începe să exersez puțin. A ajunge la cel mai înalt nivel în două sporturi diferite – fotbal și fotbal american – ar fi ceva cu totul special”, spunea Harry Kane.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
