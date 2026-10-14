Harry Kane l-a depășit pe Lionel Messi în Champions League! Performanță uluitoare pentru englez

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Harry Kane a ajuns la 36 de goluri în 40 de meciuri disputate în Champions League după ce a împlinit 30 de ani, conform unei statistici prezentate de talkSPORT. Prin comparație, argentinianul Leo Messi a înscris 35 de goluri în 48 de partide după aceeași vârstă.

Harry Kane l-a depășit pe Leo Messi la un capitol special în UEFA Champions League

Cu toate că Bayern a remizat în deplasare la Viking în ultima rundă de Champions League, Kane a înscris două goluri, reușind să-l depășească pe Messi la capitolul goluri marcate în cea mai importantă competiție. Spectaculoasă în acest caz este și eficiența atacantului britanic.

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Harry Kane are o medie de 0,90 goluri pe meci, în timp ce Leo Messi a înregistrat o medie mai slabă de 0,73 goluri pe partidă. Kane a împlinit 30 de ani pe 28 iulie 2023, cu doar 15 zile înainte să se transfere de la Tottenham la Bayern Munchen.

Leo Messi bifa această vârstă în 2017, pe vremea când era la Barcelona. În vârstă de 39 de ani, ușor de crezut că argentinianul va rămâne mult în urma lui Kane la această statistică a golurilor înscrise după 30 de ani, până la finalul carierei britanicului.

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Harry Kane mai are mult de tras pentru a atinge recordul de goluri înscrise de Messi în Champions League

, competiție în care a înscris 14 goluri. Conform site-ului oficial UEFA, niciun fotbalist britanic nu a mai înscris vreodată atât de multe goluri într-o singură ediție de UEFA Champions League. Între timp, cu un gol și două pase decisive în victoria cu Benin, scor 3-0.

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Statisticienii urmăresc cu atenție următoarele meciuri ale lui Harry Kane pentru a vedea dacă britanicul are șanse reale să atingă vreodată recordul lui Messi, care a înscris 129 de goluri în Champions League. Harry Kane are momentan 57 de goluri în UCL, așadar ar avea nevoie de o serie aproape perfectă până la retragere pentru a-l întrece pe Messi.