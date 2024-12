Helmut Duckadam, omagiat la Super Gala Fanatik 2024. Ștefan Târnovanu, în lacrimi: „Totul s-a dat peste cap”. Video

Dispariția lui Helmut Duckadam a lăsat un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut și nu numai. „Uriașul cu suflet blând” a fost omogiat la SUPER GALA FANATIK 2024, iar Horia Ivanovici ținut un discurs emoționant în fața oamenilor din fotbalul românesc.

Helmut Duckadam a fost omogiat la Super Gala Fanatik 2024: „Odihnește-te în pace!”

SUPER GALA FANATIK 2024 a găzduit un moment special în memoria lui Helmut Duckadam. Fostul mare portar de la Steaua București a fost omagiat în Hotelul Marriott din București, la opt zile după tragicul eveniment.

Gică Hagi, Gigi Becali, Darius Olaru, Alex Mitriță și mulți alții au urmărit un clip video special cu „Eroul de la Sevilla”. în fața oamenilor din sportul românesc.

„Dacă tot am vorbit de iarnă, a venit iarnă și peste unul dintre cei mai mari fotbaliști din istoria României. Înainte să spun câteva cuvinte despre cel care a fost Helmut Duckadam o să vedem un scurt clip, pentru că imaginile sunt cele mai importante, astfel o să ni-l aducem aminte așa cum era întotdeauna.

La doar 65 de ani a plecat dintre noi Helmut Duckadam, uriașul cu suflet blând. Nu a fost numai un mare portar, ci și un mare om. Românii îl vor cunoaște mereu ca Eroul de la Sevilla, dar apropiații și-l vor aminti întotdeauna ca pe un om bun, un soț și un tată minunat, un prieten adevărat, o fire veselă și optimistă, fiindcă era special.

Putem să spunem cu adâncă tristețe, odihnește-te în pace, Helmut Duckadam”, a spus Horia Ivanovici la SUPER GALA FANATIK 2024.

Ștefan Târnovanu: „Am asociat pierderea lui Duckadam cu cea a tatălui meu”

la SUPER GALA FANATIK 2024. Portarul celor de la FCSB a mărturisit că trecerea în neființă a „Eroului de la Sevilla” l-a afectat, deși nu l-a cunoscut.

„De când am ajuns aici în sală, am încercat să îmi pregătesc un discurs, dar am văzut acel video cu domnul Helmut Duckadam și s-a dat totul peste cap puțin, mă gândeam că o să zic ceva și nu o să vă mai zic ce aveam de gând.

M-a emoționat foarte mult când am aflat vestea că nu mai e printre noi, cumva am asociat pierderea lui cu pierderea tatălui meu și cu toate că nu l-am cunoscut personal, nu am vorbit niciodată cu el, tot timpul a încercat să îmi spună când am făcut un lucru bun și când am făcut unul rău.

La stadion când am depus coroana, acolo unde era depus dânsul, m-am întâlnit cu soția lui, am strâns-o în brațe, i-am transmis condoleanțe și mi-a spus că niciodată nu mi-a spus nimic cu răutate. Așa că nu l-am întâlnit, dar îi mulțumesc pentru tot ce a spus despre mine, am învățat foarte multe de la el”, a declarat portarul „roș-albaștrilor”.

