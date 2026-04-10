Henny Reistad, cea mai bună handbalistă din lume, reacţie după ce Norvegia a câştigat la scor istoric cu România: „Totul ține de mentalitate! Trebuie să dăm tot”. Exclusiv

România – Norvegia, din etapa a 5-a din preliminariile EHF Euro Cup, s-a încheiat în favoarea reprezentativei oaspete. Mai exact, nordicele au reușit să înscrie de 45 de ori pe durata partidei, pe când fetele convocate de Ovidiu Mihăilă au punctat doar de 25 de ori. Este cea mai dură înfrângere a din istoria naţionalei de handbal feminin.

La FANATIK a stat de vorbă cu Henny Reistad (27 de ani), cea mai bună handbalistă din lume. Sportiva s-a arătat încântată de atmosfera creată de publicul român în Sala Polivalentă. Întrebată despre rezultat, Henny Reistad a mărturisit că diferența s-a făcut la nivel de mentalitate. Atât ea, cât și colegele sale vor să câștige toate meciurile și și-au propus să devină din ce în ce mai bune. Norvegia este campioana mondială, olimpică şi europeană en-titre, astfel că misiunea elevelor lui Ovidiu Mihăilă a fost extrem de dificilă.

„Am avut puține emoții, au fost câteva săptămâni în care nu am jucat la echipa națională. Am avut doar un antrenament. Cred că ne-am focusat bine de la început până la final, am fost disciplinate și am reușit să avem succes. Întotdeauna este o atmosferă foarte frumoasă când joc aici, în România. Lumea a creat spectacol, au venit fani în număr foarte mare în această sală frumoasă.

Totul ține de mentalitate, știm că atunci când suntem la echipa națională nu dispunem de foarte multe meciuri, nu avem mult timp de pregătire și trebuie să dăm toate ce avem cel mai bun. În orice caz, vrem să devenim din ce în ce mai bune”, a declarat Henny Reistad pentru FANATIK.

Cine este Henny Reistad

Henny Reistad este una dintre cele mai valoroase handbaliste ale momentului, componentă de bază a naționalei Norvegiei. Interul stânga a făcut primii pași în handbal la Stabæk, în țara natală. Ulterior, a făcut pasul la Vipers Kristiansand, alături de care a câștigat Liga Campionilor EHF, la finalul sezonului 2020/2021.

La nivel individual, Henny Reistad a adunat numeroase distincții importante. A fost desemnată cea mai bună jucătoare a Campionatului Mondial și a câștigat titlul de MVP în competiții majore. De asemenea, alături de naționala Norvegiei, a cucerit medalii de aur la Campionatul Mondial, în 2021 și 2025, și Campionatul European, în 2020, 2022, 2024.

Henny Reistad nu este deloc „străină” de România. Legitimată în prezent la Esbjerg, interul a venit în țara noastră în contextul meciurilor din Liga Campionilor. Formația din Danemarca s-a duelat atât cu CSM București, cât și cu Rapid în sezoanele precedente. Mai mult decât atât, , iar câștigătoarea se va califica în Final-Four.