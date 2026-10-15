Hate șocant anti-Cristi Chivu în Italia! Adevărul din spatele atacurilor în serie asupra antrenorului român

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Cristi Chivu (45 de ani) a devenit „inamicul public numărul 1” în Italia după ce Inter Milano a pierdut pe teren propriu în fața lui Club Brugge cu scorul de 3-4 în etapa a doua a fazei principale din UEFA Champions League. Asta în condițiile în care echipa de pe „Giuseppe Meazza” a mers aproape perfect până acum în campionat, fiind în prezent pe primul loc în clasamentul din Serie A, cu 16 puncte, la egalitate cu Lazio, deci cu cinci victorii și un egal în primele șase etape.

Val incredibil de hate la adresa lui Cristi Chivu din partea fotbalului italian după Inter Milano – Club Brugge 3-4 în Champions League

Iar acest parcurs de pe plan intern bineînțeles că vine după ce în sezonul trecut, după cum se știe deja foarte bine de altfel, Chivu, un antrenor fără experiență la cel mai înalt nivel, a reușit în primul său an pe banca Interului să câștige eventul în Italia, după doar câteva luni petrecute la Parma, unde a reușit să salveze echipa de la retrogradarea în Serie B într-o situație foarte complicată. Iar anterior fostul căpitan al naționalei României făcuse rezultate mai mult decât notabile și la nivel de juniori, câștigând titlul în Italia și la Primavera alături de Inter.

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Este așadar vorba despre un parcurs profesional mai mult decât respectabil al antrenorului român, el fiind un tehnician care a urmat toți pașii de rigoare în drumul spre cel mai înalt nivel și nu a „sărit” etape importante de formare, după ce, să nu uităm, a avut și o carieră impresionantă de fotbalist. Și atunci, în acest context, nu putem să nu ne întrebăm ce este cu acest „val de hate” îndreptat asupra lui Chivu în aceste zile, după Inter – Club Brugge 3-4 din Champions League.

După cum s-a notat anterior, antrenorul român a fost „mitraliat” din toate direcțiile la finalul meciului, în ciuda faptului că în această partidă și astfel și-a asumat vina pentru eșec. până la foști fotbaliști importanți și chiar antrenori cu nume, toți s-au întrecut în critici la adresa tehnicianului de la Inter. pentru prestația lui de la acest meci.

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Presa și oamenii de fotbal din Italia l-au pus la zid instant, parcă „la un semn”, pe Cristi Chivu

De asemenea, au catalogat cele întâmplate marți seară pe „Giuseppe Meazza” drept „dezastru” sau „coșmar” și au pus la îndoială alegerile tactice ale lui Chivu, dar și modul în care jucătorii au fost pregătiți fizic și mental pentru duelul cu Brugge. Mai mult, Cristi Chivu a fost catalogat, pentru prima dată după mult timp, drept „un antrenor fără experiență”. În plus, s-a opinat că Inter nu ar arăta ca o echipă cu adevărat pregătită pentru nivelul din Champions League.

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, fostul coechipier al românului de la AS Roma. În rest, oameni de fotbal „cu greutate” precum , ultimul fiind de altfel un contestatar deja tradițional al românului în spațiul public italian, s-au grăbit să arunce, din nou, cu critici dure în direcția acestuia. Și astfel senzația generală este că personalitățile din fotbalul italian îl așteaptă de fiecare dată „la cotitură” pe Cristi Chivu pentru a-l pune la zid după fiecare eșec.

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Și cum pe plan intern echipa lui merge aproape impecabil, singurele șanse în acest sens rămân diferitele meciuri ceva mai slabe din Champions League. Așadar, de când a venit la Inter, lui Chivu i se poate reproșa un singur lucru, respectiv rezultatele din cupele europene. Este adevărat că în acest sezon campioana Italiei a început în această competiție cu două înfrângeri în primele două meciuri. Dar trebuie să ne uităm la modul în care s-au produs ele. La Madrid cu Real în prima etapă, Inter a practicat un fotbal foarte plăcut, dar , în special de fundașul central Bisseck și de portarul Josep Martinez.

Cristi Chivu a reușit lucruri de excepție la Inter Milano pe plan intern, iar în Champions League are parte de circumstanțe atenuante

Iar în runda a doua, acasă cu Brugge, același lucru într-o măsură destul de mare. Martinez a gafat din nou impardonabil, chiar după ce primise tot sprijinul din partea lui Chivu prin prisma acestei noi titularizări într-un context delicat pentru goalkeeper, și i-a permis astfel lui ale sale din această partidă, când jocul era încă echilibrat. După acest moment, jucătorii lui Inter au căzut mental și nu au mai putut reveni, după cum a subliniat la declarațiile oferite la final.

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Așadar, într-adevăr, Inter are două înfrângeri în primele două meciuri în acest sezon de Champions League, dar au mai rămas de disputat șase etape din faza principală și deci , măcar în play-off dacă nu direct în optimi. În concluzie, niciun dezastru sportiv până în acest punct al sezonului. În plus, pentru cele două eșecuri Chivu are în mod clar destul de multe circumstanțe atenuante. Și atunci de unde și de ce acest „val de ură” îndreptat către antrenorul român în Italia?

Presa și oamenii de fotbal din această țară aproape că nu au reacționat atât de dur față de Inter Milano și Cristi Chivu nici când echipa a fost eliminată în sezonul trecut de Champions League, încă din faza play-off-ului, de către micuța Bodo/Glimt. Iar acum au pus în scenă o adevărată „avalanșă” de critici după această înfrângere contra lui Club Brugge, petrecută într-un moment totuși incipient al competiției și produsă și în condiții speciale, reprezentate în principal de acea gafă comisă de portarul Martinez.

Să fie valul de critici din Italia la adresa lui Cristi Chivu concertat dintr-un motiv anume?

Astfel, în acest context, ne putem gândi că există o posibilitate destul de mare, o probabilitate chiar, ca aceste atacuri la adresa lui Cristi Chivu să nu fie chiar întâmplătoare. Ci în schimb să fie „orchestrate” într-o anumită măsură de către „numele grele” din fotbalul italian, cu presa devenită „complice” la această chestiune.

Mai exact de către foști fotbaliști și antrenori importanți, dar deveniți irelevanți în ultimii ani în spațiul public, cum ar fi de exemplu Fabio Capello, frustrați că un tehnician român tânăr, deci un „neavenit” în viziunea lor cel mai probabil, a reușit în sezonul trecut să facă lucruri cu adevărat excepționale pe banca Interului, în chiar primul său an la cel mai înalt nivel, în vreme ce ei se văd nevoiți în tot acest timp să se mulțumească doar cu roluri de analiști TV și implicit sunt „obligați” să comenteze de pe margine reușitele lui Cristi Chivu, care nu sunt deloc puține.