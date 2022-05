Helmuth Duckadam, marele absent de la sărbătoarea de 36 de ani de la Sevilla. De ce a lipsit eroul Stelei: “M-au invitat, dar sunt la alt eveniment”. Exclusiv

Clubul Sportiv al Armatei Steaua București la meciul din play-off-ul Casa Pariurilor Liga 2 dintre roș-albaștri și Unirea Slobozia, însă Helmuth Duckadam nu a participat la festivitate.

Helmuth Duckadam a explicat de ce a lipsit de la sărbătoarea de pe Ghencea: „Am avut un eveniment la Constanța”

a declarat în repetate rânduri că o consideră pe FCSB continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni și de ce nu a fost la sărbătoarea de pe stadionul Ghencea.

„Am avut un eveniment la Constanța. Nu știu de ce au făcut asta. Mă așteptam dacă voiau să facă ceva să fie doar cu băieții din acea generație, din 1986. În fine, așa au ales. Să fie sănătoși. E totuși un meci de Liga 2”.

Fostul mare portar al Stelei a explicat că a fost invitat oficial de către CSA Steaua București, prin căpitanul de la Sevilla, Ștefan Iovan: „M-a invitat Ștefan Iovan, nu a fost nicio problemă, doar că am avut un eveniment și încă sunt la Constanța”.

Helmuth Duckadam speră că va fi organizat un eveniment special la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni

Duckadam e sigur că performanțele Stelei nu vor mai putea fi repetate niciodată de către un alt club din România și și-a adus aminte de coechipierii care au plecat prea devreme la ceruri: „7 mai 1986 a fost un moment unic. Nu se va mai putea repeta vreodată. Nu am vorbit cu Emeric Ienei, dânsul are probleme de sănătate. Mă gândesc că are nevoie de liniște. Îi doresc multă sănătate și să fim sănătoși cu toții, pentru că am pierdut deja doi colegi, Bărbulescu și Bălan”.

Marea echipă a Stelei obișnuia ca sărbătoarea de 7 mai să se țină la Cheile Grădiștei, însă Duckadam a recunoscut că e din ce în ce mai greu să se mai organizeze o astfel de întâlnire: „Nu se mai ține evenimentul la Cheile Grădiștei. Am organizat acum șase ani. Nu se mai ține pentru că toată lumea e plecată și e greu să te unești. Fiecare are un program și obligații într-o parte sau alta.

Eu mă bucur că am reușit la 30 de ani să ne aducem și sper să o mai facem la 40 de ani. Cine mai trăiește și mai apucă. Sperăm să facem ceva special. Am vorbit cu Iovan, cu Gabi Balint, cu care mă mai întâlnesc și la emisiuni. Cu Loți Boloni de exemplu am vorbit ultima oară la inaugurarea stadionului Ghencea”.

Helmuth Duckadam nu a vrut să comenteze motivele pentru care meciul dintre CSA Steaua și Unirea Slobozia a avut o asistență atât de mică, deși s-a disputat duminică, de la ora 12:00: „Nu știu de ce au venit atât de puțini spectatori și sincer prea puțin mă interesează. Nu este treaba mea și e chiar problema lor”.

Helmuth Duckadam, înainte de Universitatea Craiova – FCSB: „E obligată să câștige!”

CFR Cluj a câștigat cu 6-0 în fața lui FC Argeș, iar Universitatea Craiova nu mai are nicio șansă la titlu, în timp ce FCSB trebuie să câștige dacă vrea să joace cu titlul pe masă în ultima etapă:

„FCSB e din păcate obligată să câștige datorită rezultatelor și trebuie să rămână în cârți pentru titlu. E un meci de 1×2. Eu nu cred că au altă variantă decât victoria și e greu de spus ce tactică vor adopta cei doi antrenori”.

Duckadam nu a fost deloc surprins de victoria la scor a lui CFR Cluj și consideră că Andrei Prepeliță și-a menajat jucătorii pentru returul din semifinalele Cupei României cu FC Voluntari: „Nu m-a suprins că FC Argeș a pierdut cu 6-0, pentru că mă așteptam să se menajeze pentru Cupa României. E un obiectiv care poate să salveze un campionat. Au șanse chiar dacă au pierdut cu 2-0 la Voluntari. Dacă băteau pe CFR, probabil șansele erau și mai mici pentru că puteau să se accidenteze anumiți jucători, plus oboseala”, a declarat Helmuth Duckadam în exclusivitate pentru FANATIK.