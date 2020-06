Helmuth Duckadam și-a dat demisia de la FCSB înaintea derby-ului cu CFR Cluj: ”Faptul că am fost marginalizat m-a durut mult”. Prima reacție a lui Gigi Becali

Președintele de onoare al clubului FCSB, Helmuth Duckadam, și-a dat demisia cu doar o oră înate de marele derby cu CFR Cluj, din etapa a treia din play-off.

UPDATE, 14 iunie, ora 21:12 / Gabi Balint a avut un mesaj haios pentru fostul său coleg de la Steaua, Helmuth Duckadam, după ce acesta și-a anunțat demisia de la FCSB.

”Bine ai revenit cu picioarele pe pământ. Hai Steaua!”, i-a transmis Balint, care este un susținător al proiectului CSA Steaua.

UPDATE, 14 iunie, ora 20:19 / Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, s-a declarat surprins de demisia lui Helmuth Duckadam și a anunțat că se va interesa să vadă de ce s-a ajuns la o astfel de decizie.

”Mă surprinde total această decizie. Nu am știut nimic. Îl voi suna pe Vali Argăseală chiar acum să văd ce s-a întâmplat. Helmuth este un om serios, iar eu l-am respectat.

Voi afla exact ceea ce s-a întâmplat pentru că e clar că el a avut un motiv întemeiat să anunțe acest lucru. Sunt foarte surprins și voi verifica ce s-a întâmplat. Mie Helmuth nu mi-a zis nimic”, a spus Becali pentru prosport.ro.

Eroul de la Sevilla a anunțat că a luat această decizie pentru că a simțit că nu mai este dorit la gruparea ”roș-albastră”, în ciuda faptului că finanțatorul Gigi Becali nu și-a dorit ca el să plece.

”Mi-am înaintat demisia la ora 19:00 din cadrul FCSB-ului, deoarece n-am putut să o fac personal. Am simțit că nu mai sunt dorit în cadrul clubului, așa că e mai onorant să-ți înaintezi demisia”, a spus Duckadam la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Helmuth Duckadam a explicat motivele pentru care a demisionat de la FCSB

Fostul președinte de imagine a povestit că Valeriu Argăseală a vrut să-i întrerupă contractul, dar Gigi Becali i-a transmis președintelui executiv să-l lase pe Duckadam să-și continue contractul.

”Simt că nu mai sunt dorit, plus că eu nu am avut niciodată un cuvânt de spus. Eu am considerat că ceea ce fac eu din spate e bine. Sper că cei care m-au făcut sclav și slugă n-or să o mai facă pentru că de acum nu mai iau bani de la FCSB”, a afirmat Duckadam.

”Nu e prima oară când mi-a fost micșorat salariul, dar faptul că am fost marginalizat m-a durut mai mult. Dar eu în continuare o să rămân un susținător al clubului. Cu siguranță că mi-ar fi plăcut să fiu consultat”, a explicat eroul de la Sevilla.

Fostul internațional Ilie Dumitrescu a refuzat să comenteze demisia lui Helmuth Duckadam: ”Eu aştept reacţia lui Gigi Becali şi apoi o să comentez. Cluburile de tradiţie îşi respectă legendele. Nu îmi pare normal. Apoi voi comenta, după reacţia lui Gigi Becali”.

Partida CFR Cluj – FCSB, derby-ul etapei a treia a play-off-ului, se va disputa duminică, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu” din Gruia.