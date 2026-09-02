Hendrick Klein a ajuns în centrul unei tirade savuroase la FANATIK SUPERLIGA, după ce afaceristul elvețian al lui CFR Cluj a anunțat în mediul public că este în căutarea unor investitori. Horia Ivanovici și Marcel Pușcaș au analizat situația din Gruia și au făcut o comparație extrem de dură pentru omul care a preluat clubul.
Horia Ivanovici, directorul FANATIK, a fost primul care a pus sub semnul întrebării planurile lui Hendrick Klein și a făcut o paralelă cu un alt om de afaceri care a ajuns să aibă o experiență controversată în fotbalul românesc. Moderatorul FANATIK SUPERLIGA consideră că declarațiile lui Klein despre căutarea unor investitori ridică semne de întrebare în privința proiectului de la CFR Cluj.
„Hendrick Klein a dat un interviu și a zis omul că e în căutări de investitori. Pentru mine e clar un Cortacero doi“, a spus Horia Ivanovici, în primă instanță, la FANATIK SUPERLIGA.
Marcel Pușcaș a continuat într-o notă ironică și a pus sub semnul întrebării capacitatea noului patron al lui CFR Cluj de a găsi finanțare chiar în orașul în care activează clubul: „Clujul e plin de firme tari, e cel mai scump oraș din România, au Untold, Banca Transilvania, mall-uri etc și nu găsim cinci milioane de euro în tot Clujul ăla? Să mă duc în Elveția, în Anglia…n-au auzit ei de CFR. Eu cred că acest Klein vine cu avionul la Cluj și pleacă cu trenul, că nu are bani de tur-retur“, a adăugat Marcel Pușcaș.
Horia Ivanovici a revenit cu o analiză și mai tranșantă despre Hendrick Klein. Acesta a susținut că noul patron al CFR-ului bifează, în opinia sa, mai multe dintre trăsăturile care au însoțit aventura lui Pablo Cortacero în fotbalul românesc. Spaniolul cu afaceri în industria imobiliară a fost patron la Dinamo, însă a fost îndepărtat rapid pentru că a promis un proiect ambițios în 2020, dar a lăsat clubul într-o situație financiară foarte dificilă. În plus, directorul FANATIK a comparat situația financiară a CFR-ului cu cea de la rivala locală U Cluj.
„Deci Klein este portretul robot al lui Cortacero doi. Deci dacă mă întrebi cine este Klein, i-aș pune toate trăsăturile lui Cortacero. Omul a spus corect ce a zis, că e în căutări de investitori, dar până acum nu putea Neluțu să rezolve? Trebuia să vină Klein în Cluj? Dacă nici Neluțu nu poate în Cluj…și mai e ceva, lumea se îndreaptă spre U Cluj, unde sunt bani. E și echipa lui Boc, a puterii, practic. La U Cluj e un paradox uriaș, e și echipa mulțimii, dar și echipa fanilor, dar și a puterii. Firmele se duc unde-i puterea, spre Boc, că așa e viața. Ce ai vrea, să se ducă la Neluțu, săracu, cel care încearcă să facă rost de bani“, a continuat discursul Horia Ivanovici.