Harry Kane l-a depășit pe Pele! Englezii, în delir după „dubla” atacantului din meciul cu RD Congo: „Balonul de Aur!”

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Harry Kane (32 de ani) a fost eroul Angliei în meciul cu RD Congo din 16-imile Cupei Mondiale. Englezii au fost conduși cu 1-0 încă din minutul 7 și au fost blocați în repetate rânduri de portarul Mpasi, însă atacantul lui Bayern a făcut diferența cu „dubla” reușită în repriza secundă. Kane a ajuns la 13 goluri înscrise la Cupa Mondială și l-a depășit astfel pe legendarul Pele.

Harry Kane l-a depășit pe Pele după „dubla” cu RD Congo

Kane a egalat situația pe tabelă în minutul 75, cu o lovitură de cap după o centrare a lui Anthony Gordon, iar apoi a punctat cu un șut puternic, pasa decisivă fiind oferită tot de fotbalistul achiziționat recent de Barcelona. Astfel, Anglia s-a impus cu 2-1 și s-a calificat în optimi, unde va înfrunta țara gazdă Mexic, chiar pe faimosul Estadio Azteca.

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, a ajuns astfel la 13 goluri înscrise la Cupa Mondială, în doar 15 jocuri, și l-a depășit pe regretatul Pele, care marcase de 12 ori la cele 4 turnee finale la care a fost prezent. Englezul este pe locul 6 în ierarhia all-time, la egalitate cu francezul Just Fontaine, care a înscris de 13 ori la ediția din 1958.

Cum arată topul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale

Lionel Messi – 19 goluri Kylian Mbappe – 18 goluri Miroslav Klose – 16 goluri Ronaldo – 15 goluri Gerd Muller – 14 goluri Just Fontaine și Harry Kane – 13 goluri

Cum au reacționat englezii după ce Kane a salvat Anglia cu „dubla” din meciul cu RD Congo

Presa din Anglia a subliniat atât realizările lui Kane, cât și faptul că un eșec în meciul cu RD Congo ar fi reprezentat o adevărată catastrofă pentru echipa pregătită de Thomas Tuchel. „Harry Kane a salvat Anglia cu o dublă marcată târziu și a trimis echipa la Mexico City. Dar doar după ce echipa lui Thomas Tuchel s-a aflat față în față cu o umilință”, au notat cei de la .

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„Harry Kane a salvat Anglia. Așa cum o face atât de des. Însă, până la golul egalizator marcat în minutul 75 – urmat de reușita sa genială, decisivă, de pe final – a existat riscul real ca episodul ‘RD Congo 2026’ să ajungă pe aceeași treaptă cu ‘Islanda 2016’ în palmaresul lamentabil al eliminărilor umilitoare suferite de Anglia la turneele finale”, a fost reacția celor de la .

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Și foștii fotbaliști care au analizat meciul pentru au fost extrem de impresionați de prestația lui Kane din . „Dacă Harry Kane nu câștigă Balonul de Aur, voi fi foarte surprins”, a declarat Paul Robinson, în timp ce Micah Richards l-a numit „erou” pe atacantul Angliei: „Thomas Tuchel și-a construit echipa în jurul lui Harry Kane pentru că este un adevărat superstar. Este vorba despre momente. Kane este cel care a ieșit în evidență atunci când aveau cea mai mare nevoie de el. Un erou”.

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