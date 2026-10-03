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Marele favorit la Balonul de Aur 2026. Procentajul cu care jucătorul îi surclasează pe Yamal și Mbappe

Balonul de Aur, cel mai mare premiu pe plan individual în cariera unui fotbalist, este gata să își afle noul deținător. Cine este marele favorit să câștige trofeul în 2026.
Mihai Dragomir
03.10.2026 | 17:01
Marele favorit la Balonul de Aur 2026 Procentajul cu care jucatorul ii surclaseaza pe Yamal si Mbappe
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Cine este marele favorit să câștige Balonul de Aur 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Lumea fotbalului mondial freamătă în așteptarea unui eveniment deosebit: Balonul de Aur 2026. Trofeul se va decerna pe data de 26 octombrie, la Londra, iar numele unui jucător de top figurează deja ca favorit. Cum arată topul.

Harry Kane, principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur 2026

Luni (28 septembrie) a fost ultima zi în care jurnaliștii sportivi și oamenii din fotbal și-au putut vota favoritul la câștigarea Balonului de Aur 2026. Cursa este una acerbă și plină de nume grele din fotbalul mondial. Anul acesta, marele favorit să ducă în propria vitrină râvnitul trofeu este nimeni altul decât Harry Kane, atacantul care doboară constant recorduri la Bayern Munchen.

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După ce Lamine Yamal, starul Barcelonei, a insistat că el trebuie să câștige și l-a atacat subtil pe Harry Kane, specialiștii au venit cu un verdict favorabil experimentatului atacant englez. Potrivit platformei Polymarket (cea mai mare piață de predicții descentralizată din lume), vârful de 33 de ani legitimat la Bayern Munchen are 54% șanse, peste Yamal (31 %), Mbappe (6 %) și Messi (4 %). Ultimii doi câștigători au fost Rodri (2024, Manchester City) și Ousmane Dembele (2025, PSG).

Care sunt cele trei criterii luate în calcul de juriu pentru alegerea Balonului de Aur

Balonul de Aur nu se acordă orișicum. France Football a clarificat înaintea ediției din acest an care sunt criteriile de care se ține cont atunci când se jurizează. „Balonul de Aur se acordă pe baza a trei criterii, în ordinea importanței: 1. Performanțe individuale și caracterul decisiv al jucătorului. 2. Performanțe colective și titluri câștigate. 3. Clasă și fair-play”, a transmis France Football.

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Harry Kane a mai câștigat un trofeu important pe plan individual în 2026

După ce Bayern a reușit să facă eventul în Bundesliga sezonul trecut, Harry Kane s-a ales cu un nou trofeu important pe plan individual. Cele 61 de goluri marcate în 51 de apariții pentru nemți sezonul trecut, în toate competițiile, i-au adus „Gheata de Aur”. A fost a doua oară în cariera sa când a cucerit această distincție, după sezonul 2023/2024, primul la Bayern. Ulterior, atacantul câștiga în vara acestui an, alături de echipă, Supercupa Germaniei.

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Ceilalți doi foști atacanți de la Bayern care au reușit o asemenea performanță în tricoul bavarezilor au fost două nume istorice: Gerd Muller (1970 și 1972) și Robert Lewandowski (2021 și 2022).

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  • 60 milioane de euro este cota actuală de piață a lui Kane
  • 152 de goluri în 154 de meciuri a livrat, în total, Kane la Bayern Munchen
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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