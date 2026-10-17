Harta politică a peluzelor din Europa. Nazism, antifascism și războaie între ultrași. Ce se ascunde în spatele scandalurilor din cupele eruopene

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Scandaluri uriașe în fotbalul european! Meciurile disputate joi seară, 15 octombrie, au fost marcate de derapaje antisemite, scandări naziste și proteste politice. În Croația, ultrașii au invocat numele lui Adolf Hitler și lagărul de exterminare de la Auschwitz. În Olanda, protestele pro-palestiniene au provocat tensiuni, iar în Polonia, o scenografie a stârnit controverse. Revista FANATIK a realizat o amplă analiză a hărții politice a peluzelor din Europa, acolo unde ideologiile radicale, ura și conflictele istorice au ajuns să cântărească uneori mai mult decât fotbalul.

Scene șocante în cupele europene! Ultrașii au scandat numele lui Hitler!

. Ultrașii croați au scandat mesaje antisemite, au făcut referiri la Adolf Hitler și la lagărul de exterminare de la Auschwitz și au afișat un sicriu cu numele clubului olandez. Atacurile au avut o țintă clară. Ajax este asociată istoric cu comunitatea evreiască din Amsterdam, iar o parte dintre suporterii săi se identifică simbolic drept „Super Evrei”.

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a, conflictul israeliano-palestinian a ajuns în centrul atenției. Participarea formației israeliene a provocat proteste pro-palestiniene, pe fondul genocidului din Gaza. Înaintea meciului, a fost semnalată inclusiv afișarea unui mesaj de susținere pentru Hamas. În timpul partidei, mai multe persoane au fost evacuate după ce au afișat un steag palestinian. În Polonia, ultrașii lui Lech Poznań au provocat controverse la meciul cu Bayer Leverkusen. Aceștia au prezentat o scenografie uriașă cu o pastilă, ironizând gigantul farmaceutic Bayer. Gestul a readus în discuție trecutul industriei chimice germane și legăturile sale cu regimul nazist.

În ediția septembrie–octombrie a Revistei FANATIK a fost publicată o amplă documentare despre istoria și orientările politice ale peluzelor din Europa. Materialul prezintă trecutul unora dintre cele mai dure galerii de pe continent, legăturile acestora cu mișcările extremiste și conflictele care au marcat fotbalul european în ultimele decenii.

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Harta politică a peluzelor din Europa. Cine sunt ultrașii care au transformat peluzele Europei în câmpuri de luptă

13 mai 1990. Stadionul Maksimir din Zagreb. Dinamo trebuia să joace cu Steaua Roșie Belgrad, dar fotbalul a trecut rapid în plan secund. Croații și sârbii s-au bătut în tribune, poliția a intrat pe gazon, iar Zvonimir Boban, căpitanul lui Dinamo, a lovit un polițist care atacase un suporter croat. Imaginea a făcut înconjurul lumii. Un an mai târziu, Croația își declara independența, iar Iugoslavia începea să se destrame. Meciul de la Zagreb avea să rămână în memoria colectivă drept una dintre scânteile care au anunțat războiul.

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Marile cluburi nu au apărut din senin. Unele s-au născut lângă fabrici și depouri, altele în universități, biserici sau comunități de imigranți. Au existat echipe ale Armatei, Poliției și Căilor Ferate. În alte locuri, cluburile au devenit purtătoarele identității unui oraș, a unei regiuni sau chiar a unui popor. Așa au ajuns în tribune comunismul și fascismul, antifascismul și naționalismul, separatismul, religia și lupta dintre clase sociale. Uneori politica a intrat pe stadion din stradă. Alteori stadionul a devenit el însuși un loc în care se făcea politică.

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De la Livorno și Lazio la Celtic și Rangers, de la St. Pauli la Legia Varșovia sau de la Barcelona și Athletic Bilbao până la Steaua Roșie, Dinamo Zagreb, Steaua și Rapid, peluzele Europei încă poartă urmele istoriei continentului. Unele sunt evidente. Altele stau ascunse în culori, steaguri, cântece și rivalități transmise din generație în generație.

Italia: Războiul rece al peluzelor

Italia este unul dintre cele mai bune locuri pentru a înțelege fenomenul. Primele grupări ultras moderne au apărut la sfârșitul anilor ’60, exact când țara intra într-o perioadă extrem de violentă. Așa-numiții Anni di piombo, „anii de plumb”, au adus confruntări între extrema stângă și extrema dreaptă, atentate și sute de victime.

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Stadionul nu putea rămâne izolat. Peluzele au început să împrumute simboluri, nume și chiar forme de organizare de la grupările politice ale vremii. În unele orașe, identitatea politică a galeriei a devenit aproape la fel de importantă precum culorile clubului.

Livorno: Secera, ciocanul și mingea.

La Livorno, legătura cu stânga nu a fost inventată de suporteri. Orașul-port avea deja o puternică tradiție muncitorească, iar aici a fost fondat, în 1921, Partidul Comunist Italian. Aproape opt decenii mai târziu, mai multe grupări de suporteri s-au unit sub numele Brigate Autonome Livornesi. În Curva Nord au devenit obișnuite steaua roșie, secera și ciocanul, portretele lui Che Guevara și cântece precum „Bella Ciao”.

Cristiano Lucarelli a devenit fotbalistul care a reprezentat cel mai bine această legătură. În 1997, după un gol marcat pentru naționala U21 chiar la Livorno, a arătat un tricou cu imaginea lui Che Guevara. În 2004, când Livorno revenise în Serie A după 55 de ani, duelul cu Lazio a pus față în față două lumi politice complet diferite. Gazdele au cântat melodii antifasciste, în sectorul oaspeților a apărut o svastică, iar Paolo Di Canio a răspuns cu salutul roman.

Lazio sau… „Nazio”?

La Roma, Irriducibili a devenit principala forță din Curva Nord a lui Lazio. Gruparea și-a construit o reputație care a trecut mult dincolo de fotbal. Simbolurile fasciste, saluturile romane, rasismul și antisemitismul au apărut în repetate rânduri în sectorul radical al suporterilor laziali. La un derby cu Roma din 1998, de exemplu, a fost afișat un banner antisemit care făcea referire la Auschwitz.

Paolo Di Canio a devenit imaginea cea mai cunoscută a acestei legături. După victoria cu 3-1 în derby-ul cu Roma din ianuarie 2005, atacantul s-a îndreptat spre Curva Nord și a făcut salutul roman. Pe braț avea tatuat „DUX”, titulatura asociată lui Benito Mussolini, iar simpatiile sale fasciste nu erau un secret.

În cazul lui Lazio, lumea ultras a ajuns să se intersecteze și cu lumea interlopă. Fabrizio Piscitelli, cunoscut drept „Diabolik”, unul dintre liderii galeriei, devenise o figură importantă în mediul criminal din Roma. În 2019 a fost împușcat mortal într-un parc din capitala Italiei.

Spania: De unde a pornit rivalitate dintre Real Madrid și Barcelona

În Spania, simpla împărțire între stânga și dreapta nu e nici pe departe suficientă. Peste fotbal se suprapun Războiul Civil, aproape patru decenii de dictatură și vechile dispute despre identitatea Cataloniei și a Țării Bascilor.

De aceea Barcelona și Athletic Bilbao înseamnă mai mult decât două cluburi importante. Au devenit și instituții ale unor identități regionale foarte puternice. În Madrid, în schimb, o parte dintre galeriile radicale s-au dezvoltat mai aproape de împărțirea clasică dintre extrema stângă și extrema dreaptă.

Republica Vallecas

La aproximativ zece kilometri de Santiago Bernabéu se află Vallecas. Este unul dintre cartierele muncitorești ale Madridului, cu o lungă tradiție de stânga. Aici joacă Rayo Vallecano, iar identitatea echipei seamănă mult mai mult cu strada din jurul stadionului decât cu imaginea Madridului turistic. În 1992 au apărut Bukaneros. Gruparea a devenit una dintre cele mai cunoscute nuclee antifasciste din fotbalul spaniol. Activitatea ei nu s-a oprit la porțile stadionului. Membrii Bukaneros au participat la proteste sociale și la acțiuni împotriva evacuărilor în timpul crizei economice.

Real Madrid și Atlético. Extrema dreaptă din capitală

La Real Madrid, Ultras Sur a apărut la începutul anilor ’80 și a ocupat multă vreme unul dintre cele mai vizibile sectoare ale stadionului Santiago Bernabéu. Gruparea a devenit cunoscută pentru violență, simboluri neonaziste și legături cu extrema dreaptă spaniolă. Florentino Pérez a rupt treptat relația cu vechea structură, iar din 2013 clubul a început reorganizarea sectorului.

La Atlético, nucleul radical a fost Frente Atlético. Rivalitatea politică dintre galerii a produs și tragedii. În noiembrie 2014, membri ai Frente Atlético s-au întâlnit la Madrid cu Riazor Blues, gruparea radicală a lui Deportivo La Coruna, asociată stângii. Confruntarea fusese pregătită. Francisco Javier Romero Taboada, „Jimmy”, membru Riazor Blues, a fost bătut și aruncat în râul Manzanares. A murit în aceeași zi.

Țara Bascilor în 11 oameni

Athletic Bilbao este un caz aproape imposibil de separat de identitatea bască. De peste un secol, clubul își construiește lotul folosind fotbaliști născuți sau formați în teritoriile pe care le consideră parte a spațiului fotbalistic basc. Într-o epocă în care marile cluburi cumpără jucători de pe toate continentele, Athletic continuă să caute aproape exclusiv în propria regiune.

Regimul lui Franco a încercat inclusiv să castilianizeze identitatea clubului. În 1940, Athletic a devenit oficial Atlético de Bilbao. Numele tradițional avea să fie recuperat mai târziu. Pentru mulți basci, tocmai această continuitate explică relația specială cu echipa: Athletic nu reprezintă doar Bilbao, ci o comunitate mult mai largă.

El Clasico: 90 de minute și două capitale

Barcelona a devenit unul dintre marile simboluri ale identității catalane, iar rivalitatea cu Real Madrid a primit o încărcătură politică puternică în timpul dictaturii lui Franco. Josep Sunyol, președintele Barcelonei și politician catalan republican, a fost executat de forțele franchiste în 1936. După victoria lui Franco, limba și simbolurile catalane au fost restricționate, iar clubul a rămas unul dintre puținele spații în care o parte din această identitate putea supraviețui public.

Unul dintre episoadele care au alimentat ruptura s-a produs în 1943. Barcelona câștigase cu 3-0 prima manșă a semifinalei Cupei cu Real Madrid, dar a pierdut returul cu un neverosimil 1-11. Meciul a rămas în istorie înconjurat de relatări despre intimidare și presiuni asupra catalanilor. Toate aceste episoade au făcut ca Real Madrid să fie perceput de o parte a societății catalane drept clubul puterii centrale, chiar dacă relația reală dintre Franco și cele două cluburi a fost mult mai complicată decât această etichetă.

De aici trebuie înțeles și „Més que un club” – „Mai mult decât un club”. Formula a fost rostită în 1968 de președintele Narcís de Carreras și a rezumat locul pe care Barça ajunsese să-l ocupe în societatea catalană. Camp Nou oferea zecilor de mii de oameni un spațiu pentru limba și simbolurile Cataloniei. Dictatura a dispărut, dar componenta identitară a rămas. Senyera, estelada și mesajele pentru autonomia sau independența Cataloniei continuă să apară în tribune.

Irlanda jucată în Scoția

Pentru a înțelege rivalitatea dintre Celtic și Rangers trebuie să abandonăm puțin fotbalul. În secolul al XIX-lea, Glasgow a primit zeci de mii de imigranți irlandezi, mulți catolici și foarte săraci. Celtic a fost fondat în 1887 tocmai în interiorul acestei comunități. Rangers, deja existent, și-a construit în timp o identitate protestantă și unionistă.

Așa s-a născut una dintre cele mai încărcate rivalități ale Europei. Old Firm a ajuns să însemne simultan Celtic – Rangers, catolici – protestanți, Irlanda – Marea Britanie și republicanism – unionism. Practic, o parte din marile conflicte istorice ale insulelor britanice au încăput în același oraș.

În 1952, federația scoțiană a încercat să convingă Celtic să îndepărteze drapelul Republicii Irlanda de la stadion. Clubul a refuzat. Mai mult, în 1989, Rangers l-a transferat pe Mo Johnston. Era catolic și, mai mult, fost jucător al lui Celtic. Rangers evitase timp de decenii să cumpere catolici scoțieni, tocmai pentru a nu declanșa războaie interne. Pentru unii suporteri ai lui Rangers, transferul a fost de neacceptat. Pentru fanii Celtic, faptul că un fost jucător de-al lor trecea tocmai la marele rival era văzut drept un atac de neconceput.

Germania: Fantomele trecutului, în spatele porților

Germania oferă două exemple aproape opuse. În RDG, BFC Dynamo a fost legat direct de aparatul de securitate al statului comunist. După reunificare, St. Pauli a devenit cunoscut în întreaga lume pentru o identitate construită în jurul antifascismului și al activismului social.

Erich Mielke era ministrul Securității Statului, instituția care controla temuta Stasi, dar conducea și organizația sportivă Dynamo. BFC Dynamo se afla în centrul acestui sistem. Între 1979 și 1988, echipa din Berlin a câștigat zece campionate consecutive.

BFC avea jucători foarte buni și o academie puternică, dar avantajele sale nu puteau fi separate de poziția clubului în aparatul de stat. Talentele puteau fi direcționate spre Berlin, iar mai multe arbitraje au fost cel puțin controversate. Pentru adversari, BFC era echipa instituției care îi supraveghea.

Unde este Vaticanul „antifasciștilor”

St. Pauli nu s-a născut ca un club antifascist. Transformarea a venit în anii ’80 și a pornit chiar din cartier. Zona din jurul Millerntorului devenise un centru pentru punkeri, squatteri și activiști de stânga. Mulți dintre ei au început să vină la meciuri într-o perioadă în care extrema dreaptă și grupările skinhead erau vizibile pe numeroase stadioane germane.

Treptat, tribunele s-au umplut cu steaguri antifasciste și mesaje împotriva rasismului, sexismului și homofobiei. Cultura suporterilor a început să influențeze inclusiv identitatea oficială a clubului. Astăzi, St. Pauli este cunoscut mult dincolo de Hamburg, iar celebrul craniu cu oase încrucișate a devenit aproape la fel de recognoscibil precum emblema oficială.

Bayern München: Peluza care și-a recuperat istoria interzisă de naziști

Bayern este astăzi imaginea puterii în fotbalul german. Are bani, trofee, sute de mii de membri și un stadion aproape permanent plin. În spatele acestei imagini există însă o poveste politică mai puțin cunoscută. O parte importantă din identitatea actuală a Südkurve a fost construită tocmai prin recuperarea trecutului clubului din perioada nazistă.

Personajul central este Kurt Landauer. Evreu german și președinte al lui Bayern în perioada primului titlu național, câștigat în 1932, Landauer a fost obligat să renunțe la funcție după venirea naziștilor la putere. A fost închis pentru o perioadă la Dachau și a reușit apoi să fugă în Elveția. După război s-a întors la München și a devenit din nou președintele clubului.

Polonia: De ce stânga aproape că dispare din peluze

Dacă mergem din Germania spre est, harta politică a tribunelor se schimbă. În Polonia, dreapta, naționalismul și anticomunismul sunt mult mai prezente în cultura ultras. Explicația ține în mare măsură de istoria țării.

Diferența poate fi explicată simplu. Pentru un tânăr radical din Italia anilor ’70, comunismul putea reprezenta revolta împotriva sistemului. Pentru un polonez care a trăit înainte de 1989, comunismul era chiar sistemul împotriva căruia se revolta.

Legia Varșovia oferă probabil cel mai cunoscut exemplu. Żyleta, celebra peluză a clubului, realizează frecvent coregrafii dedicate Revoltei din Varșovia din 1944. Alte mesaje îi comemorează pe așa-numiții „soldați blestemați”, membrii rezistenței anticomuniste care au continuat lupta după Al Doilea Război Mondial.

Turcia: Ziua în care marile rivale au ieșit împreună în stradă

În vara lui 2013, o manifestație pornită de la planurile de transformare a Gezi Park din Istanbul s-a extins rapid și s-a transformat într-o amplă mișcare antiguvernamentală. Printre protestatari au apărut și numeroși suporteri de fotbal. Foarte vizibili au fost cei ai lui Beşiktaş și, în special, membrii grupării Çarşı.

Momentul cu adevărat neobișnuit a venit când suporteri ai lui Beşiktaş, Fenerbahçe și Galatasaray au protestat împreună. Cele trei cluburi sunt rivale istorice, iar între galeriile lor existaseră numeroase confruntări. În timpul protestelor au apărut însă sub aceeași umbrelă simbolică, „Istanbul United”.

Armistițiul nu a supraviețuit prea mult după Gezi. Pentru câteva săptămâni însă, oameni obișnuiți să stea în sectoare rivale s-au aflat de aceeași parte a baricadei. Mai mulți membri Çarşı au ajuns ulterior în instanță, fiind acuzați inclusiv de tentativă de răsturnare a guvernului, dar au fost achitați în acel dosar.

Franţa: Liberté, égalité, rivalité

Franța are una dintre cele mai complicate hărți ale tribunelor europene. Nu există o singură direcție politică. Marseille are o puternică tradiție populară și antirasistă, Red Star și-a construit imaginea în jurul stângii și antifascismului, iar în istoria tribunelor lui PSG și Lyon apar grupări asociate extremei drepte.

Marseille este unul dintre cele mai interesante cazuri. Orașul-port, construit prin mai multe valuri de imigrație, și-a dus identitatea multiculturală și în tribune. South Winners, una dintre marile grupări ale lui OM, are o tradiție antirasistă. În anii ’80, membrii grupării și-au întors gecile bomber pe partea portocalie tocmai pentru a se diferenția de skinhead-urile de extremă dreapta. Portocaliul a rămas unul dintre simbolurile lor.

La PSG, situația a fost mult mai complicată. Ani la rând, Parc des Princes a fost împărțit între Kop of Boulogne, unde extrema dreaptă era foarte prezentă, și Virage Auteuil, cu o bază de suporteri mai multiculturală. Rivalitatea dintre cele două tribune ale aceleiași echipe a devenit violentă și a culminat în 2010 cu moartea unui suporter. Clubul a schimbat apoi radical organizarea peluzelor.

Red Star: Clubul antifascist de lângă Paris

La câțiva kilometri de centrul Parisului, Red Star oferă o poveste complet diferită. Clubul joacă la Saint-Ouen, într-o zonă cu vechi tradiții muncitorești și de stânga. Un simbol al galeriei este Rino Della Negra, fost jucător al clubului și membru al Rezistenței franceze în timpul ocupației naziste. A fost executat în 1944. Suporterii au păstrat vie povestea lui, iar antifascismul a devenit o parte importantă din identitatea modernă a clubului.

Fosta Iugoslavie: Dueluri sângeroase în tribune

La sfârșitul anilor ’80, Iugoslavia încă exista pe hartă. În tribune, unitatea țării începea deja să se destrame. Tito murise, economia era în criză, iar liderii naționaliști câștigau teren. Pe stadioane apăreau tot mai multe steaguri ale republicilor și cântece naționaliste. Meciurile dintre cluburile croate și sârbe au devenit adevărate supape pentru tensiunile politice. Stadionul oferea un loc în care lucrurile care încă nu puteau fi spuse la fel de direct în alte spații deveneau scandări, bannere și confruntări.

Steaua Roșie: De la Delije la Tigrii lui Arkan

În 1989, principalele grupări ale Stelei Roșii Belgrad s-au unit sub numele Delije. În această lume a apărut și Željko Ražnatović, cunoscut drept Arkan. Era deja un personaj cunoscut polițiilor occidentale și avea legături cu aparatul de securitate iugoslav. În jurul stadionului a devenit una dintre figurile importante ale scenei radicale. Când războiul a început, legătura dintre tribună și front a devenit concretă. Arkan a condus Garda Voluntară Sârbă, cunoscută drept „Tigrii lui Arkan”. Unitatea a luptat în Croația și Bosnia și a fost acuzată de crime de război. Arkan a fost ulterior inculpat de Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie, dar a fost asasinat la Belgrad în 2000, înainte să ajungă în fața judecătorilor.

Dinamo Zagreb: Bad Blue Boys împotriva propriului președinte

Bad Blue Boys au devenit un simbol al naționalismului croat încă înaintea independenței. Gruparea a intrat într-un conflict dur chiar cu Franjo Tudman, președintele Croației independente. Tudman considera că numele Dinamo amintea prea mult de perioada comunistă. Clubul a fost redenumit mai întâi HAŠK Građanski, apoi Croatia Zagreb. Bad Blue Boys au refuzat schimbarea. Au continuat să strige „Dinamo” și au transformat recuperarea vechiului nume într-o luptă cu administrația prezidențială. Situația a fost una intens comentată. O galerie profund naționalistă se revolta împotriva liderului politic care condusese țara spre independență. După moartea lui Tuđman, clubul și-a recuperat numele Dinamo Zagreb în 2000.

Mostar: Derby pe fosta linie a frontului. La Mostar, războiul poate fi explicat și prin fotbal. Velež fusese unul dintre cluburile importante ale Iugoslaviei, cu rădăcini muncitorești și un public care reflecta caracterul multietnic al orașului. Zrinjski fusese fondat în 1905 în comunitatea croată, interzis de regimul comunist după 1945 și reînființat în 1992, chiar în timpul războiului. Conflictul a împărțit orașul. Vestul a devenit predominant croat, iar estul predominant bosniac. Vechiul stadion al lui Velež, Bijeli Brijeg, se afla în vest și a devenit terenul lui Zrinjski. Velež a trebuit să-și construiască o nouă casă în partea estică. De aceea derby-ul din Mostar are o geografie aproape unică. Două cluburi și două comunități joacă pe stadioane aflate de o parte și de alta a fostei linii a frontului.

România: Steaua – Dinamo, derby-uri cu grade militare

În România comunistă, legătura dintre fotbal și stat era mult mai directă. Nu trebuia căutată în simbolurile galeriei. Se vedea chiar în organigrama clubului. Modelul era inspirat de sistemul sovietic: Armata avea echipa ei, Ministerul de Interne avea echipa lui, Căile Ferate aveau propriile cluburi, iar universitățile făceau parte dintr-o altă rețea sportivă.

Steaua a apărut în 1947 ca echipă a Armatei. Dinamo a fost înființată un an mai târziu sub Ministerul de Interne. Cele două instituții aveau resurse și o putere de recrutare greu de egalat. Inclusiv serviciul militar putea deveni o cale prin care un fotbalist ajungea la unul dintre marile cluburi. De aici vine și o parte din istoria rivalității Steaua-Dinamo. Pe teren se întâlneau cele mai puternice echipe ale țării. În spatele lor se aflau însă două dintre cele mai importante structuri ale regimului: Armata și Internele.

Sistemul a produs și alte cluburi puternic sprijinite politic. Victoria București a fost asociată Ministerului de Interne și familiei Ceaușescu, Flacăra Moreni a beneficiat de susținere politică, iar FC Olt Scornicești, echipa localității natale a lui Nicolae Ceaușescu, a ajuns până în prima ligă. Uneori situația ajungea la limita absurdului. Fotbaliștii Stelei aveau grade militare, chiar dacă meseria lor reală era pe teren. Gabi Balint și Dan Petrescu, de exemplu, au fost chemați la unitate în timpul Revoluției din decembrie 1989.

Rapid: Echipa anti-sistem

Rapid avea, în teorie, biografia perfectă pentru propaganda comunistă. Clubul fusese fondat în 1923 de muncitori de la Atelierele Grivița. După război a intrat în sistemul sportiv al Căilor Ferate și a purtat inclusiv numele Locomotiva. Era literalmente o echipă construită în jurul clasei muncitoare. Diferența a apărut în comparația cu Steaua și Dinamo. Cluburile Armatei și Internelor aveau mai mulți bani, mai multă influență și un acces privilegiat la jucători. În Giulești s-a construit astfel o identitate diferită: Rapid era echipa muncitorilor care încerca să se bată cu echipele instituțiilor de forță. De aici vine o bună parte din imaginea Rapidului ca echipă „împotriva sistemului”. Paradoxul este că și Rapid făcea parte din sistemul sportiv al statului. Diferența era instituția din spatele său și, mai ales, felul în care suporterii au ajuns să-și spună propria poveste.

„U” – CFR: Derby-ul orașului de pe Someș

Rivalitatea Clujului arată foarte bine cum un derby poate împărți un oraș în două. CFR fusese fondat în perioada austro-ungară și avea rădăcini feroviare. Universitatea a apărut în 1919 în mediul universitar românesc al Clujului. Multă vreme, cele două echipe nu aveau vreun soi de rivalitate crâncenă. Lucrurile s-au schimbat mai ales în anii 2000, când CFR a crescut spectaculos și a răsturnat raportul de forțe din oraș. O echipă care trăise mult timp în umbra lui „U” a început să câștige campionate și să joace în Champions League. Odată cu noua rivalitate sportivă, trecutul a început să fie reinterpretat.

În anumite zone ale galeriei Universității, CFR a fost prezentat tot mai des drept „clubul maghiarilor”, iar „U” drept echipa românilor. Realitatea istorică este mai complicată. CFR a avut suporteri români și maghiari, iar maghiari au susținut de-a lungul timpului și Universitatea. La fel de importante au devenit diferențele sociale și culturale dintre noile generații de suporteri.