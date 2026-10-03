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Lumea fotbalului mondial freamătă în așteptarea unui eveniment deosebit: Balonul de Aur 2026. Trofeul se va decerna pe data de 26 octombrie, la Londra, iar numele unui jucător de top figurează deja ca favorit. Cum arată topul.

Harry Kane, principalul favorit la câștigarea Balonului de Aur 2026

Luni (28 septembrie) a fost ultima zi în care jurnaliștii sportivi și oamenii din fotbal și-au putut vota favoritul la câștigarea Balonului de Aur 2026. Cursa este una acerbă și din fotbalul mondial. Anul acesta, marele favorit să ducă în propria vitrină râvnitul trofeu este nimeni altul decât Harry Kane, atacantul care la Bayern Munchen.

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După ce Lamine Yamal, starul Barcelonei, și , specialiștii au venit cu un verdict favorabil experimentatului atacant englez. Potrivit platformei Polymarket (cea mai mare piață de predicții descentralizată din lume), vârful de 33 de ani legitimat la Bayern Munchen are 54% șanse, peste Yamal (31 %), Mbappe (6 %) și Messi (4 %). Ultimii doi câștigători au fost Rodri (2024, Manchester City) și Ousmane Dembele (2025, PSG).

🚨 𝗟𝗘 𝗩𝗢𝗧𝗘 𝗗𝗨 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 𝟮𝟬𝟮𝟲 𝗦𝗘 𝗧𝗘𝗥𝗠𝗜𝗡𝗘 𝗔𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗗’𝗛𝗨𝗜 ! ⏳ Selon les dernières probabilités affichées sur Polymarket : 🥇 Harry Kane 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 : 54 %

🥈 Lamine Yamal 🇪🇸 : 31 %

🇫🇷 Kylian Mbappé : 6 %

🇦🇷 Lionel Messi : 4 % Le marché place… — Parlons de foot ⚽ (@Parlons2Foot_)

Care sunt cele trei criterii luate în calcul de juriu pentru alegerea Balonului de Aur

Balonul de Aur nu se acordă orișicum. France Football a clarificat înaintea ediției din acest an care sunt criteriile de care se ține cont atunci când se jurizează. „Balonul de Aur se acordă pe baza a trei criterii, în ordinea importanței: 1. Performanțe individuale și caracterul decisiv al jucătorului. 2. Performanțe colective și titluri câștigate. 3. Clasă și fair-play”, a transmis France Football.

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Harry Kane a mai câștigat un trofeu important pe plan individual în 2026

După ce Bayern a reușit să facă eventul în Bundesliga sezonul trecut, Harry Kane s-a ales cu un nou trofeu important pe plan individual. Cele 61 de goluri marcate în 51 de apariții pentru nemți sezonul trecut, în toate competițiile, i-au adus . A fost a doua oară în cariera sa când a cucerit această distincție, după sezonul 2023/2024, primul la Bayern. Ulterior, atacantul câștiga în vara acestui an, alături de echipă, Supercupa Germaniei.

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Ceilalți doi foști atacanți de la Bayern care au reușit o asemenea performanță în tricoul bavarezilor au fost două nume istorice: Gerd Muller (1970 și 1972) și Robert Lewandowski (2021 și 2022).

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