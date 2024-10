Helle Thomsen, interviu după derby-ul CSM Bucureşti – Rapid 29-24: “Asta s-a schimbat faţă de ultima dată când am antrenat aici”

CSM Bucureşti are un start excelent de sezon, completat cu victoria în . “Tigroaicele” au punctaj maxim în campionat după 7 etape, iar în Liga Campionilor au pierdut un singur meci, cu Gloria Bistriţa.

Helle Thomsen, interviu după derby-ul CSM Bucureşti – Rapid 29-24: “Clar îţi doreşti victoria în derby”

Helle Thomsen a acordat un interviu la finalul meciului din Sala Polivalentă cu Rapid în care a vorbit despre meciul câştigat împotriva rivalelor. Antrenoarea daneză a făcut comparaţie cu primul mandat pe banca CSM-ului şi a declarat că obiectivul este ca echipa să fie pregătită să câştige fiecare meci:

O victorie în derby-ul cu Rapid. Sunteţi fericită de cum a decurs meciul?

– Da, foarte fericită. Rapid a jucat bine . Au jucătoare grozave. Este un meci special când CSM Bucureşti şi Rapid se întâlnesc. Este foarte bine că am câştigat şi continuăm.

Cum vă simţiţi după ce aţi câştigat derby-ul Bucureştiului?

– Excelent. Bineînţeles, vrei să câştigi toate meciurile, dar este ceva în plus având în vedere că ambele formaţii sunt în Bucureşti. Deci, clar îţi doreşti victoria în derby.

“Jucătoarele au nevoie de puţin timp, să se bucure de victorie”

Care au fost atuurile echipei?

– Am început foarte slab. Dar spre deosebire de primele meciuri în care am jucat mai slab, am reuşit să apăsăm pedala de acceleraţie. Se vede că ambele echipe sunt în mijlocul unui program foarte aglomerat, cu meciuri în Champions League, în campionat la mijloc de săptămână. Dar mă bucur că am reuşit să revenim, Gabi (n.r. Moreschi) a apărat nişte mingi importante.

Jucaţi împotriva lui Metz peste trei zile…

– Ca antrenor, sunt pregătită. Trebuie să le am pregătite, dar jucătoarele au nevoie de puţin timp, să se bucure de victorie. Apoi, o să ne concentrăm pe următoarele meciuri.

“Asta s-a schimbat faţă de ultima dată. Sunt o mulţime de echipe puternice, iar dacă nu vei fi 100% pregătit, te vor învinge”

Arată CSM Bucureşti ca o echipă invincibilă?

– Am avut un meci greu în Slovenia, am avut un meci greu azi, pot spune doar că suntem pe drumul cel bun. Asta este bine pentru toată lumea. Le luăm pas cu pas, dar după victoriile din Slovenia şi cu Rapid avem o zi în care să ne recăpătăm suflul, apoi vom fi gata pentru meciul cu Metz.

A fost destul de puţină lume în sală. V-aţi aşteptat la mai mulţi spectatori?

– Nu ştiu ce să zic. Nu m-am gândit la asta. M-am bucurat că am jucat pe teren propriu şi i-am auzit pe fanii noştri.

Acum, că au trecut câteva meciuri de când sunteţi la cârma CSM Bucureşti. Cum comparaţi precedentul mandat cu acesta?

– Este o întrebare dificilă. Cred că, în primul rând, Liga Florilor este foarte puternică. Există o mulţime de echipe valoroase aici. Nu poţi să intri pe teren şi să te gândeşti că deja ai câştigat meciul. Asta s-a schimbat faţă de ultima dată. Sunt o mulţime de echipe puternice, iar dacă nu vei fi 100% pregătit, te vor învinge.

53 de ani are Helle Thomsen

2017 este precedentul manda t al lui Helle Thomsen la CSM Bucureşti