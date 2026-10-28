Sport

Harry Kane și-a decis viitorul după ce a câștigat Balonul de Aur! Fabrizio Romano a făcut anunțul: „Există un acord”

Bogdan Mariș
28.10.2026 | 11:50
Harry Kane sia decis viitorul dupa ce a castigat Balonul de Aur Fabrizio Romano a facut anuntul Exista un acord
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Harry Kane (33 de ani), câștigătorul Balonului de Aur, ar urma să își prelungească înțelegerea cu Bayern Munchen până în 2029. FOTO: Hepta
Harry Kane se află în ultimul an de contract cu Bayern, iar englezul a luat decizia cu privire la viitorul său după ce a câștigat Balonul de Aur.
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Harry Kane (33 de ani) a scris istorie și pentru Bayern Munchen după ce a câștigat Balonul de Aur, devenind al patrulea fotbalist din istoria clubului german care își asigură cel mai important premiu individual din fotbal. Înțelegerea sa actuală cu gruparea bavareză expiră la finalul sezonului, însă celebrul jurnalist Fabrizio Romano a anunțat că între cele două părți există un acord pentru prelungirea contractului.

Harry Kane își va prelungi contractul cu Bayern până în 2029

Harry Kane ar urma să își prelungească înțelegerea cu Bayern până în 2029. „Harry Kane a primit vești bune și din punct de vedere contractual. A câștigat Balonul de Aur, cei de la Bayern sunt extrem de încântați, la fel ca și Kane, care își va prezenta premiul pe Allianz Arena.

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Din punct de vedere al contractului, Bayern este pregătită să finalizeze în curând toate detaliile, există deja un acord verbal pentru un contract până în 2029. Kane este pregătit să semneze, mai trebuie finalizate doar ultimele detalii, iar apoi totul va fi oficial. Harry Kane, Balonul de Aur, ar urma să rămână la Bayern”, a anunțat jurnalistul Fabrizio Romano pe X.

Germanii au plătit 95 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Kane în 2023 de la Tottenham, iar mutarea a fost o decizie inspirată din partea clubului. Englezul a înscris 156 de goluri și a oferit 40 de pase decisive în cele 159 de meciuri jucate în toate competițiile pentru Bayern. Acesta a cucerit și 5 trofee alături de bavarezi: două titluri, o Cupă și două Supercupe.

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Harry Kane, al patrulea jucător de la Bayern care câștigă Balonul de Aur

Harry Kane a câștigat lupta cu Kylian Mbappe și Lamine Yamal pentru Balonul de Aur, iar englezul a devenit al patrulea jucător de la Bayern Munchen care își asigură cel mai important premiu individual din fotbal. Acest lucru nu se mai întâmplase de peste 40 de ani, ultimul fotbalist al bavarezilor care a câștigat Balonul de Aur fiind Karl-Heinz Rumenigge, în 1980 și 1981. Pe listă se mai află două nume uriașe din istoria fotbalului: Gerd Muller (1970) și Franz Beckenbauer (1972 și 1976).

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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