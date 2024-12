Helmut Duckadam a avut o ultimă dorință neîmplinită: ”Ia-mă și pe mine acolo la tine!”

Dispariția legendarului portar Helmut Duckadam, supranumit ”Eroul de la Sevilla”, a lăsat în urmă un gol imens în inimile tuturor fanilor fotbalului. Fostul mare portar al Stelei, care a plecat dintre noi la vârsta de 65 de ani, avea o dorință specială, care, din păcate, nu s-a mai putut realiza.

Helmut Duckadam nu a mai apucat să-și îndeplinească dorința

Internat de urgență, ieri, 1 decembrie 2024, la Spitalul Militar, fosta legendă a Stelei a decedat astăzi la ora 11:30.

Potrivit unuia dintre prietenii săi apropiați, Alexandru Boc, Duckadam visa să participe împreună cu el la o partidă de vânătoare în Oradea. Planurile pentru această experiență au fost stabilite încă din vară, însă timpul nu a mai fost de partea fostei legende a Stelei: „El venea mereu la Oradea atunci când organizam diferite acțiuni! Dar cel mai mult îi era dor să participe la o vânătoare. Și ar fi trebuit să o organizăm cât de curând.

Eu am trupa mea de ani de zile cu care merg la Oradea. Am vorbit cu Helmut în vara acestui an. Își dorea să fie iarnă și multă zăpadă pentru o vânătoare reușită. «Ia-mă și pe mine acolo la tine», așa îmi spunea. Din păcate, n-a mai apucat să-și îndeplinească această dorință”, a dezvăluit fostul internațional român pentru .

Cum a fost ultima perioadă pentru Helmut Duckadam

Helmut Duckadam se confrunta cu probleme de sănătate în ultimii ani. .

Pe data de 20 septembrie a acestui an, Duckadam a suferit o intervenție pe cord deschis la Spitalul Universitar din Capitală, iar de-a lungul vieții a mai suferit alte 9 interveniții chirurgicale, pentru a-și corecta problemele vasculare. Fosta legendă a Stelei a declarat, după operație, că perioada de recuperare va fi una foarte dificilă pentru el.

Cu toate acestea, Alexandru Boc a declarat că l-a simțit vesel în ultima perioadă „Eu mă întâlneam mereu cu el la emisiunile de la Digi Sport. Cu moralul, el era bine. Nu era trist, eu l-am simțit optimist”, a spus fostul fundaș al naționalei.

Duckadam, un erou de neuitat

Helmut Duckadam va rămâne în istorie pentru performanța sa unică de a apăra 4 lovituri de pedeapsă consecutive în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, aducând trofeul la București.

Tragedia dispariției sale marchează o pagină tristă pentru fotbalul românesc, dar ”Eroul de la Sevilla” va dăinui în inimile tuturor iubitorilor de fotbal.