Averea lui Helmut Duckadam rămasă după moartea sa. Ce surse de venit avea fostul mare portar

Ziua de luni a venit cu o veste devastatoare pentru sportul românesc. . El reușea o performanță remarcabilă în finala Cupei Campionilor Europeni de la Sevilla, în 1986.

Helmut Duckadam și averea lăsată în urmă după moartea sa. Ce surse de venit avea fostul mare portar

Helmut Duckadam a murit luni la vârsta de 65 ani. în luna septembrie și fusese internat în acest weekend la Spitalul Militar, fiind transferat de la Spitalul Universitar din București.

ADVERTISEMENT

, acea echipă legendară care câștiga Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, într-o finală cu Barcelona. Atunci, Duckadam apăra patru lovituri de la 11 metri și scria istorie, fiind primul portar din lume care reușește această performanță într-un meci oficial.

, care i-a oferit și funcția de președinte de onoare la FCSB, declara că își cumpărase o casă în localitatea Domnești și mai avea de asemenea și o mașină, de care se declara foarte mulțumit.

ADVERTISEMENT

„Am avut şansa în 2010 să vin la FCSB, la rugămintea lui Gigi Becali. Am avut un salariu decent şi am reuşit să pun bani peste bani. Cu ceea ce am avut pus deoparte, am cumpărat o căsuţă în Domneşti.

Nu aş şti să investesc, dacă aş avea mai mulţi bani. Am văzut foarte multe cazuri cu oameni care au investit prost. Sunt mulţumit cu ce am. Am o căsuţă, am o maşină de care sunt mulţumit, am văzut toată lumea. Nu vreau mai mult”, declara Duckadam pentru .

ADVERTISEMENT

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a oferit și el informații despre veniturile pe care le avea fostul mare portar român. , a avut mari probleme de sănătate în ultimii ani. Aproximativ 8.000 de euro pe an .

„Într-un interviu pe care l-a acordat colegilor de la Evenimentul Zilei, Helmut Duckadam a precizat că primește o rentă viageră de 6.200 de lei din partea Guvernului, o pensie de 1.800 de lei de la Ministrerul de Interne și o indemnizație de aproximativ 2.000 lei pentru titlul de luptător în Revoluția de la 1989”, a declarat Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Helmut Duckadam și-a vândut mănușile purtate în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986

Helmut Duckadam și-a vândut mănușile purtate în finala Cupei Campionilor Europeni din 1986, dintre Barcelona și Steaua București. El a apărat atunci toate cele patru lovituri de departajare expediate de Alexanco, Pedrazza, Alonso şi Marcos.

În anul 2002, Duckadam a cedat celebrele mănuși în schimbul sumei de 3.000 de dolari. El le-a revăzut la 21 de ani distanță, ele fiind depuse timp de cinci luni la Muzeul Fotbalului din Gabroveni 24.