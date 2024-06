Harry Kane, loserul de serviciu. Rupe Anglia „blestemul” la Euro 2024? Episodul 20

Campionatul European de Fotbal e gata de start, iar printre cele 24 de naționale care vor fi prezente în Germania se numără și cea a României. unde le va întâlni pe Ucraina (17 iunie, München), Belgia (22 iunie, Köln) și Slovacia (26 iunie, Frankfurt).

„Hai la Euro!”, episodul 20. Anglia și Franța, principalele favorite la cucerirea titlului european

„Hai la Euro!”, serialul premium FANATIK realizat în colaborare cu STALINSKAYA, a ajuns la final. Am răscolit până acum prin cufărul cu amintirile de la Campionatele Europene, am vorbit despre idoli și vedete, am analizat naționala României și adversarele sale din Grupa E, iar în episodul 20, ultimul, moderatorul Horia Ivanovici și invitatul permanent Andrei Vochin vor pune accentul pe favoritele la titlu, pe golgheteri și antrenori, dar și pe cotele la pariuri.

„Suntem la finalul serialului «Hai la Euro!», un serial de mare audiență și în care v-am prezentat lucruri extrem de interesante. Vreau să mulțumesc sponsorului Stalinskaya, care ne-a sprijinit, a fost partenerul nostru la acest serial. Am ajuns la final și nu vom mai vorbi despre naționala României, despre ce am făcut noi la Europene, am vorbit în celelalte 19 episoade. Acum voi avea o discuție lejeră cu Andrei Vochin despre cine credem noi că va câștiga Campionatul European, care va fi finala, cine va fi golgheterul acestei competiții…

Mă uitam la casele de pariuri, Anglia și Franța sunt la egalitate. Au 4,50 cotă să câștige, iar pe locul 3 este Germania cu o cotă de 7,00. România are 200 la 1 cotă, dacă s-ar întâmpla acest acest miracol, să termine primul loc. Deci vorbim despre Anglia, Franța și Germania în viziunea caselor de pariuri… Mi se pare rațional și echilibrat”, a început în forță Horia Ivanovici dialogul cu invitatul său permanent.

„Da… Și dacă este să corelăm un pic cu cotațiile echipelor pe Transfermarkt, în cazul Angliei și în cazul Franței lucrurile sunt acolo. Anglia e echipa cea mai valoroasă de la acest turneu final, Franța este pe locul 2, dar, atenție, Portugalia și Spania sunt înaintea Germaniei. Germania apare în cotațiile caselor de pariuri pe locul 3 deoarece este gazdă și întotdeauna gazda e de luat în seamă. Joacă pe teren propriu”, analizează Andrei Vochin opțiunea caselor de pariuri în ceea ce privește favoritele de la Euro.

Premii uriașe oferite de UEFA la Euro 2024. Câștigătoarea poate lua 34 de milioane de euro

Fiind vorba de o competiție de o asemenea anvergură, evident că și Deja echipele calificate au primit peste 9 milioane de euro pentru prezența la turneul final, iar în Germania au șansa să-și mai rotunjească puțin conturile. Sau puțin mai mult…

„Să mai vorbim despre ceva ce ție îți place foarte mult… E vorba despre bani. De informații despre bani. Sunt chestiuni jurnalistice care atrag foarte mult. În momentul în care îi spui omului de acasă ceva despre bani, atunci ochii se fac mari. Și de asta jurnaliștii caută foarte mult informații referitoare la sume.

Ei bine, 34 de milioane de euro poate încasa câștigătoarea Euro 2024. Acesta este maximum care se poate câștiga. Nu este puțin, dar este interesant și cum sunt defalcate aceste premieri. Se știe că 9,25 de milioane înseamnă calificarea la acest turneu final, atât plătește UEFA.

După care fiecare victorie valorează 1,5 milioane de euro, iar rezultatul de egalitate 750 de mii de euro. Pentru calificarea în optimi se adaugă 2 milioane, pentru calificarea în sferturi se adaugă 3,25 milioane, pentru calificarea în semifinală se adaugă 5 milioane, pentru vicecampioană se adaugă 7 milioane și campioana va adăuga la tot ce am descris până acum 10 milioane. Deci dacă faci 9 puncte din 9 în grupă și iei titlul european, atunci vei încasa 34 de milioane de euro”, sunt detalii financiare extrem de interesante pe care ni le dezvăluie Andrei Vochin.

„Deci noi, dacă ieșim din grupă, cât luăm? Mă gândesc că fără trei puncte nu ai cum să ieși din grupă”, e curios moderatorul. „Luăm 2 milioane obligatoriu, plus punctele. Eu zic că minim trei puncte dacă este să mă uit la precedentul turneu la care s-au calificat”, e calculul făcut rapid de actualul consilier al lui Răzvan Burleanu.

„Simplu, dacă ieși din grupă iei între 4,5 și 5 milioane de euro minim. Am pus două milioane că mergi mai departe și am pus minimum patru puncte”, continuă Horia Ivanovici să facă socoteli, iar Andrei Vochin e pe aceeași linie cu el: „Cu minim 4 puncte și ieșirea din grupă, te duci la o încasare suplimentară de 5 milioane de euro.”

Andrei Vochin merge pe mâna Angliei, dar se teme de „blestemul Kane”

Discuția se mută apoi pe favoritele de la Euro, iar fiecare are simpatiile sale. „Cine iese campioană europeană, după părerea ta?”, e provocarea pe care o lansează Horia Ivanovici în ultimul episod al serialului premium „Hai la Euro!”, realizat de FANATIK în colaborare cu STALINSKAYA.

„Sincer să fiu, aș încerca să merg pe mâna Angliei, în sfârșit. Anglia a demarat un proiect acum vreo 15 ani, în urma căruia au început să apară jucători de mare valoare pe piața internațională. Și aici mă refer la Foden, Bellingham, mă refer la Bukayo Saka…

Lor li se adaugă și jucători experimentați, un golgheter precum Harry Kane. Reținerea mea vine, dacă vrei, dintr-o superstiție… Kane n-a câștigat nimic cu nimeni, s-a dus la Bayern și a reușit să transforme Bayern din echipa care câștiga tot în echipa care nu a reușit să ia niciun trofeu anul ăsta! Dar am zis că trebuie să se rupă odată vraja asta și poate că singurul trofeu din carieră pe care-l va câștiga Kane va fi titlul european cu Anglia.

Bun… Acum, Franța și Anglia au cei mai longevivi selecționeri. Didier Deschamps are vreo 15 ani la cârma naționalei Franței, Southgate are vreo 7 ani și ceva…”, își argumentează Andrei Vochin alegerea favoritei la Euro 2024.

„De niciunul nu-mi place. Nu că nu-mi place, dar dacă aș fi președintele federației nu i-aș alege să antreneze echipa națională ever! Deschamps ca Deschamps, dar Southgate… Joacă atât de urât Anglia cu atâtea valori. I-am văzut și la turneul final din Qatar, dar mai ales la Euro, când au pierdut finala cu Italia pe Wembley. Au și ei obsesiile lor, cum am avut și noi ani de zile obsesiile noastre… Nu mai dau nume…

Iar de Deschamps ți-am zis ca idee, dar nu-mi place stilul lui. Didier Deschamps a ieșit campion mondial pentru că a avut niște fotbaliști cărora pur și simplu nu aveai ce să le faci. Asta e părerea mea, că nu e vreun mare antrenor. Mare antrenor este Carlo Ancelotti…. Mare antrenor este Guardiola…”, e replica moderatorului.

Portugalia, favorita lui Horia Ivanovici la Euro 2024

Dacă Andrei Vochin a mers pe mâna caselor de pariuri în alegerea favoritei, opțiunea moderatorului este una surprinzătoare. Sau opțiunile sunt surprinzătoare, pentru că și-a ales două outsidere…

„Știi cu cine țin eu? Cu portughezii… Nu spun neapărat că o să ia titlul. Iar a doua echipă pe care o iau este una care, chiar dacă e cotată în primele 3, nu e neapărat băgată în seamă cu adevărat. Germania… Nu sunt clar favoriți, nu au niște jucători wow, dar eu zic că pot să ajungă chiar și în finală”, anunță Horia Ivanovici echipele pe care mizează la Euro.

„La germani știi care e principiul? Întotdeauna a fost la ei la federație… Principiul este că în orice competiție participă, trebuie să atingă semifinalele! Cred că ar fi o surpriză să câștige în momentul ăsta, chiar dacă joacă pe teren propriu, pentru că sunt doi coloși, Anglia și Franța, în fața lor”, analizează invitatul permanent șansele echipei gazdă de a câștiga trofeul.

„Ai Spania, care are o echipă foarte periculoasă, ai Portugalia, ai Olanda, ai Belgia… Scuză-mă, dacă te uiți la lotul Belgiei, e o echipă care să câștige Euro. Hai să ne luăm două echipe. Eu în ordinea astea, Portugalia și Germania, nu mi-am luat dintre favorite… Evident că tu iei Anglia… Și mai ia-ți o echipă”, e provocarea la „duel” lansată de Horia Ivanovici. Iar Andrei Vochin răspunde fără ezitare: „Eu iau Anglia și Franța”.

„Te-ai dus la țanc, normal. Pragmatic, ca la Federație, să câștigați mereu, risc zero… De portughezii mei ce zici?”, e tachinat oficialul FRF de moderator.

„La portughezi sunt plusuri și minusuri. Cred că marele minus e, paradoxal, Ronaldo. Dar acolo este un tehnician, Roberto Martinez, pe care l-am cunoscut pe când era selecționerul Belgiei, și mi se pare un om foarte echilibrat și un om care cred că ar putea să facă dozarea lotului foarte bine, să aplice o rotație. Au niște jucători foarte buni, dacă te iei după Transfermarkt au al treilea lot după Anglia și Franța. Nu e nici Germania, nu e nici Spania, nici Olanda… Portugalia are al treilea cel mai valoros lot.

Nu știu însă dacă Ronaldo poate juca toate meciurile, dacă poate da totul. Nu știi cum se comportă dacă nu marchează. Ronaldo acum e ok, știi că e golgheterul all-time al Campionatelor Europene…”, scoate în evidență Andrei Vochin plusurile și minusurile lusitanilor.

Cristiano Ronaldo prinde Top 3 la golgheteri

„Apropos de golgheteri, că tot vorbim de Ronaldo… Cotele sunt așa: locul 1 Mbappe cu o cotă de 6,00 că este golgeter, pe 2 e loserul de serviciu Harry Kane cu 6,50, pe 3 e Cristiano Ronaldo… Incredibil, Cristiano Ronaldo prinde Top 3 la golgheteri cu o cotă de 12,00. Iar pe 4 e Lukaku, la o cotă de 20,00”, remarcă Horia Ivanovici cum stau lucrurile în bătălia pentru cei mai buni marcatori.

„Să știi că la Superbet, de exemplu, între ei l-am găsit și pe Belligham, cu o cotă de 15,00. Iar la egalitate cu Lukaku l-am găsit și pe Giroud. Nu știu de unde să-l iei pe Giriud… Poate să fie Giroud ăla care nu dă niciun șut la poartă la Campionatul Mondial din 2018 și Franța câștigă turneul sau poate să fie golgheterul turneului.

La Ronaldo, cred că în ochii bookmakerilor punctează și la altceva. El e golgheterul all-time al Europei, are 14 goluri marcate în 25 de jocuri la turnee finale. Ți-am zis că e un titan. Și primul lui gol l-am scris eu la Porto, la meciul de deschidere, Portugalia – Grecia la Europeanul din 2004”, explică Andrei Vochin motivele pentru care Ronaldo a prins o poziție fruntașă în topul golgheterilor.

Spania, marea surpriză de la Euro 2024?

Orice competiție de genul Cmapionatului Mondial sau European ne oferă surprize, plăcute sau neplăcute, și în mod sigur vom avea parte de așa ceva și în Germania. „Cine ar putea fie marea surpriză la Euro?”, încearcă moderatorul să smulgă o profeție de la invitatul său permanent.

„Mare surpriză ca joc în general, nu neapărat să ne gândim la el ca marcator, aș merge pe Foden… Adică tot unul din naționala Angliei. Iar ca echipă, una care să avanseze mai mult decât speră, s-ar putea să fie Olanda. Și cea mai plăcută surpriză va fi România!”, e sigur pe el Andrei Vochin.

„Pe spanioli cum îi vezi?”, forțează Horia Ivanovici încă o analiză „la rece” din partea invitatului permanent al serialului „Hai la Euro!”.

„Spaniolii cresc, e o echipă în continuare tânără. Acum, De la Fuente încearcă să nu mai facă greșeala lui Enrique, să pună atât de mulți tineri pe teren, cum s-a întâmplat la ultimul Campionat Mondial și au ieșit foarte devreme din competiție. Mi se pare puțin mai echilibrat. De altfel, De la Fuente este este unul dintre cei mai în vârstă selecționeri de la acest turneu final.

Seniorii, să le spunem așa, sunt Spalletti, selecționerul Italiei, și Rangnick, selecționerul Austriei, cu 65 de ani. Nu mai găsim un Aragones sau un Del Bosque trecuți de 70, iar De la Fuente are 62 de ani, aceeași vârstă cu selecționerul Sloveniei. Chiar și cei mai tineri sunt în grupa noastră. Tedesco, selecționerul Belgiei, are 38 de ani, Edi cu 45 de ani e pe locul 3 în clasamentul celor mai tineri. Cu adevărat cel mai tânăr selecționer de la tot turneul e Nagelsmann, care are 36 de ani și va conduce naționala țării lui acasă”, sunt alte informații interesante pe care Andrei Vochin le dezvăluie pentru cititorii FANATIK.

Mesajul lui Horia Ivanovici înainte de Euro 2024: „România, fii ca Grecia în 2004!”

Chiar dacă e un antrenor cu o carte de vizită impresionantă la vârsta de 36 de ani, Horia Ivanovici nu are prea mare încredere în selecționerul german Julian Nagelsmann.

„Singurul semn de întrebare sau semnul major de întrebare la naționala Germaniei, deși mi-am luat-o ca favorită, este chiar Nagelsmann. Mie nu-mi place de Nagelsmann. M-am uitat la cum a jucat Bayern cu el, nu m-a impresionat cu nimic. Mi s-a părut un eșec al lui Nagelsmann la Bayern. Mai departe, știi cum e, se vede probabil munca lui, se văd ideile lui, sunt lucruri care pe noi ne depășesc…”, e părerea sinceră a moderatorului.

„Selecționata e altceva decât o echipă de club. Am citit un interviu cu el și parcă l-am văzut puțin mai ponderat. «Ar trebui să nu exagerăm, să nu facem lucruri complicate, trebuie să facem lucruri simple, pentru că le vom face bine»”, încearcă Andrei Vochin să-l pună într-o lumină mai bună pe Nagelsmann.

„Antrenorul meu favorit de la Euro este Edi… Aș vrea să rămânem așa, cu România marea surpriză a lui Euro, după modelul Greciei… Da, după modelul Greciei, până la capăt. Ne înțelegeți și pe noi, e ultimul episod, trebuie să dăm un mesaj din ăsta motivațional de susținere.

Am avut cu noi un invitat permanent la acest serial, este vorba despre Andrei Vochin. A fost ultimul episod. Mulțumim din nou Stalinskaya, sponsorul care ne-a ajutat și care a fost lângă noi pe toată durata acestui serial de 20 de episoade.

Mulțumim și microbiștilor care s-au uitat într-un număr covârșitor, pe mine m-a onorat și m-a emoționat. Și nu putem să spunem în încheiere decât atât: «Hai la Euro!» și «Hai România!»”, e mesajul cu care Horia Ivanovici a pus capăt serialului premium „Hai la Euro!”.

