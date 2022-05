Helmut Duckadam, interviu zguduitor despre viață, fotbal și acuzele că e „sclavul lui Gigi Becali”: „Am vrut să-mi trag un glonte în cap!” Exclusiv

Helmut Duckadam a dat uneori impresia că nu spune tot ce ar vrea să spună. Dar este o impresie falsă, acest lucru fiindu-ne confirmat de acest interviu zguduitor și profund pe care „ ” ni l-a acordat în preajma sărbătoririi a 63 de ani de viață.

Helmut Duckadam, confesiune tulburătoare pentru FANATIK: „Am vrut să-mi trag un glonte în cap!

O vizită undeva la margine de București. La curte. Împreună cu prietenul meu Răzvan Păsărică, dăm o fugă să ne întâlnim cu „Apără Duckadam”. În poartă ne întâmpină Helmut și Alfy, câinele său. Ne așezăm la povești pe terasă. „Tata Helmi”, cum i-a zis odată Fane Iovan, e forță.

Arată excelent, nici nu zici că bagă-n el de zeci de ani pastile cu pumnul. În casă trebăluiesc Alexandra, soția sa, și Julianne, fetița cuplului. Noi ne întindem. Poate prea mult. Am depășit ora. Dar muntele din fața noastră e plin de pilde, de întâmplări, de lucruri spuse în premieră.

Și degajă un optimism molipsitor pentru vremurile critice de azi. Aflăm și de unde vine „vâna” asta: „Vorba bătrânilor: mai grea ca moartea este doar singurătatea. Iar eu am marele avantaj că am o familie frumoasă, care mă iubește și o iubesc”, spune Helmi…

Helmut Duckadam: „Mai zilele trecute am avut extra-sistole, dar m-am obișnuit deja”

Cum se simte Helmut Duckadam la 60 de ani și-un pic?

– . Din păcate, vârsta nu iartă pe nimeni. Le simți pe toate… Că vrem noi să părem mai tineri, asta e altceva, dar nu se mai poate. Sunt fericit pentru că tocmai am primit cel mai frumos cadou de Paște. A venit din America fata mea cu nepoțelul, pe care l-am văzut până acum doar pe video! La asta chiar nu mă așteptam… E surpriza surprizelor!

Cu problemele de sănătate?

– Le duc, ce să fac? Cu pastile, minim 20 de zi. Plus vitamine, plus protecție stomac, protecție ficat, pentru că iau anticoagulante deja de 36 de ani non-stop. Mai zilele trecute am avut extra-sistole, dar m-am obișnuit… Vorbeam și cu la o emisiune și-mi spunea că și el are de-astea, iar când îl apucă se urcă pe bicicletă să fugă de ele.😊

„Am șase operații numai la brațul drept”

Câte operații ai avut?

– Vreo șase doar la brațul drept. Prima, atunci, în 1986, apoi încă cinci. Mai am o proteză la picior, mai altele… Mă mai joc cu cățelul, că de dat cu piciorul în minge nu mai merge. Vorbeam cu cineva recent apropo că toți marii sportivi de performanță au avut probleme mai mari sau mai mici după ce s-au lăsat. Astea sunt părțile mai puțin plăcute.

Regreți acum că nu ai făcut unele lucruri la timpul lor?

– Știu că e un clișeu, dar nu aș schimba nimic. Dând la o parte aceste probleme de sănătate, am avut o viață frumoasă. Am făcut fotbal, ce mi-a plăcut, am lucrat peste 7 ani în cadrul Poliției de Frontieră. Chiar am făcut în viață tot ce mi-a plăcut.

Acum faci ce-ți place?

– Îmi place să merg la emisiuni, sunt ambasador la cel mai mare cazinou din estul Europei, am niște contracte de publicitate… Dumnezeu așa a vrut! Aș fi vrut să am 10 ani mai puțin și să fac lucrurile astea la 53 de ani.

„Aveam niște dureri groaznice, groaznice! Îmi dădeau morfină, de toate… Atunci am clacat!”

Ai avut și momente când ai fost aproape să clachezi din cauza problemelor de sănătate?

– Chiar la ultima operație, acum vreo șase ani. M-a operat doctorul Brădișteanu la Floreasca. A trebuit să-mi înlocuiască toată artera, pentru că nu o mai putea reface. Am un tub în loc de arteră. S-a nimerit, culmea!, să stau cu Cornel Dinu în aceeași rezervă. Aveam niște dureri groaznice, groaznice! cu mine, îmi dădeau morfină, de toate… Atunci am clacat!

Ce înseamnă „am clacat”?

– Îmi venea să-mi trag un glonte în cap! Nu mai suportam durerea! M-a simțit profesorul Brădișteanu atunci și m-a întrebat dacă vreau să vorbesc cu o doamnă psihiatru. Am acceptat, nu aveam de ce să-mi fie rușine. A venit doamna și m-a făcut bine în trei minute!

„A venit psihiatrul. Trei minute a durat totul! Jur! Am făcut click!”

Adică?

– Jur, trei minute a durat totul! I-am zis că am niște dureri, că m-am săturat de viață, că-mi vine să-mi dau un glonte în cap, să scap de tot! «Da, mi-a zis. E foarte simplu! Dumneavoastră scăpați foarte repede! Dar v-ați gândit la soție? Dar v-ați gândit la copil, ce lăsați în urmă? Ele ce fac după ce plecați?» Click! În momentul ăla s-a făcut o schimbare incredibilă în capul meu! E fantastic ce se poate întâmpla în capul unui om, în viața unui om într-o secundă! A fost un moment de cotitură al vieții mele!

Cum ai ajuns să locuiești la casă lângă București?

– M-am străduit cinci ani să-mi iau un apartament în București, nu am reușit și am fost nevoit, să spun așa, să-mi caut o casă. Am găsit căsuța asta unde vorbim acum și suntem foarte mulțumiți toți, eu, soția și fata noastră de 13 ani. Nu ne-am putut atinge de un apartament în București, costa vreo 200.000 de euro chiar dacă zona era bună, așa că acum avem căsuța noastră, cu curte, cu câine, cu panseluțe, cu aer curat.

Am trecut peste perioada de pandemie ca toată lumea, cred. Cu o ușoară depresie. Fără să vrei ești afectat psihic de toate știrile care vin peste tine. Ai așa o stare la un anumit moment de nu știi de la ce” – Helmut Duckadam

„Au fost voci care m-au făcut sclavul lui Becali, dar eu nu m-am simțit niciodată un sclav”

Ca să trecem la fotbal, te simți mai liber în exprimare, acum, ca analist TV față de perioada când erai la FCSB?

– Nu am simțit nicio constrângere cât am lucrat la FCSB. Am spus întotdeauna ce am gândit, chiar dacă am devenit antipatic din acest motiv pentru jucătorii și conducătorii de acolo. Dar adevărul doare și supără. Sigur că acum nu mai am acea minimă presiune, pentru că încercam, oricum, să-mi aleg cuvintele cu grijă. Și atunci, și acum, încerc să fiu realist, obiectiv, nu am nicio obligație față de nimeni.

Am fost dezamăgit când a plecat Edi Iordănescu de la FCSB după neînțelegerile cu patronul. Gigi Becali știe să facă afaceri, i-au ieșit, dar mă gândeam că a venit momentul când el vrea iar să facă performanță la FCSB. Din păcate, m-am înșelat. Gigi vrea doar să se joace” – Helmut Duckadam

Ai stat atâția ani alături de Gigi Becali…

– Eu trebuie să-i mulțumesc de fiecare dată când vorbesc despre el. M-a ajutat foarte mult, nu doar financiar. La FCSB am avut un salariu, nu prime de joc sau altceva. Dar acel salariu am reușit să-l pun deoparte și să strâng bani frumoși ca să duc o viață decentă. Gigi Becali nu m-a certat vreodată pentru ceva ce am spus, deși am mai avut discuții în contradictoriu.

Mai vorbiți?

– Noi nu am avut o relație apropiată… Nu am mai vorbit de când am plecat de la FCSB, acum aproape doi ani.

Te deranja când erai numit sclavul lui Becali?

– Respectul meu pentru Gigi Becali a fost, este și va fi mereu. Au fost voci care m-au făcut sclavul lui Becali, dar eu nu m-am simțit niciodată un sclav. Și contează în primul rând cum mă simt eu!

Nu am avut o și chiar nu am înțeles de ce. Nu am fost prieteni, dar nici nu ne-am contrat. Respect exista. El a avut o influență bună la Gigi Becali în prima perioadă, dar acum, din păcate, și-a pierdut și el influența. A avut și probleme personale, de aceea nici nu mai este așa vocal” – Helmut Duckadam

„După plecarea de la FCSB, am alte contracte. Banii s-au compensat, poate câștig mai mult acum!”

Ce fel de om este Becali cu adevărat?

– Un om cu o inteligență nativă fantastică. L-am cunoscut din 2004, când am fost alături de el în Partidul Noua Generație. Multă lume are impresia despre el că e influențabil, dar nu e așa. Le face toate de capul lui! Nu mai ascultă de mult timp de nimeni, el hotărăște tot! Și acesta e purul adevăr, vă spun, nu vreo senzație de-a noastră sau vreo speculație a presei. Sunt banii lui și el decide. Iar în fotbal, că ne place sau nu, că dăm sau nu sfaturi, Gigi Becali a reușit!

Nu doar Gigi Becali se bagă la echipă. Cam toți patronii fac același lucru, dar domnul Becali este cel mai vocal și recunoaște. S-a scris și de Rotaru, și de Neluțu Varga, și de domnul Iftime. De ce să ne mai mirăm noi, din afară? Inclusiv Silvio Berlusconi făcea așa ceva la Milan! Sunt o grămadă de patroni în lume care se bagă la echipele lor, dar nu ies în față ca Gigi Becali” – Helmut Dukadam

Cât te-a afectat, poate chiar financiar, despărțirea de FCSB, de Becali?

– Se făcuseră deja 10 ani de când eram la FCSB, intervenise o rutină. A fost arhi-suficient de stat într-un club. Pe vremea lui Ceaușescu, la 10 ani vorbeam de rotirea cadrelor. Nu m-a afectat plecarea de la FCSB! Nici financiar, cum m-ai întrebat. Când lucram la FCSB, nu puteam fi imaginea altor produse. Practic, am putut deveni imaginea altor firme. Banii s-au compensat, poate câștig acum chiar mai mult…

Cât iei de la Digi?

– Destul cât să-mi plătesc gazul și curentul la căsuța asta, mai ales cu ultimele scumpiri. Deci nu câștig mult, pentru că nu am foarte multe emisiuni. Dacă am una-două emisiuni pe săptămână, sunt foarte mulțumit!

„Îi invidiez pe cei de la handbal, care se întâlnesc săptămânal”

De ce ai rupt legătura cu unii colegi din generația de la Sevilla?

– Nu e adevărat! Plus că e mult spus că am rupt legăturile. Poate așa se vede din afară, pentru că sunt două tabere, pentru că . Dar vorbesc cu Balint, cu Lăcă, cu Iovan, cu Piți. Ne-am văzut la inaugurare. Iar Iovan, care e la CSA, mă întreabă mereu dacă am nevoie de invitație la meciurile din Ghencea.

Nu ai fost niciodată la un meci al celor de la CSA Steaua?

– Nu am ajuns până acum, aștept și eu un meci mai tare. Dar, repet, țin legătura cu toți foștii mei colegi. Loți a fost aici, la mine acasă, cu Lăcătuș înainte de inaugurarea stadionului. Nu suntem totuși atât de uniți, dar nu eram nici în 1986! Atunci eram o echipă și stăteam mereu împreună. Eu îi invidiez pe cei de la handbal, sunt unicat… Am fost cu ei la Cheile Grădiștei, se întâlnesc săptămânal…

„Logic, faptele spun clar: continuatoarea Stelei este echipa lui Gigi Becali. Cealaltă echipă e a Armatei”

Dacă Duckadam e singurul cu FCSB, nu cu CSA, nu e văzut ca un trădător de foștii săi colegi de la Sevilla?

– Ce înseamnă trădător? Am fost și cadru militar și nu-mi place termenul.😊 Eu sunt consecvent în ce am declarat și când eram la FCSB, și după ce am plecat. Logic, faptele spun clar, chiar dacă nu-ți place de Gigi Becali, de Meme Stoica sau de mai știu eu cine. Continuatoarea Stelei este echipa lui Gigi Becali, care a jucat non-stop în campionat, în Europa… Cealaltă echipă… , anunț oficial în Monitorul Oficial? Cum să fie continuatoarea Stelei când ea nu a jucat ani de zile? Aaa, că e echipa Armatei, care a reînființat-o, asta e cu totul altceva. Și nu cred că se va ajunge să avem un meci FCSB – CSA în prima ligă, pentru că nu vor promova! Nu văd ca Armata să-și poată permite să țină o echipă de fotbal la ce se întâmplă în lume, în Europa. Iar dacă vine un investitor puternic, nu mai poate fi considerată echipa Armatei.

„România e o colonie, o țară de executanți. Mă uit cu invidie la Viktor Orban și la Erdogan!”

Simți că societatea în general se degradează pe zi ce trece?

– Este deja degradată și se pare că mergem din rău în mai rău. Tot ce era înainte normal, acum ni se pare anormal. Și invers. Totul este invers. E o nebunie în lume, inclusiv acest război.

Cum percepi că e privită România în toată această nebunie? Ca o colonie a Americii?

– Da. Suntem o țară care executăm niște ordine. Ca să dau doar un exemplu, pentru că eu consider că sunt chiar informat pe tema asta. În momentul când s-a spus că trebuie să închidem minele, să închidem centrala de la Mintia, noi am fost primii care ne-am executat! Germania, Polonia nu au făcut așa ceva. Iar acum s-a cerut deschiderea minelor, dar nu mai avem cu ce și cu cine! Suntem doar niște executanți. De la Ceaușescu încoace nu am avut un om puternic în fruntea țării, cu excepția domnului Băsescu! Și iar voi fi acuzat când spun că mă uit cu invidie spre vest, la Ungaria, la ce face . De fapt, ca să nu fiu înjurat prea mult, spun de Erdogan, care a declarat că nu poate pune embargo Rusiei, pentru că nu vrea ca turcii lui să moară de frig în casă la iarnă. Erdogan a spus că se gândește la poporul lui. Așa e normal! Asta ar trebui să facă și guvernanții noștri. Haideți să ne gândim și la copiii noștri! Când a venit nenorocirea asta din Ucraina, am văzut că România are posibilități, dar pe ai noștri îi uităm. În pandemie i-am uitat!

„Nu plec din România! Mi-am făcut deja și testamentul”

Te-ai gândit să pleci din România asta degradată zi de zi?

– Nu! Eu am avut green card de America și nu am rămas acolo! După prima lună am zis că e fain că nu mă recunoaște nimeni, a doua lună, la fel. După trei luni, mă întrebam: „Dar chiar nu mă recunoaște nimeni?” Așa că m-am întors acasă. Nu-i de mine acolo. Deci nu plec din România, mi-am făcut deja și testamentul!

Ce faci cu cartea autobiografică apărută în Austria?

– Am încercat să o public și în România, am vorbit cu o editură, dar după ceva timp m-am resemnat. E scrisă în germană, sunt foarte mulțumit de ea, dar s-o fac singur mă costă foarte mult. Doar traducerea în limba română e vreo 5.000 de euro!

Peste 10 ani ce o să ne povestești de ziua ta?

– Ceva de bine despre fotbalul românesc. Aș vrea să mai prind și eu naționala la un Mondial, dar mi-e greu să cred. Am avut așa mare încredere în echipa de tineret care a făcut semifinală în 2019, dar, din păcate, cei mai mulți au preferat banii în locul performanței în fotbal.

21 de euro costă cartea autobiografică de 440 de pagini a lui Helmut Duckadam, „Der Tormann”, apărută deocamdată în limba germană, în Austria. Poate fi comandată de pe duckadam.ro

„Andrei Vlad va pleca de la FCSB în vară, dacă nu joacă. Giovanni îi va găsi sigur echipă”

„Andrei Vlad este un portar talentat. Domnul Becali are obiceiul de a lăuda prea mult tinerii jucători pentru a le da și mai multă încredere. Când a venit la FCSB, Vlad era Messi al portarilor. Eu am spus să nu ne grăbim, pentru că Vlad apărase un singur meci, Craiova – Viitorul. Atunci Craiova nu a folosit titularii, Vlad era al treilea portar în lot. E talentat, cum spuneam, dar nu a parcurs pașii normali. I-a sărit! El afișează o anumită aroganță, dar nu e arogant. O afișează din cauza emotivității crescute și de aici apare lejeritatea pe care o vedem noi. Și intervin acele greșeli, pentru că el pur și simplu se blochează. Atunci trebuie trecut pe bancă, două-trei meciuri, cum mai spuneam, dar nu scos din lot pe o perioadă mare. Asta e o greșeală! Sunt convins că la vară va pleca dacă nu joacă. că a semnat cu Giovanni Becali, care sigur îi va găsi echipă”.

Manifest despre români: „Am ajuns niște canibali! Ne mâncăm între noi, ne sfâșiem!”

„Îmi pare foarte rău de ce i se întâmplă acum domnului Băsescu. Asta arată încă o dată ce oameni avem. Am ajuns niște canibali! Noi l-am împușcat pe Antonescu care a luptat cu Germania să recupereze Basarabia! Noi l-am împușcat în Sfânta zi de Crăciun pe Ceaușescu! Noi îl distrugem pe Iliescu, îl distrugem pe Băsescu. Nu știu, parcă am înnebunit de tot, atâta ură nu credeam că poate exista! Ne mâncăm între noi, ne sfâșiem! Unde vrem să ajungem? Încerc să mă detașez cât pot de ce e în jur, de politică, de tot… Vreau să am grijă doar de familia mea…”

Gigi Becali, întrebat de mănușile de la Sevilla: „Ce să fac cu opere de artă?”

„Dacă aș mai vinde acum mănușile de la Sevilla? Nu sunt un om care să fie legat de niște lucruri… Vorba lui Becali, când a fost întrebat dacă vrea să le cumpere pentru muzeul de la stadion: ce să fac cu aceste opere de artă? Așa sunt și eu. Omul care le-a cumpărat este arădean de-al meu și stă în Canada. Am propus eu televiziunilor să facem un drum acolo pe ideea «urma mănușilor de la Sevilla». Dar nu s-a sesizat nicio televiziune, deși costa doar drumul. Arădeanul meu și băiatul său, care e portar, au fost chiar aici la mine în curte! Omul era dispus să le doneze dacă găsea un muzeu serios, dar nu a găsit. Așa a fost să fie”

10.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru operația lui Duckadam din 2010 de la Timișoara. „Nu aveam banii aceia, el a citit în ziar, m-a sunat, apoi secretara mi-a trimis suma în cont”

200.000 de lei a obținut Helmut pe mașina Aro primită cadou după finala de la Sevila. „Cerusem inițial 220.000 de lei, dar consuma mai mult ulei, decât motorină! Nu era nouă, dar îți luai 4-5 Dacii atunci, cu banii ăia, dacă aveai aprobare”

CV Helmut Duckadam