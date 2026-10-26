Harry Kane, un milion de euro într-o singură seară după ce a câștigat Balonul de Aur!

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a primit râvnitul trofeu din partea France Football luni seară chiar Pe lângă prestigiul imens care vine odată cu acest premiu, atacantul se va alege și cu o sumă mai mult decât consistentă după acest succes.

Harry Kane, un milion de euro de la Bayern Munchen după ce a câștigat Balonul de Aur

Mai exact, este vorba despre un milion de euro, bani pe care Kane îi va primi de la Bayern Munchen, conform unei clauze trecute în contractul său cu bavarezii. Pe de altă parte, dacă ar fi câștigat Kylian Mbappe, el ar fi primit de la Real Madrid nu mai puțin de 15 milioane de euro. De asemenea, în cazul lui Lamine Yamal ar fi fost vorba despre 5 milioane de euro.

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Nu a fost cazul însă în cele din urmă în ceea ce îi privește pe ultimii doi. a câștigat deci marele trofeu, în vreme ce Mbappe s-a clasat pe locul 2, iar Yamal pe 3. În continuare, Rodri a prins poziția a patra, iar Lionel Messi poziția a cincea. Mai departe, pe locul șase a încheiat Khvicha Kvaratskhelia, pe șapte Erling Haaland, pe opt Ousmane Dembele, câștigătorul de anul trecut, pe nouă Michael Olise, iar pe zece Fabian Ruiz.

De ce a fost huiduit Harry Kane la Londra când a primit Balonul de Aur

În mod destul de surprinzător, au existat și destul de multe huiduieli la adresa lui Harry Kane după ce a primit Balonul de Aur. Dar această chestiune se explică prin faptul că în sală au fost prezenți și mulți suporteri ai lui Arsenal, iar atacantul englez a ținut la un moment dat în timpul discursului său să le mulțumească, în mod firesc de altfel, celor de la Tottenham, fosta sa echipă, marea rivală din Nordul Londrei a „tunarilor”.

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„Le mulțumesc celor de la Tottenham. Nu aș fi fost cel care sunt astăzi dacă nu aș fi trecut pe la Tottenham. Le mulțumesc tuturor fanilor mei din jurul lumii, din această sală și de pe stadioane. Îmi aduc aminte că și eu eram un suporter nu cu mult timp în urmă”, a spus Harry Kane, printre altele bineînțeles.