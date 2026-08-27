Hendrick Klein, dat dispărut! Ce se întâmplă cu omul pe care Varga l-a numit la CFR în locul său. Exclusiv

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Cu câteva zile înainte de intrarea clubului în insolvență, patronul Neluțu Varga a anunțat că a decis să facă pasul în spate și să delege în locul său pe Hendrick Klein. Acesta este reprezentantul unui consorțiu elvețian, care are afaceri în Cluj, și care negocia cu Varga încă din primăvară o astfel de mutare.

Hendrick Klein, dat dispărut din Cluj după CFR – FCSB 1-0! „O fi plecat în Elveția după bani!”

Hendrick Klein a intrat rapid în atenția mass-media după anunțul patronului Varga. A fost pe la sediul clubului, a discutat cu cei de acolo, s-a interesat de detalii din interior, apoi a început să ofere interviuri presei. FANATIK a vorbit cu antreprenorul german cu cetățenie elvețiană, pe care-l are în noua postură la CFR Cluj.

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Pe 20 august 2026 CFR Cluj a intrat în insolvență, pe 23 august a fost în Gruia derby-ul CFR – FCSB 1-0. Hendrick Klein a fost prezent în tribune, s-a bucurat alături de fani la această victorie surprinzătoare a CFR-ului pregătit de Marius Șumudică, dar de a doua zi nu a mai fost văzut.

Klein era cazat de mai multe zile la un hotel important din Cluj, unde ocupa un single și era deja cunoscut de către angajați. A plecat subit și nu a mai fost văzut prin Cluj. Nici la hotel, nici la sediul clubului, acolo unde se fac eforturi mari ca să fie ridicată interdicția de transferuri. „O fi plecat în Elveția după bani…”, glumeau cei de la hotelul din Cluj unde a locuit .

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Varga spune că nu a văzut încă niciun ban de la Klein, Zăvăleanu dezvăluie că sunt așteptate 10 milioane de euro!

La câteva zile după ce Varga l-a numit oficial ca nou patron la CFR Cluj pe Hendrick Klein, același a revenit cu câteva precizări. „Nu am văzut încă niciun ban în conturile clubului cum ne-a fost vorba. Dacă oamenii nu vin cu milioanele despre care am discutat, e normal să rămân eu în continuare”, spunea vechiul-nou patron din Gruia.

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Răzvan Zăvăleanu, noul administrator judiciar după intrarea CFR Cluj în insolvență, a avut o intervenție video la FANATIK SUPERLIGA, vorbind inclusiv despre Hendrick Klein și contribuția financiară a sa și a consorțiului elvețian pe care-l reprezintă.

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Eu știu că domnul Klein venise la CFR să aducă o sumă de vreo 10 milioane de euro, întinsă pe o perioadă la fel de mare, dar nu știu discuțiile dintre domnii Klein și Varga” – Răzvan Zăvăleanu

„Am înțeles că aducerea domnului Hendrick Klein la club a fost în ideea în care ar fi existat promisiunea că vor fi atrase niște fonduri într-o asemenea sumă încât să poată fi acoperite cheltuielile urgente. Eu până acum nu am informația că ar fi venit vreo sumă în club, nici nu am vorbit cu dânsul vreodată și chiar am fost și reticent să vorbesc, pentru că nu știu care este calitatea oficială a dumnealui în club”, a mai declarat în exclusivitate pentru FANATIK.