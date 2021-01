HBO Go, victimă colaterală a Brexitului! Ce se întâmplă cu platforma

HBO Go a devenit o victimă colaterală a Brexitului! Astfel, mai mulți utilizatori s-au plâns de faptul că această platformă nu mai poate fi utilizată în Marea Britanie.

De asemenea, regulile de portabilitate ale Uniunii Europene nu mai pot fi aplicate. Conform unei erori care deja a început să apară utilizatorilor, HBO Go poate fi accesat în continuare, dar strict în țările UE.

„Dacă ți-ai făcut abonament direct pe site, poți anula din setări / administrare. Dacă ai abonament prin operator, te rugăm să iei legătura cu acesta.

HBO Go, victimă directă a Brexitului!

Printre victime sunt și români. Aceștia se plâng că nu mai pot viziona platforma, una pe care puteau să vadă filme și seriale românești.

„In Uk Hbo Go nu exista. Nu am rezolvat cu nici un VPN. Singura varianta e cast de pe telefon. Si-au luat tara inapoi dar mi-au luat Hbo, ciocolata si branza. The audacity!”, a scris Ana Arsenie.

Cu aplicația HBO GO poți viziona serialele originale HBO preferate, filme de succes, comedii, documentare și materiale speciale din spatele camerei de filmat – ori de câte ori și oriunde dorești.

Platforma se lăuda cu peste 4000 de episoade dar și sute de filme. În România, chiar în acest moment există și o ofertă. Toți abonații noi pot încerca gratuit HBO GO timp de 7 zile. Doar 3,99 Euro / lună după perioada de acces gratuit. Poți anula oricând din setările contului tău.

Nu e singura problemă care ține de artă după Brexit. Sting, Elton John, Dave Stewart, Iron Maiden şi Ed Sheeran se numără între cei peste o sută de artişti britanici care au transmis miercuri o scrisoare Guvernului de la Londra prin care îi cer să acţioneze privind turneele muzicale în statele Uniunii Europene.

Problema artiştilor britanici de a nu putea susţine turnee în UE şi vice-versa (a artiştilor europeni), post-Brexit, a fost subliniată miercuri de cei peste 100 de artişti care cer acţiune.

