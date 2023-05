Helmuth Duckadam nu merge la Steaua – Oțelul și a ales alt meci pe 7 mai: “În ultimii ani nu s-a mai sărbătorit așa cum trebuie”. Exclusiv

Helmuth Duckadam a ținut din nou în mâini celebrele mănuși finala câștigată de Steaua împotriva Barcelonei, când eroul de la Sevilla a apărat patru penalty-uri. .

Helmuth Duckadam nu merge la Steaua – Oțelul de 7 mai, însă va fi prezent la meciul decisiv dintre CSM București și Esbjerg

Mănușile lui Helmuth Duckam s-au întors în mânile fostului mare portar al Stelei după 37 de ani, iar acestea vor fi expuse pentru o scurtă perioadă la Muzeul Fotbalului din București. Eroul de la Sevilla a oferit un interviu în exclusivitate pentru FANATIK: „Au trecut 21 de ani de când nu am mai ținut în mâini mănușile. A fost un moment ca după 21 de ani. Nu știu dacă am fost emoționat, dar am fost nerăbdător să le revăd, să văd cum mai arată după 37 de ani.

Am ținut legătura cu persoana din Canada căreia i le-am vândut, a fost și la mine acasă. Eu n-am apucat să merg la Montreal. Le ține în camera băiatului. Are 16 ani și este tot portar”.

Chiar dacă nu mai sunt în stare perfectă, Helmuth Duckadam s-a bucurat de acest moment: „Nu sunt într-o stare foarte bună pentru că sunt din burete și după 37 de ani nu mai are cum să arate, pentru că se degradează”.

Helmuth Duckadam și povestea tricoului din finala de la Sevilla

Legenda Stelei nu va participa și a explicat de ce: „Legat de sărbătoare, pe mine nu mă interesează să mă duc pe gazon! Mă interesează să se facă ceva ce nu s-a mai organizat de 6-7 ani. Adică o invitație, să mergem cu familiile, să ne întâlnim la un restaurant, să putem discuta. Asta înseamnă să sărbătorești acel eveniment. Dacă mă scoți pe gazon 5-10 minute în pauza unui meci nu mi se pare adecvat. Dar fiecare cum dorește”.

Helmuth Duckadam a explicat și ce s-a întâmplat cu tricoul pe care l-a purtat în finala cu Barcelona: „Unii au mai păstrat amintiri de atunci. În Muzeul Fotbalului există tricoul lui Mihai Majearu. Cu siguranță nimeni nu s-a gândit atunci să păstreze acele lucruri. Au avut prieteni, rude… Tricoul meu de exemplu a ajuns la băiatul lui Antonis Antoniadis, care ne-a invitat în Grecia”.

Eroul de la Sevilla speră că CSA Steaua București va organiza un eveniment amplu la sărbătorirea a 40 de ani de câștigarea Cupei Campionilor Europeni: „În ultimii ani din păcate nu s-a mai sărbătorit așa cum trebuie. Nu ne-am mai întâlnit la Cheile Grădiștei. Ultima oară a fost la 30 de ani, când am avut peste 250 de invitați. Am stat două zile, ne-am strâns cu familiile, alături de naționala artiștilor. Așa ceva dacă va mai organiza cineva. Asta înseamnă sărbătoare. Sper să se facă ceva asemănător la 40 de ani. Să fim sănătoși și vom vedea”.

Duckadam a surprins și a mai declarat în continuare: „N-aș mai renunța la nimic să joc o finală de Liga Campionilor! Am jucat deja, am câștigat. De ce să fac asta? Că ți-ai dori să fii cu 10-20 de ani mai tânăr, ăsta e deja un gând deșarte. Sunt împlinit fotbalistic”.

Helmuth Duckadam nu va sărbători în Ghencea de 7 mai la 37 de ani de la finala de la Sevilla, însă va fi prezent în Sala Polivalentă din capitală: „Nu voi merge duminică pe Ghencea la Steaua – Oțelul. Voi fi la meci la handbal la CSM București și sper să obțină calificarea. Am fost invitat acolo și o să le țin pumnii fetele”.

„Nu regret nicio secundă că am vândut mănușile! Mă bucur că sunt la un om care le apreciază”

Revederea mănușilor magice de la Sevilla nu a mai stârnit însă sentimente puternice: „Aș fi ipocrit să spun că am retrăit aceleași emoții când am pus mănușile. Au trecut 37 de ani. O viață de om! Să spun acum că ce emoții am avut. Eram curios să văd cum mai arată. Nu regret nicio secundă că le-am vândut.

Acei bani m-au ajutat foarte mult în acea perioadă. Mă bucur că sunt la un om care le apreciază. E foarte important asta și cu asta-basta. Le-am primit cu o seară înainte și le-am folosit doar la acel meci. Nu am mai jucat cu ele”.

În privința conflictul dintre CSA Steaua și FCSB, în care Helmuth Duckadam a picat la jumătate, fostul mare portar a transmis un mesaj clar: „Eu? De ce am de suferit? Să fie sănătoși și unii și alții. Eu sunt asociat cu FCSB, dar nu știu de ce. Doar pentru că am spus că din punctul meu de vedere FCSB este continuatoarea sportivă a Stelei. În rest, eu n-am vorbit cu Gigi Becali de peste cinci ani. N-am nicio treabă cu FCSB-ul de peste trei ani și eu n-am mai fost pe un stadion de câțiva ani.

Eu nu critic, pentru că nu e treaba mea. Eu îmi spun părerea. Dacă este luată ca o critică, să fie sănătoși. Pe mine mă face să râd. Nu știu de ce ne mai mirăm atâta. A fost vreun om din România, fost sportiv, politician, persoană cunoscută sau publică care să nu fie înjurată?

Nu ai cum să satisfaci pe toată lumea și nici nu trebuie! Unii te înjură, aliții te aplaudă, dar eu sunt imun la toate aceste lucruri. Nu mă dau pe spate nici laudele și nu mă oftic nici când mă înjură”.

Cum a ajuns Helmuth Duckadam la Steaua: „Nu se putea fără Ion Alecsandrescu”

Helmuth Duckadam a dezvăluit că „Sfinxul” a venit special după la Arad pentru a-l aduce la Steaua, lucru care s-a întâmplat și în privința altor jucători: „Marea echipă a Stelei nu se putea face fără Ion Alecsandrescu. Cred că a fost cel mai mare conducător de club. El a construit acea echipă.

Chiar vorbeam zilele trecute cu Belo. El a fost după Belodedici la Moldova Nouă, el a fost după mine la Arad și așa mai departe. El a fost omul care a avut cea mai mare pondere în a construi acea echipă”, a mai spus fostul mare portar pentru site-ul nostru.