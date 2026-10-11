Sport

Hendrick Klein, noul investitor de la CFR Cluj, de negăsit. Oficialii clubului surprind: „A dispărut, nu l-am mai văzut!”

Mihai Dragomir
11.10.2026 | 15:36
Hendrick Klein noul investitor de la CFR Cluj de negasit Oficialii clubului surprind A disparut nu lam mai vazut
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Ce se întâmplă cu Hendrick Klein, investitorul care nu și-a mai făcut apariția la CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK.
Hendrick Klein este germanul cu cetățenie elvețiană căruia Neluțu Varga i-a încredințat o parte din putere la CFR Cluj. Însă prezența sa în Gruia a devenit o enigmă pentru oficialii clubului, care nu l-au mai văzut de ceva timp.
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Cu câteva zile înainte ca CFR Cluj să intre în insolvență, patronul Neluțu Varga a anunțat că a decis să facă pasul în spate și să delege în locul său pe Hendrick Klein. Afaceristul cu cetățenie elvețiană a dispărut după derby-ul câștigat cu FCSB, iar Răzvan Zăvăleanu a reacționat cu privire la implicarea acestuia la echipă.

Răzvan Zăvăleanu a spus că Hendrick Klein a dispărut de la CFR Cluj

Hendrick Klein a apărut în Gruia ca o mare speranță pentru suporterii echipei, greu încercați de situația tot mai deficitară a echipei lor în ultimele sezoane. Afaceristul a discutat chiar și cu FANATIK, pentru care și-a expus planul pe care-l are în noua postură la CFR Cluj. Însă, după victoria din derby-ul cu FCSB, el nu și-a mai făcut apariția. Deși a explicat ulterior unde a fost în tot acel timp, Klein a continuat să absenteze din Gruia.

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Răzvan Zăvăleanu, administratorul judiciar al celor de la CFR Cluj, a transmis că l-a văzut pe Hendrick Klein doar în primele zile după ce fusese adus la echipă, după care nu l-a mai văzut în niciun alt moment. Astăzi, aparent, clubul se poate susține din ceea ce produce, deci nu trebuie să existe o îngrijorare pe termen scurt-mediu. Eu sunt încrezător că vom reuși într-un fel sau altul. Majoritatea creditului provine din împrumuturile făcute de domnul Varga CFR-ului. Domnul din Elveția era aici chiar înainte de intrarea în insolvență. L-am văzut o dată în primele zile la club, n-am discutat nimic, apoi a dispărut și nu l-am mai văzut niciodată!”, a spus oficialul fostei campioane a României la sptfm.ro.

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Ulterior, Răzvan Zăvăleanu a vorbit și despre omul care se implică permanent la echipă și cu care a stabilit deja o relație bună. Mai exact, el l-a lăudat pe antrenorul Marius Șumudică, căruia i-a făcut și o scurtă caracterizare în urma interacțiunilor avute până acum. „Cu Marius Șumudică interacționez des, am fost la aproape fiecare antrenament. Am vorbit cu el, îi cunosc așteptările, problemele. Este foarte implicat în ceea ce face, foarte motivat, mie mi-a lăsat o impresie bună”, a mai spus Răzvan Zăvăleanu, conform sursei citate anterior.

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CFR Cluj a disputat restanța din etapa a 4-a contra lui U Cluj. Deși „feroviarii”, în calitate de gazde, au deschis scorul, s-au văzut întorși. „Studenții” s-au impus cu 3-1 și au plecat astfel cu toate punctele. În ceea ce o privește pe echipa lui Marius Șumudică, aceasta se va duela luni, 12 octombrie, de la ora 18:00, cu FC Argeș. Meciul va avea loc în deplasare, iar cele 3 puncte sunt extrem de importante pentru ambele formații. CFR Cluj ocupă locul 10, în timp ce FC Argeș doar poziția a 13-a.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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