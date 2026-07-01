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Harry Kane l-a depășit pe Pele! Englezii, în delir după „dubla” atacantului din meciul cu RD Congo: „Balonul de Aur!”

Harry Kane a marcat ambele goluri ale Angliei în meciul cu RD Congo din 16-imile Cupei Mondiale, 2-1, și a adus calificarea britanicilor în optimi. Englezul l-a depășit pe legendarul Pele.
Bogdan Mariș
01.07.2026 | 21:51
Harry Kane la depasit pe Pele Englezii in delir dupa dubla atacantului din meciul cu RD Congo Balonul de Aur
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Harry Kane (32 de ani) a ajuns la 13 goluri la Cupa Mondială după „dubla” înscrisă în meciul cu RD Congo și l-a depășit pe legendarul Pele. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Harry Kane (32 de ani) a fost eroul Angliei în meciul cu RD Congo din 16-imile Cupei Mondiale. Englezii au fost conduși cu 1-0 încă din minutul 7 și au fost blocați în repetate rânduri de portarul Mpasi, însă atacantul lui Bayern a făcut diferența cu „dubla” reușită în repriza secundă. Kane a ajuns la 13 goluri înscrise la Cupa Mondială și l-a depășit astfel pe legendarul Pele.

Harry Kane l-a depășit pe Pele după „dubla” cu RD Congo

Kane a egalat situația pe tabelă în minutul 75, cu o lovitură de cap după o centrare a lui Anthony Gordon, iar apoi a punctat cu un șut puternic, pasa decisivă fiind oferită tot de fotbalistul achiziționat recent de Barcelona. Astfel, Anglia s-a impus cu 2-1 și s-a calificat în optimi, unde va înfrunta țara gazdă Mexic, chiar pe faimosul Estadio Azteca.

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Kane, care a fost implicat într-o fază controversată în prima parte a jocului, a ajuns astfel la 13 goluri înscrise la Cupa Mondială, în doar 15 jocuri, și l-a depășit pe regretatul Pele, care marcase de 12 ori la cele 4 turnee finale la care a fost prezent. Englezul este pe locul 6 în ierarhia all-time, la egalitate cu francezul Just Fontaine, care a înscris de 13 ori la ediția din 1958.

Cum arată topul celor mai buni marcatori din istoria Cupei Mondiale

  1. Lionel Messi – 19 goluri
  2. Kylian Mbappe – 18 goluri
  3. Miroslav Klose – 16 goluri
  4. Ronaldo – 15 goluri
  5. Gerd Muller – 14 goluri
  6. Just Fontaine și Harry Kane – 13 goluri

Cum au reacționat englezii după ce Kane a salvat Anglia cu „dubla” din meciul cu RD Congo

Presa din Anglia a subliniat atât realizările lui Kane, cât și faptul că un eșec în meciul cu RD Congo ar fi reprezentat o adevărată catastrofă pentru echipa pregătită de Thomas Tuchel. „Harry Kane a salvat Anglia cu o dublă marcată târziu și a trimis echipa la Mexico City. Dar doar după ce echipa lui Thomas Tuchel s-a aflat față în față cu o umilință”, au notat cei de la The Sun.

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„Harry Kane a salvat Anglia. Așa cum o face atât de des. Însă, până la golul egalizator marcat în minutul 75 – urmat de reușita sa genială, decisivă, de pe final – a existat riscul real ca episodul ‘RD Congo 2026’ să ajungă pe aceeași treaptă cu ‘Islanda 2016’ în palmaresul lamentabil al eliminărilor umilitoare suferite de Anglia la turneele finale”, a fost reacția celor de la telegraph.co.uk.

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Și foștii fotbaliști care au analizat meciul pentru BBC au fost extrem de impresionați de prestația lui Kane din victoria cu RD Congo. „Dacă Harry Kane nu câștigă Balonul de Aur, voi fi foarte surprins”, a declarat Paul Robinson, în timp ce Micah Richards l-a numit „erou” pe atacantul Angliei: „Thomas Tuchel și-a construit echipa în jurul lui Harry Kane pentru că este un adevărat superstar. Este vorba despre momente. Kane este cel care a ieșit în evidență atunci când aveau cea mai mare nevoie de el. Un erou”.

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