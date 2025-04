Helmut Duckadam ar fi împlinit 66 de ani! Episoade mai puțin cunoscute din cariera „eroului de la Sevilla” și cel mai mare regret

Helmut Duckadam s-a născut la Semlac, într-o zi de primăvară a anului 1959, mai exact pe 1 aprilie. „Eroul de la Sevilla” ar fi trebuit să împlinească 66 de ani în această zi, care va rămâne în sufletul suporterilor „roș-albaștri” drept ziua în care s-a născut o legendă.

Helmut Duckadam ar fi împlinit 66 de ani pe 1 aprilie! Episoade mai puțin cunoscute din cariera „eroului de la Sevilla”

Fotbalul românesc a primit o veste dură pe 2 decembrie 2024. Helmut Duckadam era răpus de un accident vascular hemoragic la doar 65 de ani și opt luni și lăsa în urma lui o durere incomensurabilă.

„Eroul de la Sevilla” ar fi împlinit 66 de ani în această zi, dacă soarta era mai blăndă cu „uriașul cu suflet blând”, așa cum îl numea Horia Ivanovici. Pentru familia Duckadam va fi prima zi de 1 aprilie pe care o va petrece fără Helmut, marele portar de la Steaua București.

Alexandra Duckadam, soția regretatului Helmut, a dezvăluit ce va face în această zi într-un interviu oferit la Craiova: „E o întrebare cam intimă, dar o să merg la mânăstire”.

În ziua în care Helmut Duckadam ar fi trebuit să împlinească 66 de ani, FANATIK a realizat un material cu momente de neuitat din cariera „eroului de la Sevilla”. Fără dar și poate, finala de la Sevilla nu va lipsi din următoarele rânduri.

Primii pași în fotbal și debutul la UTA Arad

Helmut Duckadam a învățat ABC-ul fotbalului la Semlac, apoi la Școala Sportivă Gloria Arad. În 1977 a debutat la Constructorul Arad în Divizia C și după doar un an a fost transferat de UTA Arad, un club cu greutate în fotbalul românesc.

La UTA Arad a debutat într-un meci cu CS Târgoviște, scor 2-0, care s-a jucat pe 17 septembrie 1978: „Am început fotbalul prin anii ’70, la echipa din Semlac, apoi am evoluat la Şcoala Sportivă Gloria din Arad.

Mi-a plăcut să fiu portar, îmi plăcea să plonjez, să mă arunc pe minge. De acolo am mers la UTA, în 1977, la tineret, după care am fost chemat la o echipă din divizia C, Constructorul Arad, unde antrenor era Nicolae Dumitrescu – simbolul Aradului”.

Convocarea la națională! De ce a jucat atât de puțin sub „tricolor”

chiar de Mircea Lucescu. „Il Luce” l-a cunoscut pe „eroul de la Sevilla” în Liga 2, deoarece i-a fost adversar pe vremea când antrena Corvinul Hunedoara, formație care s-a luptat la promovare cu UTA Arad.

„Eroul de la Sevilla” are doar două selecții la națională, deoarece concurența de pe acea vreme era mare pe postul de portar. Vasile Iordache, Dumitru Moraru, Silviu Lung și Gheorghe Cristian de la FC Argeș erau rivalii pe post al lui Helmut Duckadam.

Helmut Duckadam a debutat sub „tricolor” în Elveția, însă primul meci la națională nu a fost unul strălucit pentru legenda din Ghencea. Legenda de la Steaua București a mărturisit în repetate rânduri că și-ar fi dorit să joace mai multe pentru selecționata României.

„Mi-am ratat singur șansa de avea mai multe jocuri la națională, recunosc. La primul meci, în Elveția, a fost vina mea.

Venind din Divizia B, numai citind numele elvețienilor, care jucau mai toți în Germania, m-au luat emoțiile atât de rău că dimineața m-am dus la nea Mircea și i-am spus că nu pot să joc, îmi tremurau mâinile, tremuram tot. Acolo am fost slab. Dar asta e…”.

Singurul meci pe care l-a jucat la Universitatea Craiova

pentru un singur amical. Legendarul portar de la Steaua București a venit în lotul oltenilor, deoarece „leii” au rămas fără portari după accidentarea lui Gabi Boldici și convocarea lui Silviu Lung la națională.

„Universitatea Craiova avea cantonamentul în Grecia, iar Mircea Lucescu a hotărât să trec la Craiova, pentru ca Silviu Lung să treacă la echipa națională. Deci am apărat poarta Universității Craiova într-un meci amical”, spunea Helmut Duckadam.

Performanță unică în finala de la Sevilla! Helmut Duckadam a intrat în cartea recordurilir

Sezonul 1985-1986 rămâne unul unic pentru fotbalul românesc și pentru Steaua București. „Roș-albaștrii” au câștigat Cupa Campionilor Europeni în fața celor de la Barcelona, după ce Helmut Duckadam a făcut o partidă de vis.

S-a ajuns la loviturile de departajare după timpul regulament de joc, iar Helmut Duckadam avea să scrie istorie. „Eroul de la Sevilla” a intrat în cartea recordurilor după cele patru penalty-uri apărate în fața jucătorilor Alesanco, Pedraza, „Pichi” Alonso şi Marcos.

S-a antrenat pentru finala de la Sevilla după explozia de la Cernobîl

Helmut Duckadam nu s-a antrenat în condiții normale înaintea finalei de la Sevilla din 1986. Într-un interviu pentru digisport, fostul mare portar a dezvăluit ce recomandări a primit pe terenul de joc: „Valentin Ceaușescu a aranjat. Pe stadionul 23 August, că doar acolo era.

Îmi aduc aminte că era întrerupt campionatul în acea perioadă, fusese explozia de la Cernobîl. Și eram singura echipă care avea voie să facă antrenamente, dar veniseră cei de la Armată cu niște aparate pe acolo, să măsoare radiațiile. Și în iarbă apărea că erau cu 200% mai mari, așa că îmi ziceau să nu prind mingea la piept”.

A pus ghetele în cui la 27 de ani! Cauza retragerii

La scurt timp de la finala de la Sevilla, Helmut Duckadam a suferit o tulburare de sânge rară. Această problemă l-a împiedicat pe „eroul de la Sevilla” să joace fotbal în următorii trei ani. La 27 de ani, fostul mare portar a plecat la Vagonul Arad, formație de la care s-a retras la doar 27 de ani.

„Helmuth avea un anevrism axilar, in zona de la subratul drept. Trebuia taiata si inlaturata sectiunea afectata din artera care pleaca de la aorta, trece pe sub gat si apoi coboara pe brat. Daca nu ajungea la timp, sa oprim si sa scoatem cheagul, se punea problema amputarii mainii!

Mi-am dat seama ca nu dispuneam de o proteza arteriala obisnuita, asa ca eram obligati sa inovam. De aceea, pentru a reface fluxul sangvin, am refacut traiectul arterei axilare din peretii anevrismului.

Apoi, spre a proteja zona respectiva, am folosit o bucata sintetica de marimea aortei, adica diametru de vreo patru centimetri, am intins-o, am inmansonat-o si am cusut-o, pur si simplu, cojocareste! E drept, am trecut prin momente critice cand am refacut peretele anevrismului, fiindca risca sa plezneasca”, spunea medicul care l-a operat pe Duckadam.

Dat afară din armată și angajat la vamă

Helmut Duckadam a fost dat afară de la Steaua București și din armată după problemele de sănătate, care i-au afectat cariera sportivă. Fostul mare portar a ajuns vameș la Nădlac după retragerea din fotbal.

„Ministerul m-a dat afară din Armată, cum a făcut şi cu alţii. Eu a trebuit să mă angajez cu ajutorul lui Corneliu Vadim Tudor, în 1994, în cadrul Poliţiei de frontieră. Iar eu sunt pensionar MAI, deci pe mine m-a ajutat Dinamo, nu Armata.

Şi de aceea am şi o anumită repulsie faţă de cei din Armată pentru că am fost dat afară după Sevilla. Nu am avut dreptul să mă antrenez vreo trei săptămâni imediat după meciul de la Sevilla pentru că nu am vrut să particip la un meci la Craiova.

Era un meci aranjat şi nu am vrut să merg acolo să iau goluri şi m-au băgat în şedinţe şi mi-au interzis să intru pe Ghencea. După aia, după operaţie, când şi-au dat seama că nu mai pot să joc fotbal m-au dat afară şi din Armată”, spunea Helmut Duckadam.