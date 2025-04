Helle Thomsen, discurs realist înainte de CSM București – Esbjerg: ”Este favorită pentru a merge în Final Four”

Cu o zi înaintea partidei CSM București – Esbjerg, antrenoarea Helle Thomsen, care și ar putea pleca de la cârma campioana României, a mărturisit că va fi greu ca ”tigroaicele” să facă față unei formații aflate în formă maximă și cu un lot extraordinar.

Helle Thomsen știe de unde vine pericolul în CSM București – Esbjerg

Într-o analiză făcută înaintea întâlnirii CSM București – Esbjerg, din prima manșă a sferturile de finală ale Champions League la handbal feminin, Helle Thomsen a nominalizat-o pe Henny Reistad ca fiind cea mai periculoasă jucătoare a echipei daneze.

”Cred că am făcut o treabă bună aici, mai ales în a doua parte a sezonului, am jucat o mulțime de meciuri și din 23 decembrie 2024 am pierdut doar cu Metz, în Franța. Pentru duelul cu Esbjerg este foarte important că suntem în formă și trebuie să înscriem când avem ocazia.

Ei au 2 portari mai puternici, iar când salvează mingile, Esbjerg este una dintre cele mai bune echipe pe contraatac. Bineînțeles că o au și pe Henny Reistad, care este printre cele mai bune jucătoare din lume. Multe echipe au încercat să facă tactica împotriva ei, dar ea înscrie aproape mereu 10 goluri, dă 10 pase decisive.

Reistad poate câștiga meciuri singură, dar este important să nu le uităm pe colegele sale, jucătoare internaționale pe toate pozițiile, chiar dacă sunt pe banca de rezerve. Deci nu este vorba doar despre Henny Reistad”, a declarat Thomsen, pentru .

De ce sunt favorite danezele

”Esbjerg are o echipă doar cu jucătoare internaționale, cu câte 2-3 handbaliste pe fiecare poziție. Deci este o echipă de top și a fost foarte aproape ca s-o învingă pe Gyor în ultimul meci din grupă, și astfel puteau câștiga grupa.

În acest sezon echipa are mai multe jucătoare, față de lotul restrâns pe care-l avea Esbjerg în ultimii ani. Totuși, stilul de joc este același, joacă rapid și foarte mult unul contra unu, iar portarii blochează multe mingi.

Desigur, cel mai bine este să ai al doilea joc acasă. Au fost pe locul 2 în grupă, aproape de a fi numărul unu, așa că Esbjerg este favorită pentru a merge în Final Four”, a mai spus antrenoarea de la CSM București.

Mesaj pentru fani înaintea turului cu Esbjerg

, Helle Thomsen le-a cerut suporterilor lui CSM București ca după ce ciocnesc un ou în familie în ziua de Paște să vină la Sala Polivalentă din Capitală pentru a susține echipa.

”Știu că jocul nu se dispută într-un moment bun, este de Paște și jucăm duminică la ora 15:00, dar sper că toți suporterii ne vor ajuta. Începeți ziua acasă cu familia și prietenii, apoi veniți cu toții la sală ca să ne susțineți, apoi mergeți din nou acasă la familia și prietenii voștri. Avem mare nevoie de sprijinul dumneavoastră, așa că sper să vă vedem pe toți la sală.

Sezonul acesta cred că a fost unul dintre cele mai bune din Champions League, a trecut mult timp de când nu am văzut atât de multe echipe bune, multe echipe sunt puternice, multe echipe visează la calificarea în Final Four.

Nu-mi amintesc când am mai văzut atât de multe echipe bune în Champions League, dar este bine pentru handbal și este din ce în ce mai greu ca să ajungi în Final Four-ul de la Budapesta.

Gyor și Ferencvaros, dacă ajung în Final Four, devin favorite pentru că joacă acasă. Cred că este un mare avantaj să joci pe teren propriu la acest nivel. Dar cu siguranță Final Four-ul va fi cu 4 echipe puternice și oricare dintre cele ele pot câștiga Champions League”, a afirmat Thomsen.