Harry Kane, sabotat de jucătorul echipei adverse! Ce s-a întâmplat înainte ca starul englez să rateze primul penalty în Bundesliga, în Wolfsburg – Bayern Munchen 0-1. Video

La trei zile distanță de la , Bayern Munchen a câștigat la limită pe Wolkswagen Arena, 1-0 împotriva celor de la Wolfsburg, într-un duel al rundei cu numărul #33 din Bundesliga. În minutul 36 al întâlnirii însă, a existat un moment extrem de controversat. Harry Kane a ratat de la punctul cu var, iar fotbaliștii lui Bayern au dat vina pe unul dintre jucătorii „lupilor”, acuzându-l pe acesta de sabotaj.

Fază controversată în Bundesliga! Harry Kane, sabotat de un adversar în Wolfsburg – Bayern Munchen 0-1

Scorul pe tabelă era 0-0, moment în care elevii lui Vincent Kompany au beneficiat de o lovitură de pedeapsă, asta după ce Michael Olise a fost faultat în careul advers de către stoperul grec Konstantinos Koulierakis. Bineînțeles că cel care și-a asumat responsabilitatea de la punctul cu var a fost nimeni altul decât Harry Kane, omul cu 24 de penalty-uri consecutive transformate în Bundesliga pentru . De această dată însă, starul englez a ratat, șutul său neprinzând cadrul porții lui Grabara. Imediat după ce a executat, atacantul bavarezilor s-a uitat lung spre punctul de pedeapsă, sugerând că ar fi fost o problemă cu gazonul în zona respectivă.

La scurt timp după acest eveniment, au apărut imaginile dinaintea executării penalty-ului, și se pare că englezul ar fi fost sabotat de Jeanuel Belocian, celălalt fundaș central al „lupilor”. Stoperul francez a fost surprins în timp ce denivela suprafața de joc chiar în zona punctului cu var, de unde Harry Kane urma să execute. Într-un final, acest lucru a dat roade, atacantul lui Bayern trecându-și astfel în cont prima ratare de la 11 metri în Bundesliga. Imediat după finalul meciului, Lothar Matthaus și experta Sky Sports, Julia Simic, au comentat subiectul controversat, afirmând că ceea ce a făcut fotbalistul lui Wolfsburg nu a fost deloc corect și că a jucat un rol decisiv în ratarea penalty-ului. „(n.r – Kane) Ratează și se uită imediat înapoi spre punctul cu var. Clar era ceva acolo! Poate Belocian a făcut o gaură în iarbă” (Matthaus), „Este absolut nedrept. Nu ar trebui să faci asta. Probabil, în circumstanțe normale, Kane nu ar fi ratat” (Julia Simic).

Harry Kane ha fallado el PRIMER penalti de su carrera en Bundesliga (tras 25 intentos)… Gracias a que Belocian pisó fuertemente el punto de penalti antes de que Kane tirara, dificultándole bastante el tiro. Triquiñuelas de la pelea por la permanencia. — Andrés Weiss (@andresweiss_)

Execuția superbă a lui Olise i-a adus victoria lui Bayern Munchen! Wolfsburg tremură serios pentru locul în Bundesliga

Chiar și cu acest penalty ratat de Kane, formația pregătită de Vincent Kompany tot a izbutit să câștige pe Volkswagen Arena. Unicul gol al partidei a fost semnat de Michael Olise, în minutul 56. Starul francez în vârstă de 24 de ani a marcat printr-o execuție de mare rafinament, trimițând balonul în poarta lui Grabara din marginea careului, mingea lovind înainte transversala înainte de a intra în plasa interioară.

☄️ Gol pazzesco di Michael ; il francese è decisivo per la vittoria per 1:0 del sul . — Marcus #𝟭𝟰 (@PhonzieFCB_)

În urma acestui rezultat, Bayern Munchen, deja campioană în Bundesliga, a ajuns la borna cu numărul 86. De cealaltă parte, Wolfsburg se află într-o situație extrem de complicată. În momentul de față, „lupii” ocupă locul 16 în clasamentul din Germania, o poziție care duce la barajul de promovare/retrogradare. Ba mai mult, în funcție de rezultatul ultimei etape, formația de pe Volkswagen Arena ar putea chiar să retrogradeze direct, asta dacă va pierde duelul crucial cu St. Pauli, echipa de pe 17, cu care în prezent împarte același număr de puncte.