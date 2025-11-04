Sport

Harry Kane, transfer de senzație la FC Barcelona? Clauza „secretă” prin care catalanii îl pot lua de la Bayern Munchen

Harry Kane, golgheterul celor de la Bayern Munchen, ar putea să fie protagonistul unui transfer excepțional, în vara viitoare, fiind dorit chiar de fostul antrenor al bavarezilor.
Mihai Alecu
04.11.2025 | 20:02
Harry Kane transfer de senzatie la FC Barcelona Clauza secreta prin care catalanii il pot lua de la Bayern Munchen
Transferul de senzație pe care Barcelona îl încearcă, prin aducerea lui Kane, de la Bayern
ADVERTISEMENT

Atacantul englez scrie istorie în Bundesliga, unde se distrează cu adversarii lui Bayern Munchen, marcând aproape etapă de etapă.

Harry Kane, transferat de Barcelona? Clauză de reziliere secretă a atacantului de la Bayern Munchen

Totuși, se pare că fotbalistul britanic nu ar fi împotriva unei plecări din Bavaria, în vara viitoare, iar acum speculațiile au început să apară cu privire la viitorul acestuia. Se pare că Barcelona stă la pândă și ar fi gata să-l ia pe Harry Kane, de la Bayern Munchen, asta după ce aceeași traiectorie a avut-o și Robert Lewandowski, cel căruia catalanii îi caută acum un înlocuitor pe măsură.

ADVERTISEMENT

Conform informațiilor apărute în presă, se pare că în contractul lui Kane cu Bayern, o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro devine valabilă în vara viitoare, iar suma ar fi una care este accesibilă pentru Barcelona, club care se confruntă cu probleme financiare de ceva ani. Ideea unui transfer îi surâde și atacantului, care s-ar potrivi perfect stilului de fotbal total pe care Hansi Flick l-a implementat la formația blaugrana.

Contractul englezului cu Bayern Munchen urmează să expire în vara anului 2027, iar o plecare a sa, la finalul stagiunii, când intră în ultimul an de contract, nu ar fi imposibilă. În 111 meciuri pentru formația germană, fotbalistul englez are 107 goluri, la care se mai adaugă și 29 de pase decisive. De altfel, Kane a rupt și blestemul care părea că-l urmărește de la începutul carierei și a reușit să câștige primele sale trofee la finalul sezonului trecut, alături de bavarezi.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

Barcelona îi caută înlocuitor lui Robert Lewandowski

Robert Lewandowski a ajuns la 38 de ani și evoluțiile sale au scăzut progresiv din punct de vedere al impactului. Atacantul polonez se pare că va pleca de la catalani în vara viitoare, iar acum trupa condusă de Joan Laporta este în căutarea unui înlocuitor pe măsură. Totuși, formația blaugrana are probleme financiare și trebuie să se limiteze când vine vorba despre aducerea unui fotbalist, altfel va fi nevoită să-și vândă dintre jucătorii din lot pentru a compensa cu fair-play-ul-financiar.

ADVERTISEMENT
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina...
Digisport.ro
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”

În acest sezon, poziția de 9 a fost una problematică pentru Hansi Flick. A fost jucat, în multe rânduri acolo, Ferran Torres, iar în anumite partide a jucat și Marcus Rashford pe acest post. Au mai existat și situații în care catalanii au evoluat cu 9 fals, iar Dani Olmo sau Fermin Lopez au fost distribuiți în centrul atacului trupei de pe Camp Nou.

CSM București i-a găsit înlocuitor lui Adi Vasile! Cine e noul antrenor. Update
Fanatik
CSM București i-a găsit înlocuitor lui Adi Vasile! Cine e noul antrenor. Update
Turneul Campioanelor 2025. O nouă eliminare la Riad. Nu a câștigat nici măcar...
Fanatik
Turneul Campioanelor 2025. O nouă eliminare la Riad. Nu a câștigat nici măcar un set în primele două meciuri
Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii...
Fanatik
Adrian Căvescu, prima reacție după ce FCSB a pierdut procesul pentru anularea mărcii Steaua. Se reia procesul pentru prejudiciu: „Vor primi o sumă din 4 litere!”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Are 87 de meciuri pentru România, dar Gigi Becali nu l-a mai luat...
iamsport.ro
Are 87 de meciuri pentru România, dar Gigi Becali nu l-a mai luat la FCSB pentru că 'avea probleme cu băutura'! Acum recunoaște: 'Are dreptate!' / 'M-am ascuns bine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!