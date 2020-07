Helmuth Duckadam, dezvăluiri despre problemele de sănătate: ”Iau zilnic în jur de 18-20 de pastile”

Fostul mare portar Helmuth Duckadam a făcut câteva dezvăluiri despre problemele sale de sănătate, dar a vorbit și despre plecarea de la FCSB.

Legendarul portar al Stelei a vorbit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat din cauza anevrismului de la mâna dreaptă și despre numărul uriaș de pastile pe care este nevoit să îl ia în fiecare zi.

Fostul președinte de imagine al clubului FCSB le răspunde celor care l-au numit ”sclavul lui Becali” și le transmite un mesaj dur jucătorilor ”roș-albaștri”.

Dezvăluirile lui Helmuth Duckadam despre problemele de sănătate

”La mână am avut vreo 5 operații. Apoi mi-am pus și o proteză la genunchi… am destule operații! Când trec prin aeroport, țiuie toate aparatele alea. De 34 de ani, iau zilnic în jur de 18-20 de pastile”, a dezvăluit Helmuth Duckadam problemele sale de sănătate.

”Am împlinit 61 de ani. E proverbul acela, când te trezești și nu te doare nimic înseamnă că ești mort. Mă cam dor toate. Mă ține soția bine și asta mică, ca să am o viață normală”, a continuat fostul mare portar.

”Sunt 34 de ani de la operația care mi-a încheiat cariera de performanță. Am mai apărat vreo doi ani la Vagonul Arad și atunci pe riscul meu, că nu știam că mă expun unui risc atât de mare. La 27 de ani a trebuit să spun stop.

Am mai avut un noroc că nu s-a descoperit acel anevrism înainte de finala de la Sevilla, că nu mă lăsau să joc în finală. Am descoperit problema înainte de meci, însă medicina nu era atât de avansată. Aveam amorțeli, am fost la spitalul militar, inițial mi s-a spus că am un reumatism”, a spus Duckadam.

”Nu sunt sclavul lui Becali! Eu spun ceea ce cred. Eu cu domnul Becali n-am vorbit de cel puțin patru ani. Eu n-am fost întrebat niciodată de vreun portar. La emisiunile la care mă duc, vorbesc ce vreau eu”, a afirmat legenda de la Sevilla la gsp.ro.

”Jucătorii să fie sănătoși dacă se supără pe mine. Eu nu mă duc să beau bere cu ei și nu vreau să fiu prieten cu fotbaliștii. N-am nicio treabă! Eu îi laud și îi propun la echipa națională, iar când greșesc și nu-mi place, spun ce spun”, a încheiat Helmuth Duckadam.

