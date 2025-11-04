Harry Kane, transfer de senzație la FC Barcelona? Clauza „secretă” prin care catalanii îl pot lua de la Bayern Munchen

ADVERTISEMENT

Atacantul englez scrie istorie în Bundesliga, unde se distrează cu adversarii lui Bayern Munchen, marcând aproape etapă de etapă.

Harry Kane, transferat de Barcelona? Clauză de reziliere secretă a atacantului de la Bayern Munchen

Totuși, se pare că fotbalistul britanic nu ar fi împotriva unei plecări din Bavaria, în vara viitoare, iar acum speculațiile au început să apară cu privire la viitorul acestuia. Se pare că Barcelona stă la pândă și ar fi gata să-l ia pe Harry Kane, de la Bayern Munchen, asta după ce aceeași traiectorie a avut-o și Robert Lewandowski, cel căruia catalanii îi caută acum un înlocuitor pe măsură.

Conform , se pare că în contractul lui Kane cu Bayern, o clauză de reziliere de 65 de milioane de euro devine valabilă în vara viitoare, iar suma ar fi una care este accesibilă pentru Barcelona, club care se confruntă cu probleme financiare de ceva ani. Ideea unui transfer îi surâde și atacantului, care s-ar potrivi perfect stilului de fotbal total pe care Hansi Flick l-a implementat la formația blaugrana.

Contractul englezului cu Bayern Munchen urmează să expire în vara anului 2027, iar o plecare a sa, la finalul stagiunii, când intră în ultimul an de contract, nu ar fi imposibilă. În 111 meciuri pentru formația germană, fotbalistul englez are 107 goluri, la care se mai adaugă și 29 de pase decisive. De altfel, Kane a rupt și blestemul care părea că-l urmărește de la începutul carierei și a reușit să câștige primele sale trofee la finalul sezonului trecut, alături de bavarezi.

Barcelona îi caută înlocuitor lui Robert Lewandowski

Robert Lewandowski a ajuns la 38 de ani și evoluțiile sale au scăzut progresiv din punct de vedere al impactului. Atacantul polonez se pare că va pleca de la catalani în vara viitoare, iar acum trupa condusă de Joan Laporta este în căutarea unui înlocuitor pe măsură. Totuși, are probleme financiare și trebuie să se limiteze când vine vorba despre aducerea unui fotbalist, altfel va fi nevoită să-și vândă dintre jucătorii din lot pentru a compensa cu fair-play-ul-financiar.

În acest sezon, poziția de 9 a fost una problematică pentru Hansi Flick. A fost jucat, în multe rânduri acolo, Ferran Torres, iar în anumite partide a jucat și Marcus Rashford pe acest post. Au mai existat și situații în care catalanii au evoluat cu 9 fals, iar Dani Olmo sau Fermin Lopez au fost distribuiți în centrul atacului .