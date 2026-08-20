Hendrick Klein, primul mare interviu despre CFR Cluj: „Nu vreau să copiez modelul Manchester City sau Red Bull!” Ce se întâmplă cu acţiunile lui Varga. Exclusiv

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CFR Cluj se află într-o situaţie dezastruoasă din punct de vedere financiar. Clubul urmează să intre în insolvenţă, iar , acolo unde şi om care să readucă liniştea în Gruia.

Hendrick Klein, primul mare interviu la CFR Cluj: „Rolul meu e foarte simplu: sunt aici să ajut!”

Omul de afaceri elveţian a acordat un amplu interviu pentru FANATIK despre implicarea sa la CFR Cluj. Hendrick Klein şi-a expus planul detaliat de redresare a clubului, iar dacă lucrurile funcţionează abia atunci ar intra în discuţie preluarea acţiunilor de la Neluţu Varga. Cum plănuieşte să atragă bani în club, ce proiect are la CFR Cluj şi ce se întâmplă cu antrenorul Marius Şumudică, în rândurile de mai jos:

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Domnule Klein, ca să clarificăm lucrurile. Sunteți noul președinte al CFR Cluj, așa cum a afirmat domnul Varga?

– Am un mare respect pentru domnul Varga și pentru tot ceea ce a construit la CFR Cluj. În prezent, discutăm despre modul în care pot contribui la următorul capitol din istoria clubului. În această etapă, funcțiile nu sunt cele care mă interesează cel mai mult. Ceea ce contează este construirea unei structuri care să ajute CFR-ul să devină mai puternic din punct de vedere financiar, mai vizibil pe plan internațional din punct de vedere comercial și de succes pe terenul de joc. Dacă și când va exista o decizie oficială privind poziția mea, clubul CFR Cluj o va comunica în mod formal. Pentru moment, mi-aș descrie rolul foarte simplu: sunt aici să ajut.

Planuri despre redresarea CFR-ului: „Nu vreau să copiez modelul Manchester City sau Red Bull”

De ce CFR Cluj și nu oricare alt club din lume?

– Pentru că CFR Cluj nu este un simplu club de fotbal. Este un club cu istorie, suporteri pasionați, experiență europeană și un palmares extraordinar de succes în fotbalul românesc. Dar mai există un motiv: orașul Cluj-Napoca.

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Cluj-Napoca este unul dintre cele mai dinamice centre tehnologice și universitare din Europa de Est. Această combinație: tradiție fotbalistică, tineret talentat, tehnologie și ambiție internațională, face ca CFR Cluj să fie un proiect extrem de interesant pentru ceea ce vrem să construim. Nu vreau să copiez modelul Manchester City, Red Bull sau alt model din fotbal. Vreau să construim ceva care, în timp, să-i facă pe oameni să spună: „Privește ce au creat la Cluj!”

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Care este proiectul pe care îl aveți în minte?

– Proiectul se bazează pe trei piloni principali:

Fotbal

Tehnologie

Sustenabilitate financiară

Pe plan sportiv, CFR trebuie să rămână o echipă ambițioasă și competitivă, dezvoltând în același timp mai mulți tineri jucători care pot deveni active valoroase pentru club, atât sportiv, cât și financiar. Pe plan tehnologic, vrem să introducem ecosistemul Sports Tech TalentiDO.com și să folosim scouting-ul digital, testarea standardizată a jucătorilor, datele și identificarea talentelor asistată de AI pentru a descoperi jucători la nivel internațional. Pe plan comercial, vrem să deschidem CFR Cluj către noi sponsori, investitori, piețe și parteneriate internaționale.

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Imaginați-vă mii de tineri jucători din întreaga lume testați prin TalentiDO, știind că o performanță remarcabilă i-ar putea aduce pe radarul unui club cu istoria CFR-ului. Aceasta creează o legătură complet nouă între fotbalul de la bază și cel profesionist. Obiectivul meu este mai mare decât simpla finanțare a unei echipe de fotbal: vreau să ajut la construirea unui întreg ecosistem în jurul CFR Cluj.

Cedează Neluţu Varga pachetul majoritar de acţiuni?! „Nu avem niciun motiv să punem carul înaintea boilor”

Vă doriți să cumpărați pachetul majoritar de acțiuni în viitor?

– În afaceri nu spun niciodată „niciodată”. Însă cumpărarea de acțiuni doar pentru a spune că dețin un club de fotbal nu este obiectivul meu. Mai întâi trebuie să demonstrăm că ideile noastre creează valoare reală pentru CFR Cluj. Dacă colaborarea noastră funcționează, dacă putem consolida clubul din punct de vedere financiar și comercial, și dacă domnul Varga și acționarii consideră că un parteneriat mai profund are sens pe viitor, atunci putem discuta. Dar nu avem niciun motiv să punem carul înaintea boilor. Mai întâi vine performanța, apoi proprietatea.

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Ce experiență aveți în fotbal?

– Experiența mea în fotbal provine din mai multe perspective: management de club, sponsorizări, marketing, investiții și tehnologie aplicată în sport. Am fost implicat la cluburi precum FC Locarno și FC Schaffhausen, precum și în alte proiecte și discuții cu diverse organizații din fotbal. Însă cea mai relevantă experiență pentru acest proiect vine din construirea Fieldoo AG și TalentiDO.com.

De ani de zile lucrăm la o problemă fundamentală din fotbal: Cum identifici jucătorii talentați care altfel nu ar fi văzuți niciodată? Fotbalul pierde o cantitate uriașă de talente din cauză că scouting-ul depinde prea mult de geografie, rețele de contacte și conjunctură. TalentiDO este conceput pentru a schimba acest lucru. Nu pretind că sunt antrenor sau director sportiv. Organizațiile de succes au nevoie de specialiști pe fiecare poziție. Rolul meu este să aduc împreună oamenii potriviți, tehnologia, capitalul și oportunitățile comerciale, astfel încât acești specialiști să poată reuși.

Ce spune despre insolvenţa CFR-ului: „Fac o diferență clară între un club care trece prin dificultăți financiare și un club fără valoare”

Cunoașteți situația financiară dificilă de la CFR Cluj și existența cererii de insolvență?

– Absolut. Ar fi iresponsabil să mă implic la CFR fără să înțeleg situația financiară. Situația este serioasă și nu trebuie minimizată. Însă eu fac o diferență clară între un club care trece prin dificultăți financiare și un club fără valoare.

CFR Cluj are o valoare uriașă prin:

Istoria sa

Suporterii

Brandul

Academia

Jucătorii

Stadionul

Reputația europeană și poziția sa în fotbalul românesc

Marea provocare nu este doar: „Cum plătim facturile de ieri?”. Cea mai importantă întrebare este: „Cum construim un CFR care să genereze venituri sustenabile mâine?”. Acolo cred că putem aduce o contribuție decisivă.

Cum se rezolvă problemele la CFR Cluj: „Clubul trebuie să dezvolte surse suplimentare de încasări”

Cum puteți rezolva aceste probleme?

– Nu va exista un cec magic care să rezolve totul peste noapte. Soluția trebuie să fie una structurală. Transparență financiară: Clubul are nevoie de transparență totală și de o înțelegere clară a datoriilor, a fluxului de numerar și a obligațiilor imediate.

Aliniere bugetară: Costurile și ambițiile sportive trebuie aliniate cu veniturile sustenabile. Surse noi de venit: CFR trebuie să dezvolte surse suplimentare de încasări — sponsorizări internaționale, investitori strategici, parteneriate digitale, o mai bună activare comercială, dezvoltarea tinerilor și un trading inteligent de jucători.

Prin rețeaua noastră internațională și prin ecosistemul Fieldoo / TalentiDO, ne dorim, de asemenea, să atragerm noi parteneri și oportunități de finanțare. Filosofia mea este simplă: CFR trebuie să devină mai puțin dependent de o singură persoană care finanțează continuu clubul. Un club mare trebuie să ajungă capabil să își finanțeze o parte semnificativă din ambiții prin valoarea pe care o creează singur.

Ce se întâmplă cu Marius Şumudică: „Oamenii care împărtășesc această ambiție vor avea ocazia să facă parte din proiect”

Plănuiți să numiți oameni noi în club? Poate un nou antrenor principal?

– Deciziile din fotbal nu se iau prin intermediul interviurilor din presă. La CFR Cluj lucrează deja profesioniști pe care îi respect. Orice schimbare organizațională trebuie să aibă loc doar după o analiză atentă a nevoilor clubului și după discuții cu domnul Varga și cu conducerea executivă. Același lucru este valabil și pentru antrenor. Nu vin la Cluj cu o listă de oameni pe care vreau să îi demit, ci cu o listă de lucruri pe care vreau să le construiesc. Oamenii care împărtășesc această ambiție vor avea ocazia să facă parte din proiect.

V-ați dori ca CFR Cluj să ofere o șansă jucătorilor descoperiți prin TalentiDO?

– Absolut. Titlul meu preferat din ziare ar fi: „De la Cluj către lume: CFR Cluj vrea să devină o poartă globală pentru talentele nedescoperite din fotbal.” Aceasta ar putea deveni una dintre cele mai captivante părți ale colaborării noastre. Totuși, nimeni nu va primi un contract la CFR doar pentru că a participat la un test TalentiDO. Tehnologia deschide ușa, dar performanța este cea care îl trece pe jucător pragul.

Ambiția noastră este să identificăm tineri talentați prin teste standardizate, date și scouting digital, oferindu-le celor mai promițători șansa de a fi evaluați de antrenori și scouteri profesioniști. Imaginați-vă un tânăr de 16 ani plin de talent din România, Africa, Elveția sau America de Sud, care nu are impresar sau conexiunile potrivite:

Obține rezultate excepționale la testele TalentiDO. Tehnologia noastră îl identifică. Scouterii CFR-ului îl evaluează. Primește o invitație la Cluj. Iar într-o zi pășește pe terenul din Gruia. Acesta este visul TalentiDO — să transforme talentul invizibil în oportunitate vizibilă. Iar CFR Cluj poate deveni locul în care acest vis devine realitate.

De ce buget are nevoie clubul: „Fiecare euro investit în CFR trebuie să facă clubul mai puternic”

Ați luat în calcul un buget pentru echipă, astfel încât suporterii să știe la ce nivel poate ajunge clubul?

– Suporterii merită ambiție, dar merită și onestitate. Ar fi iresponsabil din partea mea să anunț o cifră înainte de finalizarea analizei financiare și a procesului de restructurare. Aș prefera să promit o filosofie în loc de o cifră artificială: Fiecare euro investit în CFR trebuie să facă clubul mai puternic.

Obiectivul nostru trebuie să fie construirea unei echipe competitive, dezvoltarea de tineri jucători valoroși și crearea unei fundații financiare care să îi permită CFR-ului să se lupte din nou la cel mai înalt nivel în România. Istoria clubului cere ambiție, dar o ambiție sustenabilă este mult mai puternică decât cheltuirea unor bani pe care clubul nu îi are.

Obiectivul pe termen lung este clar: Un CFR Cluj sănătos financiar. Un CFR Cluj competitiv. Un CFR Cluj care dezvoltă talente. Un CFR Cluj care își are locul pe scena europeană. Acesta este proiectul pe care îmi doresc să îl construim.