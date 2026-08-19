Hendrik Klein, noul șef din Gruia, este în Cluj și a fost la club! Cum l-a cunoscut Varga: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl jucătorului de la CFR! Exclusiv

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CFR Cluj traversează momente dificile din toate punctele de vedere. Nu doar sportiv, dar mai ales financiar, datoriile clubului patronat de Neluțu Varga necesitând cererea celei de-a doua insolvențe din istorie. În plin moment de cotitură, patronul a anunțat că va face un pas în spate și îi va preda frâiele lui Hendrik Klein, un antreprenor german care locuiește în Elveția. Acesta va încerca să redreseze situația unui club aflat pe marginea prăpastiei.

Hendrik Klein, noul șef de la CFR, este în Cluj și a fost deja să discute cu board-ul actual!

FANATIK a aflat că la câteva ore după ce privind transferul de putere la CFR Cluj, Hendrik Klein, noul șef, a fost deja la club! S-a văzut cu câțiva dintre oamenii aflați acum în staff-ul administrativ, a discutat cu ei, pare pregătit să se apuce de treabă. El este deja de mai multe zile în Cluj.

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Vizita la stadion, unde sunt și birourile celor din board, nu este ceva nou pentru Klein. El a mai fost în câteva rânduri la fața locului, a asistat și la câteva meciuri ale feroviarilor din loja patronului Varga. FANATIK a scris acum 4 luni, imediat după CFR – U 1-0 din play-off, că cu câțiva oameni de afaceri din Elveția, alături de care s-a aflat și atunci Hendrik Klein.

52 de ani are Hendrik Klein, neamțul fiind implicat ultima oară la Locarno, în ligile inferioare din Elveția, pe partea de marketing

Cum a ajuns Varga să-l cunoască pe Hendrik Klein: totul a pornit de la Cristi Bud și de la tatăl lui Rion Zejnullahu

Varga și invitații săi din Elveția au avut atunci mai multe întâlniri. Nu doar de afaceri. Patronul le-a prezentat oaspeților clubul, vitrina de trofee, tot ce ține de CFR Cluj. Aceștia s-au arătat interesați să investească la club, mai ales că au și alte afaceri în Cluj.

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Cum a ajuns Varga să-l cunoască pe Klein și pe ceilalți oameni de afaceri care au fost în primăvară la Cluj? Totul a pornit la finalul anului trecut. Din informațiile FANATIK, punctul de plecare a fost Cristi Bud, fost jucător al CFR-ului, trei titluri în tricoul vișiniilor. Bud s-a stabilit în Elveția, unde a și jucat la un moment dat în carieră, la Yverdon.

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Bud a cunoscut acolo un om de afaceri elvețian, cu origini kosovare, fiul acestuia, Rion Zejnullahu (23 de ani) fiind un fotbalist tânăr. Fostul atacant de la CFR, care rămăsese în relații bune cu Varga, i l-a prezentat și patronului de la Cluj. Varga și Zejnullahu senior au dus colaborarea la alt nivel. Kosovarul-elvețian a ajutat cu câteva zeci de mii de euro pe CFR, ulterior băiatul acestuia semnând cu formația din Gruia!

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Varga dezvăluia la FANATIK, în luna mai, planul prin care vrea să-i aducă pe investitorii elvețieni la CFR Cluj

Filiera a continuat. Zejnullahu i-a făcut apoi cunoștință lui Varga cu parteneri de afaceri de-ai săi din Elveția, printre care și Hendrik Klein. Întâlnirile s-au materializat, cum spuneam, la Cluj în luna aprilie, de atunci bulgărele începând să se învârtă și să capete dimensiuni tot mai mari.

Informațiile furnizate exclusiv de FANATIK în primăvară au fost confirmate inițial de fostul președinte Iuliu Mureșan, apoi chiar de către Neluțu Varga. Acesta și-a dezvăluit de atunci planul prin care vrea să facă pasul în spate, iar Klein și ceilalți oameni de afaceri din consorțiul elvețian să vină la club să investească și să conducă.

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„Am în perspectivă, pentru a întări consistența lotului și a puterii financiare, în afară de ceea ce suplinesc eu, am o opțiune cu un prieten drag mie, este o companie financiară din Elveția, care mi-a propus să vină partener. Am spus. Noi oricum lucrăm pe alte domenii, pe real-estate (n.r. imobiliare) și pe minerit, inclusiv în Africa”, pentru FANATIK.

Am stabilit că elvețienii vor avea 39% din acțiuni. Eu o să mai rămân cu 39%, iar restul să rămână la ceilalți parteneri. Banii în club mereu i-am băgat eu. În viitor, dacă voi decide să îi primesc în parteneriat pe partenerii mei din Elveția, atunci se va asigura bugetul anual, la început de an. Punem banii în cont și din banii aceia se organizează managementul clubului” – Neluțu Varga, mai 2026

20 august, ziua Z pentru CFR Cluj. Aprobarea insolvenței va aduce un nou „șef la bani”: Răzvan Zăvăleanu! Ce vor face Hendrik Klein și elvețienii?

La trei luni după intenția dezvăluită de Varga s-a făcut și pasul următor. Patronul a anunțat că Hendrik Klein și consorțiul elvețian cu care lucrează vor conduce clubul. Situația este, însă, destul de mult schimbată față de luna mai. Acum CFR Cluj are datorii importante, astfel că s-a inițiat procedura de insolvență.

Joi, 20 august 2026, este o zi foarte importantă pentru viitorul clubului. Instanța poate aproba intrarea în insolvență, moment în care șeful clubului, din punct de vedere financiar, va deveni Acesta este administratorul judiciar nominalizat de Varga și a cărui firmă se va ocupa de procesul de insolvență. Practic, Klein va avea un șef la finanțe, neputând lua o decizie în ceea ce privește cheltuielile fără aprobarea firmei lui Zăvăleanu!

Ce va face antreprenorul german și ceilalți oameni de afaceri elvețieni cărora Varga le-a predat, așa cum declara, conducerea clubului? Soluția cea mai simplă: să aducă 15 milioane de euro pe loc, atât cât însumează acum datoriile clubului, și să astupe gaura financiară! Apoi să o ia de la zero!