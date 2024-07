Harry Kane, tot pe zero la trofee și devastat după Spania – Anglia 2-1, finala EURO 2024: „Ne va durea mult timp!”

, prin reușitele lui Nico Williams și Oyarzabal, iar pentru Anglia a marcat Cole Palmer. Căpitanul „naționalei celor trei lei”, Harry Kane, a vorbit după eșec.

Harry Kane își pune „cenușă în cap” după finala pierdută cu Spania: „Este dificil să pun în cuvinte cum ne simțim acum”

Harry Kane a evoluat în toate partidele pentru Anglia la turneul final, unde atacantul a marcat trei goluri. În finală, jucătorul a fost înlocuit de Gareth Southgate în minutul 61, selecționerul mizând pe Watkins.

Căpitanul a vorbit cu greu după fluierul final al partidei, Kane fiind de părere că dezamăgirea trăită este foarte greu de explicat în cuvinte și totodată a explicat situația lui Gareth Southgate.

”Este dificil să pun în cuvinte cum ne simțim acum. A fost un meci dificil. Am reușit să intrăm din nou în joc și ne-am chinuit să construim. Să primești gol atât de târziu este foarte greu de digerat. Am reușit să întoarcem scorul tot turneul. Acum am reușit să egalăm, dar nu am putut să facem următorul pas și să câștigăm.

În prima repriză, ne-am chinuit. Nu am putut să ținem de minge. A doua repriză a fost mai bună și am reușit să marcăm. Am fost prinși cu acea centrare și asta a fost finala.

Este o oportunitate ratată. Nu este ușor să ajungi într-o finală. Trebuie să profiți de această șansă atunci când vine, iar noi din nou nu am făcut-o. Este extrem de dureros și ne va durea mult timp”, a spus Harry Kane la finalul meciului.

Întrebat de situația selecționerului, golgheterul Angliei a declarat: „Gareth va pleca și își va lua ceva timp de gândire. Voiam să câștigăm pentru el”.

Spania a câștigat al patrulea Campionat European

După o primă repriză în care nu a strălucit vreun jucător anume și jocul a fost foarte organizat, ocaziile mari au apărut în a doua parte a jocului, unde Spania a ieșit învingătoare.

A doua repriză a început vijelios, de excepție și deschizând scorul. Anglia a egalat în minutul 73 prin Cole Palmer, însă fericirea nu avea să dureze prea mult, în minutul 86 Oyarbazal ducând scorul la 2-1 și stabilind scorul final.

Anglia a pierdut a doua finală de Campionat European la rând, după cea de la EURO 2020 în fața Italia, pe când Spania a ridicat pentru a patra oară deasupra capului cel mai bun trofeu continental.