Harta Ucrainei pe masa negocierilor din Biroul Oval. Unde ar putea avea loc trilaterala între Trump, Putin și Zelenski

O imagine a atras atenția jurnaliștilor prezenți luni în Biroul Oval de la Casa Albă înaintea harta Ucrainei a fost expusă chiar lângă locul unde s-au așezat cei doi lideri.

Harta Ucrainei, expusă în Biroul Oval. 20% din teritoriul țării este controlat de ruși

Pe harta uriașă se poate observa că circa 20 la sută din teritoriul Ucrainei este controlat de Rusia. Imaginea a fost publicată de Kyiv Post, care precizează că amplasarea hărții în Biroul Oval ar putea reprezenta „un posibil instrument prin care Trump îl poate presa pe Zelenski să ia în considerare un acord de tip pământ pentru pace”.

Cu toate acestea, subiectul privind teritoriile va fi amânat pentru întâlnirea cu Vladimir Putin, notează Reuters. Amintim că Donald Trump a declarat că îl va suna pe liderul rus după discuțiile de astăzi, iar dacă totul „merge bine” ar urma să fie organizată o întâlnire trilaterală.

Unde ar putea avea loc întâlnirea trilaterală

Conform , întâlnirea între Vladimir Putin, Volodimir Zelenski și Donald Trump ar putea să aibă loc chiar la finalul acestei săptămâni. Negocierile ar urma să fie purtate fie la Roma, Vatican, Geneva sau chiar Budapesta ori Helsinki.

„Încercăm să organizăm cât de curând posibil o întâlnire trilaterală. Am sentimentul că dumneavoastră (Zelenski, n.r.) și președintele Putin veți reuși să faceți ceva.

Această decizie poate fi luată doar de președintele Zelenski și de poporul Ucrainei, alături de președintele Putin”, a declarat Donald Trump.

După summitul din Alaska, Putin ar fi cerut ca Ucraina să cedeze provinciile Donețk și Luhansk. Surse apropiate Casei Albe susțin că tema ar urma să fie

„Este foarte important ca toate aspectele sensibile, teritoriale, să fie discutate la nivel de lideri, în cadrul unei reuniuni trilaterale, iar președintele Trump va încerca să organizeze o astfel de reuniune”, a precizat Volodimir Zelenski, luni, la întâlnirea cu liderul SUA.