HBO Max îți aduce filme, seriale și desene animate care te-au captivat acum ani buni! Câți bani costă noul serviciu de streaming

Au trecut doar câteva zile de când Disney anunța o extindere importantă la nivel global. Serviciul său de streaming, denumit , iar implicațiile vor fi foarte mari pentru rivalul său, Netflix.

Acesta din urmă se confruntă deja cu o competiție tot mai acerbă din partea rivalilor din domeniul streaming-ului, iar extinderea acestora pe alte piețe nu va face decât să complice situația Netflix. Și mai problematică devine situația odată cu anunțul făcut de HBO referitor la propria extindere din lunile următoare. Nu e la fel de masivă precum cea a Disney Plus, însă Netflix are de ce să se teamă.

Astfel, HBO Max va intra pe 15 noi piețe europene începând cu data de 8 martie 2022. Bosnia, Olanda, Danemarca, Portugalia Bulgaria și România sunt doar câteva dintre țările care se vor adăuga pe lista serviciului de streaming în doar o lună și puțin.

S-ar putea să te întrebi, pe bună dreptate, ce se întâmplă cu HBO Go, serviciu pe care posibil să îl ai deja activ, mai ales dacă ești abonat la televiziune prin cablu și ai contractat și pachetul extra MaxPack (care vine cu trei canale HBO, dar și cu două Cinemax). Acest pachet îți dădea posibilitatea să te înregistrezi gratuit pe platforma HBO Go și să vizionezi conținutul de acolo și, la finalul lunii, aveai de plătit 15 lei în plus la factura pentru cablu.

Câți bani vei plăti pentru abonamentul la HBO Max

Exista și posibilitatea să te abonezi direct la HBO Go, pentru un cost de 3,99 euro pe lună, fără perioadă minimă contractuală.

Odată cu intrarea HBO Max în România, serviciul Go dispare și este absorbit de nou-lansata platformă de streaming. Aceasta va avea un abonament lunar ceva mai scump, de 4,99 euro pe lună, însă, dacă folosești deja HBO Go, vei avea parte de un preț special.

În cazul în care ai HBO Go deja, sau dacă te abonezi la noul HBO Max până la data de 31 martie 2022, vei avea parte de un tarif preferențial de 3,3 euro pe lună. Conform informațiilor disponibile la momentul actual, acest tarif va rămâne valabil pe toată durata abonamentului tău. Probabil că dacă alegi să îl întrerupi, la un moment dat, la revenire vei fi tarifat cu prețul standard, cel de 5 euro.

Există și o promoție specială pe care o promite HBO Max, disponibilă celor care vor să se aboneze pe un an întreg. După 31 martie, vei avea posibilitatea să cumperi un abonament anual la preț de opt luni, plătind astfel 39,9 euro. în piețele în care deja activează, oferind 12 luni la preț de 10 și, cu toate că nu se știe cum va arăta oferta în România, e foarte posibil să încerce o fidelizare de acest fel în rândul clienților, mai ales că HBO Max o va face.

Filme și seriale, dar și desenele animate preferate

HBO Max îți va oferi diverse titluri din portofoliul Warner Bros, pentru a te convinge să te alături platformei de streaming. Vei vedea și filme precum Matrix: Resurrections, King Richard sau Dune.

Pentru că un astfel de portofoliu nu mai este însă suficient, și HBO Max plusează cu titluri originale, precum Peacemaker, Ruxx, The Informant sau Lust.

Poate că mai importantă și așteptată de multe persoane este introducerea în catalog a unui număr mare de producții animate care trezesc sentimente de nostalgie pentru multe persoane.

Astfel, vei putea vedea desene animate clasice din universurile Looney Tunes, Cartoon Network Collection, Scooby-Doo! & Friends sau Cartoonito. Asta înseamnă că vei avea posibilitatea să te uiți la desene animate cu Daffy Duck, cu Fetițele Powerpuff sau cu Tom și Jerry, printre altele. E posibil ca tocmai acesta să fie un punct puternic de vânzare pentru HBO, care mizează pe faptul că multe persoane, adulte acum, ar vrea să revadă ocazional diverse desene animate ale copilăriei, care nu mai sunt difuzate însă la TV.

Pentru cei care țin mai degrabă la anumite aspecte tehnice decât la catalogul disponibil, HBO Max are vești bune și în această privință. Spre deosebire de anteriorul serviciu Go, odată cu Max vei avea posibilitatea să vezi și conținut la rezoluție 4K, asta dacă ai și un televizor compatibil. Iar dacă pui preț pe calitatea audio, noua platformă va oferi compatibilitate cu tehnologia Dolby Atmos și cu sunet surround 5.1.

Va fi interesant de urmărit ce se va întâmpla cu , Disney Plus și HBO Max în viitor, în România. Netflix va avea parte de concurență din ce în ce mai serioasă în anii care vin, pe canale oficiale, iar compania va avea de luat decizii importante dacă dorește să își păstreze poziția dominantă din piață. Deși prețurile pot fi considerate acceptabile pentru majoritatea utilizatorilor, e posibil că o parte dintre aceștia să nu dorească să plătească pentru trei platforme de streaming, când în trecut aveau buget doar pentru una singură.