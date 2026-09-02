Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Hendrick Klein, portret de „patron”: „Cortacero de Cluj! Vine cu avionul, pleacă cu trenul”

Horia Ivanovici și Marcel Pușcaș au analizat situația de la CFR Cluj și au lansat ironii dure la adresa lui Hendrick Klein, noul președinte al CFR Cluj, comparat cu Pablo Cortacero.
Tibi Cocora
02.09.2026 | 09:11
Hendrick Klein portret de patron Cortacero de Cluj Vine cu avionul pleaca cu trenul
EXCLUSIV FANATIK
Horia Ivanovici și Marcel Pușcaș au analizat situația de la CFR Cluj și au lansat ironii dure la adresa lui Hendrick Klein. Foto: Colaj Fanatik.
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Hendrick Klein a ajuns în centrul unei tirade savuroase la FANATIK SUPERLIGA, după ce afaceristul elvețian al lui CFR Cluj a anunțat în mediul public că este în căutarea unor investitori. Horia Ivanovici și Marcel Pușcaș au analizat situația din Gruia și au făcut o comparație extrem de dură pentru omul care a preluat clubul.

Horia Ivanovici, comparație devastatoare pentru Hendrick Klein

Horia Ivanovici, directorul FANATIK, a fost primul care a pus sub semnul întrebării planurile lui Hendrick Klein și a făcut o paralelă cu un alt om de afaceri care a ajuns să aibă o experiență controversată în fotbalul românesc. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA consideră că declarațiile lui Klein despre căutarea unor investitori ridică semne de întrebare în privința proiectului de la CFR Cluj.

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Hendrick Klein a dat un interviu și a zis omul că e în căutări de investitori. Pentru mine e clar un Cortacero doi“, a spus Horia Ivanovici, în primă instanță, la FANATIK SUPERLIGA.

Marcel Pușcaș a continuat într-o notă ironică și a pus sub semnul întrebării capacitatea noului patron al lui CFR Cluj de a găsi finanțare chiar în orașul în care activează clubul: „Clujul e plin de firme tari, e cel mai scump oraș din România, au Untold, Banca Transilvania, mall-uri etc și nu găsim cinci milioane de euro în tot Clujul ăla? Să mă duc în Elveția, în Anglia…n-au auzit ei de CFR. Eu cred că acest Klein vine cu avionul la Cluj și pleacă cu trenul, că nu are bani de tur-retur“, a adăugat Marcel Pușcaș.

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Hendrick Klein, portret de „patron”: „Cortacero de Cluj”

Horia Ivanovici a revenit cu o analiză și mai tranșantă despre Hendrick Klein. Acesta a susținut că noul patron al CFR-ului bifează, în opinia sa, mai multe dintre trăsăturile care au însoțit aventura lui Pablo Cortacero în fotbalul românesc. Spaniolul cu afaceri în industria imobiliară a fost patron la Dinamo, însă a fost îndepărtat rapid pentru că a promis un proiect ambițios în 2020, dar a lăsat clubul într-o situație financiară foarte dificilă. În plus, directorul FANATIK a comparat situația financiară a CFR-ului cu cea de la rivala locală U Cluj.

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„Deci Klein este portretul robot al lui Cortacero doi. Deci dacă mă întrebi cine este Klein, i-aș pune toate trăsăturile lui Cortacero. Omul a spus corect ce a zis, că e în căutări de investitori, dar până acum nu putea Neluțu să rezolve? Trebuia să vină Klein în Cluj? Dacă nici Neluțu nu poate în Cluj…și mai e ceva, lumea se îndreaptă spre U Cluj, unde sunt bani. E și echipa lui Boc, a puterii, practic. La U Cluj e un paradox uriaș, e și echipa mulțimii, dar și echipa fanilor, dar și a puterii. Firmele se duc unde-i puterea, spre Boc, că așa e viața. Ce ai vrea, să se ducă la Neluțu, săracu, cel care încearcă să facă rost de bani“, a continuat discursul Horia Ivanovici.

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Hendrick Klein, portret de „patron”: „Cortacero de Cluj!

 

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