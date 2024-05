Harta tunelurilor secrete din București. Catacombele pe lângă care trec zilnic milioane de români

Harta tunelurilor secrete din București. pe lângă care trec zilnic milioane de români. Istoricul Dan Falcan a făcut primele dezvăluiri despre aceste construcții care au stârnit numeroase controverse de-a lungul timpului.

Harta labirinturilor neștiute de sub Capitală. Galeriile subterane pe lângă care trec în fiecare zi milioane de oameni. La începutul anilor ’90 istoricul Dan Falcan spunea că tunelurile leagă mai multe regiuni importante.

Prima rețea a apărut în secolul al VIII-Lea și a fost construită de negustorii și boierii care doreau să își protejeze avuțiile de tâlharii care atacau orașul. Mai apoi, Nicolae Ceaușescu a folosit militarii pentru a face mai multe tuneluri și adăposturi antiatomice.

Un astfel de labirint secret există la Piața Constituției, unde se poate circula cu barca. Culoarele sale sunt betonate și dispun de un râu subteran care are un debit de 1.5 metri cubi pe secundă. Ramificațiile subterane au corespondență cu aproximativ 80 de obiective din București.

Printre acestea se numără clădirea ASE, Casa Enescu, unde funcționează un muzeu, și Opera Română, susține muzeograful Dan Falcan. Istoricul a mai subliniat că relatările au venit de la niște ofițeri care au lucrat în cadrul armatei.

„Labirintul subteran vechi al orașului pare neînsemnat pe lângă cel construit din ordinul lui Ceaușescu. Datele mi-au parvenit de la militarii care au intrat în subteranele fostului Comitet Central, actualul Senat la României, respectiv de la maiorul Gheorghe Grigoraș și căpitanul Nicolae Grigoraș, de la unitatea specială de lupta antiteroristă.

Ei au intrat în aceste catacombe chiar pe 25 decembrie 1989, împreună cu un grup de genisti și pirotehnisti”, a spus istoricul Dan Falcan în urmă cu ceva vreme despre harta tunelurilor, conform .

București și tunelurile sale secrete

Autoritățile au vrut să folosească aceste tuneluri pentru a construi parcări subterane sau noi magistrale de metrou. Din păcate, niciunul dintre aceste proiecte nu a mai prins contur și spațiile au rămas complet goale.

Unul dintre principale este format din trei mari puncte strategice din Bucureștiul vechi: Cișmigiu, Centrul Vechi și Mitropolie. Catacombele sunt întinse pe o distanță uriașă, care pleacă de la Curtea Veche.

În plus, traseul străbate Capitala spre Dealul Mitropoliei și mănăstirea Antim, spre Cișmigiu, de-a lungul străzii Schitu Măgureanu, apoi merge spre Cotroceni. În plus, are multe ramificații spre Gara de Nord și Bellu.

În aceeași notă, muzeograful a mai spus că tunelurile secrete au fost construite ca un sistem de urgență pe unde se poate circula cu metroul, mașina sau cu barca pneumatică. Casa Poporului are 8 tuneluri de fugă și 2 buncăre antiatomice.

Proiectul de sub Palatul Parlamentului a fost realizat pentru a rezista la un cutremur devastator de aproximativ 9 grade pe scara Richter, la atacuri repetate cu tachete performante și la 2 bombe atomice lansate una după alta.

Alte tuneluri leagă buncărul antiatomic de la Casa Poporului de Palatul Cotroceni şi Ministerul Apărării. Al doilea buncăr antiatomic se găsește sub minister. Sub Casa Poporului mai sunt 5.000 de încăperi, în subteran existând 7 etaje. Ultimul este ocupat de buncărul antiatomic al lui Nicolae Ceauşescu.