Helmuth Duckadam și soția mai tânără cu 20 de ani, apariție de senzație. Au atras toate privirile la un eveniment

Helmuth Duckadam a impresionat pe toată lumea când a apărut alături de frumoasa lui soție, Alexandra, la un eveniment important.

Fostul portar a fost premiat la Gala Performanței și Excelenței 2021, fiind numit Ambasadorul Turismului Românesc, conform . Este unul dintre sportivii care au intrat în istorie și care a dus mai departe numele țării noatre în toată lumea.

Cum a început relația lui Helmuth Duckadam cu actuala soție

Fostul portar este la al doilea mariaj. S-a despărțit de prima lui soție, Ildiko, . În anul 2003, Duckadam a câștigat la Loteria Vizelor, primind astfel dreptul de a emigra în SUA. S-a stabilit la acea vreme împreună cu Ildiko și Brigitte, fiica lor, în Phoenix.

Din păcate însă, fostul mare sportiv nu s-a putut adapta vieții de acolo și s-a întors în România după doar un an. Astfel s-a încheiat și căsnicia lui, după 27 de ani.

Ulterior, a cunoscut-o pe Alexandra, care i-a furat inima și i-a dăruit o fetiță, pe nume Julianne. Cei doi nu au ținut cont nici de gura lumii, nici de .

S-a pus că frumoasa brunetă ar sta doar din interes alături de soțul ei, dar timpul a dovedit că nu a fost așa. Mai mult decât atât, ea i-a fost alături lui Helmuth Duckadam în cele mai grele momente, când a avut de luptat cu problemele de sănătate..

„Eu am fost căsătorit 27 de ani cu Ildiko. Ne-am despărțit pentru că nu am putut să mă obișnuiesc în SUA. Noi am reușit o performanță de când ne-am mutat în București. Nu am apărut în tabloide. Chiar e o performanță.

După divorț, m-am întors în România și în trei ani am cerut-o de soție pe Alexandra. Atunci se scria că umblă după banii mei, dar nu aveam. Mama mea a luat-o de o parte și a întrebat-o dacă e sigură ce vrea.

Ea a fost hotărâtă și vreau să îi mulțumesc în fața a milioane de telespectatori pentru că în 13 ani de când suntem împreună a stat lângă mine zi și noapte”, declara în trecut Helmuth Duckadam, la Antena 3.

Cum a rămas marele campion fără casă

Un alt moment cumplit prin care au trecut cei doi și care i-a arătat fostului portar că și-a ales soția potrivită a fost în anul 2007. Atunci, .

”N-aveam nimic. Cel mai grav a fost atunci, în momentul după ce ne-am căsătorit. Tot ce aveam eu în România am dus în America, atunci când am plecat, în 2003.

Când m-am însurat cu Alexandra, nu aveam nimic. Trăiam, practic, din salariul ei și din pensia mea mică. La un moment dat, am pierdut și apartamentul din Arad.

A fost o casă naționalizată, o câștigasem eu prin hotărâre definitivă, dar, după zece ani, urmașii urmașilor au câștigat-o la CEDO și m-au dat afară, zbang.

Și m-am dus la mama, că n-aveam unde să mă duc. M-am dus la mama și, practic, pe cea mică, până la un an de zile, am crescut-o la mama. Nu aveam nici furculiță, nici cuțit”, a declarat Helmut Duckadam, la emisiunea ”Legendele”, de la Antena 1.

Ce probleme de sănătate a avut Helmuth Duckadam

Dincolo de problemele financiare, Alexandra a fost alături de soțul ei și când acesta a ajuns pe mâinile medicilor. Cariera lui de sportiv de performanță a fost încheiată de o operație, iar apoi au urmat ani grei, cu mai multe intervenții chirurgicale și circa 20 de pastile luate zilnic.

„La mână am avut vreo 5 operații. Apoi mi-am pus și o proteză la genunchi… am destule operații! Când trec prin aeroport, țiuie toate aparatele alea. De 34 de ani, iau zilnic în jur de 18-20 de pastile.

Am mai apărat vreo doi ani la Vagonul Arad și atunci pe riscul meu, că nu știam că mă expun unui risc atât de mare. La 27 de ani a trebuit să spun stop. Am mai avut un noroc că nu s-a descoperit acel anevrism înainte de finala de la Sevilla, că nu mă lăsau să joc în finală.

Am descoperit problema înainte de meci, însă medicina nu era atât de avansată. Aveam amorțeli, am fost la spitalul militar, inițial mi s-a spus că am un reumatism”, declara Duckadam în trecut, pentru gsp.ro.

Au urmat alte momente grele în anul 2012, atunci când .

”Eu am avut multe operații, multe probleme de sănătate, dar aș scoate ultima operație pe care mi-a făcut-o Brădișteanu (n.r. medicul Șerban Brădișteanu).

Stăteam cu Cornel Dinu în aceeași rezervă și stătea soția cu mine, până la 12-1 noaptea, aveam niște dureri groaznice după operație. La un moment dat chiar am zis că nu mai rezist. Chiar vorbisem cu doctorul, mi-a trimis un psiholog să vorbească cu mine.

Deci am avut momente din astea, mai puțin plăcute, chiar groaznice. O săptămână am avut dureri de nesuportat. Din trei în trei ore luam morfină”, a mărturisit Helmuth Duckadam, conform .