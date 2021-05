„Helsinki” din „La Casa de Papel”, fan al Universității: „Aveam prieteni punkiști în Craiova”

Actorul Darko Peric, cel care îl interpretează pe „Helsinki” în celebrul serial „La Casa de Papel”, este un fan al Universității Craiova, dar și un mare iubitor de baschet. Peric a locuit timp de nouă ani în țara noastră, fiind student la Facultății de Medicină Veterinară din București.

„La Casa de Papel” este un serial de succes de pe platforma „Netflix”. Ajunsă la sezonul cu numărul cinci, producția spaniolă a avut cifre record și a ajuns cunoscut în toată lumea.

Fanii Craiovei sunt foarte fericiți că celebrul actor este unul „de-al lor” și au distribuit o imagine cu „Helsinki” jucând baschet în tricoul „Campioanei unei mari iubiri”.

Născut la Kladovo, în Serbia, la granița cu România, Darko Peric a luat contact cu țara noastră în 1991, atunci când a venit să studieze medicina veterinară la București. Actorul alocuit în țara noastră timp de nouă ani, ba în Capitală, ba în Timișoara, un oraș care, spune Peric, este mai „cosmopolit”.

Mare iubitor de baschet, Darko Peric nu prea avea ce să vadă în țara noastră pe vremea când locuia efectiv în România. Baschetul nu era atât de cunoscut cum este astăzi, lucru dezvăluit chiar de el: „Mie îmi plăcea foarte mult baschetul când eram adolescent, dar baschetul nu exista în România când am venit eu. Era foarte puțin. Acum, m-a surprins cum a ajuns nivelul. Am fost și la un meci Oradea – Craiova.”

Peric a dezvăluit că era punkist, iar legăturile cu Bănia de acolo provin: „Eu eram punkist în anii ăia și aveam foarte mulți prieteni din Craiova. În Craiova era cea mai mare scenă punk,” a spus actorul pentru Virgin Radio.

Ca dovadă că nu a uitat niciodată Craiova și nici echipa fanion a Olteniei, Darko Peric îmbracă un tricou de joc al Științei destul de des. Într-un interviu acordat pentru ProTV, Peric a fost îmbrăcat cu un astfel de echipament, dar, mai nou, într-o postare pe contul său oficial de socializare, acesta a folosit același tricou în timp ce se juca baschet, iar fanii Științei au făcut o captură de ecran și au distribuit pe pagina Peluzei Nord Craiova.

Mergea la meciuri în „Ghencea” să o vadă pe Steaua, însă recunoaște că baschetul îl atrage mai mult

Darko Peric vorbește o română impecabilă și mai vine din când în când prin țara noastră atunci când merge la socrii săi, deoarece soția sa este din Satu Mare. În interviul pentru sursa citată, „Helsinki” a spus că a mers de câteva ori pe stadionul „Ghencea” pentru a-i vedea la lucru pe fotbaliștii Stelei.

„Eu am stat în București din 1995 până în 1998, în Ghencea. Mergeam s-o văd pe Steaua. De acolo am plecat la Timișoara, unde mi-am cunoscut prietenii„Eu am stat în București din 1995 până în 1998, în Ghencea.

Am fost și la un meci al lui PSG, contra Steaua Roșiei Belgrad, în 2019, în Paris. Eu nu prea am treabă cu fotbalul. Sunt mai mult cu baschetul,” a mai declarat actorul.