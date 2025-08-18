News

Harta celor mai scumpe cartiere din București. Zonele unde chiria depășește cu mult salariul mediu

Cât de scump este să trăiești în București. Zonele în care chiriașii scot cei mai mulți bani din buzunar pentru a locui în Capitală.
Claudia Şoiogea
18.08.2025 | 15:02
Harta celor mai scumpe cartiere din Bucuresti Zonele unde chiria depaseste cu mult salariul mediu
Cartierele din București cu cea mai scumpă chirie. Sursa foto: Pixabay

București este cel mai scump oraș din România atunci când vine vorba de chirii. Chiriașii scot din buzunar sume amețitoare pentru garsonierele sau apartamentele în care locuiesc temporar. Care sunt cele mai ieftine, dar și cele mai scumpe cartiere din Capitală.

Cartierele din București cu cea mai scumpă chirie

Bucureștiul continuă să fie un oraș al contrastelor, mai ales dacă vorbim despre chirii. În Capitală, există numeroase locuințe pe care doritorii le pot închiria, iar prețurile nu sunt deloc unele mici. Cei care vor să aibă acces la mijloace de transport în comun, ajung să scoată și mai mulți bani din buzunar.

O analiză întocmită de site-ul imobiliare.ro arată care sunt zonele din București unde chiria depășește cu mult salariul mediu pe economie. Cap de listă este cartierul Primăverii, unde chiria se apropie de 2.900 de euro/ lună. Imediat în top regăsim cartierele Aviatorilor-Kiseleff, Herăstrău și Floreasca.

La polul opus, tot în București, regăsim și cartiere unde chiriile au prețuri modice. În această categorie se înscriu cartierele Militari, Berceni sau Rahova, unde chiria este cuprinsă între 340 și 480 de euro.

Unde sunt cele mai multe apartamente de închiriat în București

Potrivit analizei imobiliare, cele mai numeroase oferte sunt cele cu apartamente de 2 camere. La nivelul Bucureștiului, 52% din totalul proprietăților disponibile pentru închiriere este reprezentat de imobilele cu 2 camere. Desigur, există și apartamente cu 3 camere, însă acestea sunt căutate mai des de către familii sau de către cei care sunt dispuși să împartă spațiul.

În ultima vreme, cele mai multe apartamente de închiriat sunt disponibile în zona de nord a Capitalei, în Pipera. Cartierul s-a dezvoltat, iar acum face concurență celorlalte zone ale Capitalei. Cunoscut drept „cartierul corporatiștilor”, locuințele din Pipera nu sunt deloc ieftine. Aici, proprietarii cer în medie 800 de euro/ lună pentru închirierea unei proprietăți.

Cei care vor să închirieze o locuință în Capitală trebuie să știe că prețul cerut este doar pentru imobil în sine. Restul cheltuielilor nu sunt incluse și diferă foarte mult de zonă și de serviciile incluse.

Unde se pot cumpăra cele mai ieftine imobile în Capitală

În ultima vreme, prețurile pe piața imobiliară din Capitală au înregistrat o ușoară creștere. În continuare, cel mai ieftin cartier rămâne Ferentari, un prețul mediu pentru metru pătrat util este de 1.050 de euro. Deși prețul este accesibil, mulți preferă să stea departe de acest cartier rău famat din București.

În prima jumătate a lui 2025, unul dintre cele mai căutate cartiere din Capitală a fost Drumul Taberei. Atât apartamentele vechi, cât și cele noi s-au vândut cu un preț mediu de 1.722 euro/mp, ceea ce înseamnă o creștere de 20% față de 2024.

București este cel mai scump oraș atunci când vine vorba de chirii, însă nu și când vine vorba de proprietăți de cumpărat. Aici, fruntaș în top este Cluj-Napoca, cunoscut drept cel mai scump oraș pentru cumpărători.

Claudia Șoiogea este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor în 2019 la site-ul zutv.ro, apoi a continuat să redacteze materiale timp de trei ani pentru publicația online Substanțial.ro.
