Helmut Duckadam a avut o mare durere în suflet: ”Am o repulsie faţă de Armată pentru că m-a dat afară după Sevilla” / ”Niciodată nu voi mai pune piciorul în Ghencea”. Familia i-a respectat promisiunea!

, la vârsta de 65 de ani, a fost ”Eroul Stelei de la Sevilla”. Clubul Sportiv al Armatei Steaua a vrut ca trupul neînsuflețit al goalkeeper-ului intrat în ”Cartea Recordurilor” prin cele patru penalty-uri apărate în finala CCE cu Barcelona din 1986 să fie depus la stadionul din Ghencea, dar

De ce a fost data afară Helmut Duckadam din Armată

Astfel, Helmut Duckadam a avut o mare durere în suflet, considerând că Armata nu l-a prețuit și nu l-a ajutat în momentele grele prin care a trecut după finala de la Sevilla. Anevrism, operație la brațul drept, carieră curmată la 27 de ani în plină glorie.

”Am o repulsie faţă de Armată pentru că m-a dat afară după Sevilla. Dinamo m-a ajutat”, a declarat Helmut Duckadam într-un interviu acordat pentru pe 7 mai 2016, la aniversarea a 30 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni cu Steaua.

Helmut Duckadam: ”Pe mine m-a ajutat Dinamo, nu Armata”

Fostul mare portar a povestit cum a fost data afară din Armată și : ”Ce să te ajute ministerul? Ministerul m-a dat afară din Armată, cum a făcut şi cu alţii. Eu a trebuit să mă angajez cu ajutorul lui Corneliu Vadim Tudor, în 1994, în cadrul Poliţiei de frontieră.

Iar eu sunt pensionar MAI, deci pe mine m-a ajutat Dinamo, nu Armata. Şi de aceea am şi o anumită repulsie faţă de cei din Armată pentru că am fost dat afară după Sevilla”.

Helmut Duckadam a mai dezvăluit: ”Nu am avut dreptul să mă antrenez vreo trei săptămâni imediat după meciul de la Sevilla pentru că nu am vrut să particip la un meci la Craiova.

Era un meci aranjat şi nu am vrut să merg acolo să iau goluri şi m-au băgat în şedinţe şi mi-au interzis să intru pe Ghencea. După aia, după operaţie, când şi-au dat seama că nu mai pot să joc fotbal m-au dat afară şi din Armată”.

Promisiunea lui Helmut Duckadam: ”Niciodată nu voi mai pune piciorul în Ghencea. Indiferent ce se întâmplă”

”Eroul de la Sevilla” a mai avut parte de alte două episoade triste cu MApN, care l-au marcat: ”Iar de când am venit la Steaua alături de domnul Becali am mai fost dat de două ori afară, o dată în perioada lui Ilie Stan şi în ultima perioadă… deci, practic de patru ori”.

După toate acestea, Helmut Duckadam a făcut un anunț ca un testament: ”Şi mi-am promis singur, deşi în viaţă nu e bine să spui niciodată. Dar eu chiar niciodată nu voi mai pune piciorul în Ghencea.

Deci niciodată, indiferent ce se întâmplă. Eu o să încerc să am o discuţie cu domnul ministru (n.r. – al Apărării Naţionale), pentru că am înţeles că are intenţii bune, în care să îi explic că echipa Steaua este a României, chiar dacă investeşte domnul Gigi Becali.

Iar dacă cei de la Interne au găsit o soluţie cât de cât acceptabilă, nu înţeleg de ce cei de la Armată nu găsesc această soluţie. Să ceri desfiinţarea echipei Steaua Bucureşti la FRF şi LPF mi se pare jenant.

Şi să vină şi din partea unui om, domnul Talpan (n.r. – Florin Talpan, juristul CSA Steaua), care nu a avut nicio legătură cu fotbalul… atunci, să-mi fie iertat, dar nu mai avem ce să căutăm în România, ne ducem în Bulgaria”.

Helmut Duckadam a făcut Academia Militară, motoare şi avioane

Helmut Duckadam a jucat patru campionate la Steaua, 1982 -1986. Legendarul portar s-a remarcat la UTA și a fost curtat și de Universitatea Craiova.

”În perioada când am fost la UTA, am fost selecţionat la echipa naţională, pe vremea lui Mircea Lucescu şi în această perioadă am avut oferte să merg la Universitatea Craiova sau la Steaua.

Eram în cantonament la Snagov, cu echipa naţională. Atât Ştefănescu cât şi Sameş încercau să mă convingă să merg, unul la Craiova, celălalt, la Steaua. Am ales Steaua pentru că urma să plec în armată şi am considerat Steaua ca fiind opţiunea mai bună, deşi, financiar, oferta de la Craiova era mai bună.

Poate nu mai aveam satisfacţiile pe care le-am avut: aici, la Bucureşti, am reuşit să termin şi Academia Militară, motoare şi avioane. Pe plan sportiv, cu echipa Steaua, se numără: câştigarea a două titluri de campioană a României, o Cupă a României şi câştigarea Cupei Campionilor. Satisfacţie mai mare nu există”, a povestit regretatul Helmut Duckadam.