Helmut Duckadam a analizat prestațiile lui Ștefan Târnovanu din ultima perioadă: „Are probleme mari!”

Helmut Duckadam, eroul de la Sevilla care a adus Cupa Campionilor Europeni la București, în anul 1986, a analizat prestațiile lui Ștefan Târnovanu din ultima perioadă în care portarul FCSB-ului pare ieșit din formă complet.

Ce părere are Helmut Duckadam despre scăderea de formă a lui Ștefan Târnovanu: „E ciudat”

Ștefan Târnovanu nu este în cea mai bună perioadă a carierei, lucrul acesta fiind observat și în meciul cu Sepsi, și a amânat petrecerea de titlu a echipei din București.

Helmut Duckadam, portarul care a reușit să apere 4 lovituri de departajare în finala de la Sevilla, cu Barcelona, este de părere că tânărul fotbalist mai are mult de lucrat pentru a-și îmbunătăți modul în care iese pe centrări, mod care l-a făcut să gafeze în nenumărate rânduri de-a lungul carierei sale.

„E golul lui, asta e clar, a avut o ieșire greșită, iar pe FCSB a costat-o victoria. Nu cred că este vorba despre emoții, sunt aproape campioni, despre ce emoții să fie vorba? Ce emoții să mai ai în situația aceasta?!

Târnovanu are mari probleme mari la ieșirile pe centrări, este evident și am tot spus-o. Aduceți-vă aminte ce s-a întâmplat sezonul trecut, cu Farul, în penultima etapă de campionat!

A ieșit eronat și le-a dat șansa celor de la Farul să revină în joc. Poate câștigau titlul atunci, cine știe…? E ciudat.

Ieșirile acestea pe centrări au devenit un procedeu pe care puțini dintre portari îl mai învață, mai nou. Deci nu e singurul care are probleme de acest gen”, a declarat Helmut Duckadam la .

Reacția lui Ștefan Târnovanu după gafa din meciul cu Sepsi: „Mi-am bătut joc de două puncte”

La interviul de la finalul partidei, meci în care formația din București putea să-și adjudece matematic titlul de campioană a României după o pauză de 9 ani.

„Amânăm titlul din cauza mea. Vreau să încep prin a-mi cere scuze față de colegi și față de suporteri. Mi-am bătut joc de două puncte.

Eu nu am rezistat, am greșit. Până acum se spunea că sunt cel mai bun, după o greșeală nu am cum să fiu cel mai slab”, a transmis Târnovanu la finalul meciului.

Ștefan Târnovanu poate să facă uitată gafa din meciul cu Sepsi chiar etapa viitoare, acolo unde FCSB o întâlnește pe Farul Constanța. O victorie a bucureștenilor le-ar aduce matematic titlul de campioană, titlu pe care echipa lui Gigi Becali îl așteaptă de 9 ani de zile.