Helmut Duckadam, dezvăluiri despre perioada petrecută la FCSB: “Relaţia cu MM nu a fost grozavă” / “M-a durut că nu eram chemat la grătare şi la sărbătoare titlurilor”

Helmut Duckadam a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o la FCSB și a dezvăluit că nu a avut o relație grozavă cu MM Stoica și au existat mai multe episoade care l-au întristat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul oficial al FCSB-ului a mai spus că nu era chemat la celebrele grătare, dar nici la sărbătorile de titlu.

„Eroul de la Sevilla” consideră că totul a pornit de la un meci cu Vaslui, când l-a criticat pe Ciprian Tătărușanu, portarul de atunci al FCSB-ului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Helmut Duckadam, dezvăluiri despre perioada petrecută la FCSB

Helmut Duckadam a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o la FCSB, amintind și de niște episoade mai puțin plăcute pe care le-a trăit: „La FCSB nu am primit niciodată vreo primă. S-a dovedit că preşedintele de onoare nu merita vreo primă pentru titlu.

Relaţia mea cu MM Stoica nu a fost una grozavă. Totul a început de la un meci cu Vasluiul, când am pierdut. După meci am spus că golul lui Adailton a fost unul imparabil. MM Stoica mi-a reproşat că de ce îl critic pe Tătăruşanu”.

ADVERTISEMENT

„Am avut un schimb de replici mai dur, dar nu au fost probleme deosebite cu el. Când era închis, am spus mereu că avem nevoie de el. Era un liant între patron şi echipă. Din păcate, MM trece printr-o situaţie mai dificilă şi îi urez sănătate.

Toți mă ocoleau și se duceau la patron. S-a spus că nu mă duceam pe la echipă. Mergeam rar pentru că mă simțeam inutil acolo. Să stau la gard și să urmăresc antrenamentele nu mi se părea…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ce făceam eu, să reprezint imaginea echipei, însemna mai mult să merg la emisiuni, la întâlniri. Locul meu nu era la Berceni! Nici nu aveam birou. Intram la unul sau altul în birou și mai stăteam jumătate de oră”, a mai spus Helmut Duckadam.

„O dată sau de două ori am vorbit cu patronul Becali la Arena Națională și m-a rugat să nu mai critic jucătorii pentru că se supără pe mine. I-am zis că nu vreau să fiu prieten cu ei. Nu am fost niciodată!

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Când greșeau jucătorii, spuneam că au greșit. Când joacă bine, îi laud și îi propun la națională. Eu nu am fost nici la petrecerile după câștigarea campionatului sau Cupei. Eu vreau să avem o relație de respect”, a mai spus fostul oficial al FCSB-ului.

Neînțelegerile cu Laurențiu Reghecampf

Helmut Duckadam a continuat și a vorbit și despre neînțelegerile cu Laurențiu Reghecampf: „A fost un meci la Astra, în care am pierdut cu 4-3 sau ceva în genul ăsta, oricum a fost un scor foarte mare și după meci am avut o declarație undeva că avem probleme cu fundașii centrali.

ADVERTISEMENT

Greșiseră în acea partidă. După aceea, m-a sunat patronul, deci nu Reghecampf, ci patronul, să îmi explice că asta e echipa, ăștia sunt jucătorii, atâția bani a avut să cumpere acei jucători. Totul trecea pe la patron”.

„Dacă aveau ceva să îmi reproșeze, îi spuneau patronului. Eram convins că venea dinspre Reghecampf, dar nu era problemă, eu nu m-am supărat pe chestii din astea.

ADVERTISEMENT

Eram obișnuit, unii mă făceau servitor, alții întrebau de ce critic echipa. Nicicum nu era bine”, a mai spus „Eroul de la Sevilla” pentru gsp.ro.

Duckadam știe ce nu a mers bine la FCSB în meciul cu Gaz Metan

„Principala problemă a fost schimbatul antrenorilor. Chiar dacă aveam jucători valoroși, n-am avut niciodată o echipă. Ăsta e unul dintre motivele pentru care echipa nu a mai luat titlul în ultimii ani.

A fost o schimbare permanentă a antrenorilor. Poate unii fotbaliști n-au performat și din cauza unor tehnicieni”, consideră Helmut Duckadam.

„Niciunul dintre foștii colegi nu m-a sunat după plecare. Dar am primit mesaje de la oameni cu care de-a lungul timpului am avut replici acide. Țineți-vă bine! De la Șumudică am primit un mesaj! Eu îl apreciez foarte mult. Când a fost ideea de a-l aduce la FCSB, eu l-am susținut.

Chiar dacă am fost contra galeriei, care nu-l dorea deloc, am spus că eu un antrenor foarte bun și că e motivează foarte bine echipa.

Am zis că i s-ar potrivit și că ar lucra foarte bine cu patronul. Cred că nu a venit din cauza fanilor și din cauza unor persoane din club, care nu l-au vrut”, a dezvăluit Helmut Duckadam.